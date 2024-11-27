Инфляция масла сменилась инфляцией яиц. Больше всего в ноябре в Чехии подорожали еда и жилье

Ноябрьский прогноз Чешского национального банка (ЧНБ) предполагал рост потребительских цен в годовом исчислении на 2,9%. В декабре, по прогнозу, темпы роста цен должны еще ускориться до 3,3%.





В годовом исчислении рост цен ускорился преимущественно в категории продуктов питания и безалкогольных напитков. Наиболее заметно это проявилось в группе молока, сыра и яиц, где цены выросли на 4,3% в ноябре. Цены на яйца претерпели самые большие изменения — с падения на 5,6% в октябре до резкого роста на 31,7% в ноябре.





В ноябре на рост уровня цен в годовом исчислении по-прежнему наибольшее влияние оказали цены на жилье. Помимо уже упомянутых факторов, цены на аренду выросли на 6,3%, товары и услуги, связанные с текущим содержанием квартир — на 4%, воду — на 10,9%, канализацию — на 13,4%, отопление и горячую воду — на 8,5%.





«В ноябре по сравнению с прошлым годом цены выросли на 2,8%, как и в октябре. Однако динамика цен в отдельных разделах потребительской корзины была различной. Единственной категорией, где цены упали в годовом исчислении, была одежда и обувь — менее чем на 1%», — сказала Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен ČSÚ.





«Декабрьская инфляция, скорее всего, начнется с трех процентов. На начало нового года повлияет большая неопределенность относительно новых ценников на товары и услуги. Поэтому вполне вероятно, что на декабрьском заседании ЧНБ, конечно, возьмет паузу в снижении процентных ставок», — комментирует Петр Дуфек, главный экономист Creditas Bank.





«Инфляция масла сменилась инфляцией яиц. В сфере услуг сохраняется повышенная инфляция. Арендная плата в среднем на 6,3% выше, чем в прошлом году. Транспортные услуги подорожали на 9,1% в годовом исчислении. За обед в ресторане мы будем платить на 6,7% больше, чем в прошлом году, проживание еще дороже на 8,8%», — добавил главный экономист Deloitte Давид Марек.





Чешская Республика боролась с двузначной инфляцией в 2022 и 2023 годах, которая в июне прошлого года достигла уровня ниже 10%. В январе этого года уровень инфляции резко упал до 2,3%, с тех пор он находится в верхней половине диапазона допуска ЧНБ. Центробанк ожидает, что в течение всего этого года средняя инфляция составит 2,5%.