Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Каждый второй чех получает более 40 000 крон в месяц

Новости 420on
5 декабря 2024
09:00
366
Средняя брутто-зарплата в Чехии в третьем квартале этого года выросла на 7% по сравнению с прошлым годом и составила 45 412 крон. По сравнению с третьим кварталом прошлого года работники получили прибавку к зарплате на сумму 2 973 кроны.
В третьем квартале 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника в национальной экономике выросла на 7,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а в реальном выражении — на 4,6%.

Выросла и медиана, то есть среднее значение заработной платы. В третьем квартале она составила 40 482 кроны, увеличившись на 6,6% в годовом исчислении. Реальная заработная плата в Чехии также выросла в годовом исчислении в первом и втором кварталах этого года. Это произошло впервые после более чем двух лет снижения.

«В третьем квартале 2024 года средняя номинальная зарплата выросла на 7% и составила 45 412 чешских крон. После учета влияния инфляции зарплата выросла на 4,6% в реальном выражении. Медианная зарплата в этом квартале достигла 40 482 крон», — прокомментировала опубликованные данные Йитка Эрхартова, руководитель отдела трудовой статистики Чешского статистического управления.

В третьем квартале 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника в национальной экономике составила 45 412 крон, что на 2 973 кроны (7,0%) больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Потребительские цены за этот период выросли на 2,3%, поэтому в реальном выражении заработная плата увеличилась на 4,6%. Объем заработной платы увеличился на 7,2%, а количество работников — на 0,2%.

По сравнению с предыдущим кварталом рост средней заработной платы в третьем квартале 2024 года составил 1,9% с учетом сезонной корректировки.

Наибольший рост средней заработной платы по сравнению с аналогичным периодом 2023 года был зафиксирован  в секторах недвижимости, научно-технической деятельности и водоснабжения. Наименьший рост произошел в сфере государственного управления и обороны, обязательного социального обеспечения и образования.

Медианная заработная плата, составляющая 40 482 кроны, выросла на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Для мужчин она составила 42 893 кроны, для женщин — 37 824 кроны. 80% работников получали зарплату в размере от 21 349 до 77 014 крон.
зарплата Чехия статистика работа
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:00
4 ДЕКАБРЯ 2024
565
ЖИЗНЬ
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЧЕХИИ ВЫРОСЛА ДО 45 412 КРОН, В РЕАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ РОСТ СОСТАВИЛ 4,6%
22:00
3 ДЕКАБРЯ 2024
827
ЖИЗНЬ
ТРЕВОЖНЫЙ ОПРОС: В ЧЕХИИ РЕЗКО ВЫРОСЛО ЧИСЛО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ ХОТЕЛИ БЫ ИМЕТЬ ДЕТЕЙ
08:00
3 ДЕКАБРЯ 2024
597
ЖИЗНЬ
ЖИТЕЛИ ЧЕХИИ СТАЛИ ЕСТЬ МЕНЬШЕ МАСЛА, СВИНИНЫ И СОЛИ
22:00
2 ДЕКАБРЯ 2024
7157
ЖИЗНЬ
ЛЮДИ В ЧЕХИИ ПЕРЕЕЗЖАЮТ НА ДАЧИ. ЧАСТЬ ОБЕДНЕВШЕГО СРЕДНЕГО КЛАССА НЕ МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ЖИТЬ В ПРАГЕ
13:30
2 ДЕКАБРЯ 2024
1814
ОБРАЗОВАНИЕ
ИНЖЕНЕР, ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ НАУК, MBA. ЧЕШСКАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ ТИТУЛАМИ ПОПАЛА В ЗАГОЛОВКИ ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ
17:00
1 ДЕКАБРЯ 2024
2277
ЖИЗНЬ
С НОЯБРЯ 1989 ГОДА ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ В ЧЕХИИ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА СОТНИ ПРОЦЕНТОВ, НО ЗАРПЛАТЫ ВЫРОСЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ
15:00
1 ДЕКАБРЯ 2024
2949
БИЗНЕС
СОБИРАЕТСЯ ЛИ ŠKODA AUTO УВОЛЬНЯТЬ СОТРУДНИКОВ?
21:00
29 НОЯБРЯ 2024
477
БИЗНЕС
4 ПРИЧИНЫ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СЕРТИФИКАЦИИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ КОМПАНИИ ПРЕУСПЕТЬ
22:00
27 НОЯБРЯ 2024
1442
БИЗНЕС
БИЗНЕС НА БУМАЖНЫХ ЧЕКАХ. НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ В ЧЕХИИ НАЧАЛИ ПРОВОДИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
14:00
27 НОЯБРЯ 2024
842
ЖИЗНЬ
АВТОНОМНОЕ ВОЖДЕНИЕ В ЧЕХИИ ПОЛУЧИТ НОВЫЕ ПРАВИЛА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА АВАРИЮ НЕСЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
18:00
26 НОЯБРЯ 2024
978
БИЗНЕС
ЧЕШСКИЕ ДОЛЛАРОВЫЕ МИЛЛИОНЕРЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ ИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ИНВЕСТОРОВ
10:00
26 НОЯБРЯ 2024
1515
БИЗНЕС
СДЕЛКА ГОДА. ЧЕШСКИЙ МИЛЛИАРДЕР ПОКУПАЕТ АМЕРИКАНСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ БОЕПРИПАСОВ ЗА 53,6 МИЛЛИАРДА КРОН
22:00
25 НОЯБРЯ 2024
3742
ЖИЗНЬ
ИССЛЕДОВАНИЕ: ЗАРАБОТОК ВЫПУСКНИКА УНИВЕРСИТЕТА В ЧЕХИИ НА 17 600 КРОН ВЫШЕ, ЧЕМ У ВЫПУСКНИКА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
13:00
25 НОЯБРЯ 2024
973
ЖИЗНЬ
БЕСПЛАТНАЯ ПАРКОВКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В ПРАГЕ БУДЕТ ОТМЕНЕНА. А КАК НАСЧЕТ ДРУГИХ ГОРОДОВ?
10:00
25 НОЯБРЯ 2024
983
ЖИЗНЬ
В ЧЕХИИ В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО СБОРА ПРОДУКТОВ СОБРАЛИ 640 ТОНН ТОВАРОВ. ЭТО САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 11 ЛЕТ