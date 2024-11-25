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Каждый второй чех получает более 40 000 крон в месяц
5 декабря 2024
09:00
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Средняя брутто-зарплата в Чехии в третьем квартале этого года выросла на 7% по сравнению с прошлым годом и составила 45 412 крон. По сравнению с третьим кварталом прошлого года работники получили прибавку к зарплате на сумму 2 973 кроны.
В третьем квартале 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника в национальной экономике выросла на 7,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а в реальном выражении — на 4,6%.
Выросла и медиана, то есть среднее значение заработной платы. В третьем квартале она составила 40 482 кроны, увеличившись на 6,6% в годовом исчислении. Реальная заработная плата в Чехии также выросла в годовом исчислении в первом и втором кварталах этого года. Это произошло впервые после более чем двух лет снижения.
«В третьем квартале 2024 года средняя номинальная зарплата выросла на 7% и составила 45 412 чешских крон. После учета влияния инфляции зарплата выросла на 4,6% в реальном выражении. Медианная зарплата в этом квартале достигла 40 482 крон», — прокомментировала опубликованные данные Йитка Эрхартова, руководитель отдела трудовой статистики Чешского статистического управления.
В третьем квартале 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника в национальной экономике составила 45 412 крон, что на 2 973 кроны (7,0%) больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Потребительские цены за этот период выросли на 2,3%, поэтому в реальном выражении заработная плата увеличилась на 4,6%. Объем заработной платы увеличился на 7,2%, а количество работников — на 0,2%.
По сравнению с предыдущим кварталом рост средней заработной платы в третьем квартале 2024 года составил 1,9% с учетом сезонной корректировки.
Наибольший рост средней заработной платы по сравнению с аналогичным периодом 2023 года был зафиксирован в секторах недвижимости, научно-технической деятельности и водоснабжения. Наименьший рост произошел в сфере государственного управления и обороны, обязательного социального обеспечения и образования.
Медианная заработная плата, составляющая 40 482 кроны, выросла на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Для мужчин она составила 42 893 кроны, для женщин — 37 824 кроны. 80% работников получали зарплату в размере от 21 349 до 77 014 крон.
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