Молодые люди покидают Чехию. Пятая часть детей хочет жить за границей, став взрослыми

Опрос Young Voices 2024, проведенный ЮНИСЕФ совместно с агентством STEM/MARK, обратил внимание на возможный отток молодежи.



«Я бы хотел жить за границей, Чехия не очень развита. Я бы хотел поехать в Англию, чтобы играть в футбол», — решительно сказал семиклассник Беньямин из пражского клуба «Брана языка».



Шестиклассница Элишка тоже думает о жизни за границей. Она хотела бы переехать в Америку. «Я бы хотела поехать в Бостон учиться в колледже, мне нравится Чехия, но я бы хотела учиться в другом месте», — призналась девушка из двуязычной семьи.



Больше всего подростков привлекают США, Великобритания или Германия. Лишь половина опрошенных планируют остаться в Чехии, остальные либо не знают, либо уже рассчитывают жить за рубежом.



«Значительно чаще среди пятой группы, планирующей переезд за границу, встречается более старшая категория подростков, обладающая способностью ориентироваться в контексте и понимать контекст страны», — пояснила Яна Шпольцова, заместитель директора STEM/MARK. агентство, которое отслеживает отношение детей в возрасте от девяти до семнадцати лет к долгосрочным картам в рамках обширного опроса.



Тревожным фактом является то, что желание молодежи остаться в стране с возрастом снижается. Только 51 процент подростков в возрастной группе от 14 до 17 лет планируют это сделать. В то же время в последние годы возросло желание покинуть страну рождения.



«В 2001 году 69 процентов детей решили жить в Чехии, и только 15 процентов не были уверены, где они хотят жить. Сегодня 24 процента не определились, что также является статистически значимым ростом», — отметила Павла Гомба, исполнительный директор Чешского комитета ЮНИСЕФ.



Они не очень доверяют правительствам



Лишь четверть детей считают, что Чехия станет лучшим местом для жизни. Сорок один процент не верят, что что-то изменится. Семнадцать процентов отмечают обеспокоенность ухудшением экономической ситуации, преступностью, ростом загрязнения, безработицей и неспособностью правительства решать проблемы.



«Дети мыслят экономически, например, если они могут применить свои знания в Чешской Республике», — описывает практический опыт Петра Мазанцова, председатель Платформы учителей.



Две пятых опрошенных полагают, что ситуация будет такой же, как и сегодня. «Дети имеют доступ к огромному количеству информации, которая проходит через медиапространство, и это видно по результатам», — сказала Шпольцова.



Те, кто более оптимистичен, верят в улучшение экономики, окружающей среды, а также в рост образования и благоустройства. Глобальное потепление также оказывает сильное влияние на старшеклассников начальных и средних школ. Более половины детей ожидают, что это повлияет на их будущее.



Учащиеся получают представление о том, что такое жизнь за границей, уже в начальной школе во время учебы или обмена со школами других стран. Знакомство с другой культурой и иностранным языком также может повлиять на их желание путешествовать.



«Это явная тенденция: дети говорят о разном пребывании, им нужен совет, куда пойти, или помощь с организацией», — говорит Мазанцова из «Платформы учителей». «Сегодня доступ к языкам стал намного проще, а пребывание за границей не так дорого, как раньше».



«Я хотел бы поработать за границей и пожить там часть года, но обязательно вернусь домой, потому что мне здесь нравится», — рассказал семиклассник Павел из пражской начальной школы «Брана языка». Он вспоминает Дрезден, где учился с классом и практиковал там немецкий язык.



Шпольцова отметила, что в последние несколько лет Чехия уже испытывает отток молодых талантливых людей. «Для нас это знак поднятого пальца на будущее, и мы должны начать обращать на это внимание», — предупредила она.



По оценкам Министерства иностранных дел, за рубежом уже долгое время живут более 600 тысяч чехов. Наибольшее количество экспатриантов находится в Великобритании, Германии, США и Канаде.