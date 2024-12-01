Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Виньетки в Чехии с января снова подорожают, их лучше купить заранее

Новости 420on
11 декабря 2024
14:00
559
Тем, у кого срок действия виньетки для проезда по платным дорогам истекает в январе, стоит купить виньетку уже в декабре — до того, как цена вырастет. Вы можете установить срок действия виньетки с отсрочкой до 30 дней.
После того как в марте годовая плата за виньетку выросла на 800 крон, январский рост цен уже не будет таким драматичным. Годовая марка подорожает на 140 крон и будет стоить 2 440 крон. Виньетка на 30 дней будет стоить 460 крон, на 10 дней — 290 крон, на 1 день — 210 крон.

Повышение цен с января впервые рассчитывается в соответствии с установленной законом автоматической оценкой стоимости, которая соответствует развитию инфляции и размеру сети автомагистралей.

Все действующие марки дорожных марок можно приобрести за 30 дней на официальных сайтах www.edalnice.cz или edalnice.gov.cz. Другой вариант — приобрести виньетку в отделениях Чешской почты или на заправках EuroOil.

Электромобилям и водородным автомобилям пока не нужны виньетки. Владельцы автомобилей, работающих на КПГ, биометане или гибридных автомобилях, платят половину или четверть цены. На газовый привод скидка не распространяется.

«Для автомобилей, зарегистрированных в Чехии, достаточно ввести номерной знак при покупке, и система автоматически добавит привод автомобиля и предложит соответствующие варианты виньеток», — говорит Ян Пароубек, директор государственного предприятия CENDIS, которое управляет и продает дорожные марки.

Если при покупке вы введете неверный номерной знак, у вас есть возможность исправить два символа через сайт, но только один раз (даже после начала срока действия виньетки).

Езда по шоссе без виньетки или с просроченной виньеткой может повлечь за собой штраф в размере до 5 000 крон, но в среднем полиция выписывает штрафы в размере чуть более 1 000 крон. Однако в административном производстве штраф может вырасти до 20 000 крон.

Автомобилисты могут настроить уведомления о приближающемся окончании срока действия виньетки сразу при совершении покупки в интернет-магазине или впоследствии на Транспортном портале. Уведомление придет на вашу электронную почту или мобильный телефон в виде SMS. В случае годовой марки уведомление выдается за 10 дней до окончания срока действия.
дороги виньетка Чехия цены
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
11 ДЕКАБРЯ 2024
318
ЖИЗНЬ
МЕТРО И ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ: АДМИНИСТРАЦИЯ БРНО УТВЕРДИЛА НОВЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ГОРОДА
13:00
10 ДЕКАБРЯ 2024
1675
ЖИЗНЬ
ИНФЛЯЦИЯ МАСЛА СМЕНИЛАСЬ ИНФЛЯЦИЕЙ ЯИЦ. БОЛЬШЕ ВСЕГО В НОЯБРЕ В ЧЕХИИ ПОДОРОЖАЛИ ЕДА И ЖИЛЬЕ
11:30
10 ДЕКАБРЯ 2024
1885
ЖИЗНЬ
ПРАГА ВОШЛА В ТРИДЦАТКУ ЛУЧШИХ ГОРОДОВ МИРА
08:00
10 ДЕКАБРЯ 2024
3331
БИЗНЕС
ЧИСЛО КОМПАНИЙ С РОССИЙСКИМИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ В ЧЕХИИ СОКРАЩАЕТСЯ, А СО СЛОВАЦКИМИ И ВЕНГЕРСКИМИ — УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
08:00
9 ДЕКАБРЯ 2024
6177
ЖИЗНЬ
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ПОКИДАЮТ ЧЕХИЮ. ПЯТАЯ ЧАСТЬ ДЕТЕЙ ХОЧЕТ ЖИТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ, СТАВ ВЗРОСЛЫМИ
08:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
3391
ЖИЗНЬ
В ЧЕХИИ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ДИСТАНЦИИ МЕЖДУ АВТОМОБИЛЯМИ
14:00
5 ДЕКАБРЯ 2024
851
ЖИЗНЬ
УЖИН ОТ КУРЬЕРА ПРИ ПРОСМОТРЕ NETFLIX. КОВИД НАВСЕГДА ИЗМЕНИЛ ПРИВЫЧКИ ЧЕШСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
09:00
5 ДЕКАБРЯ 2024
4018
ЖИЗНЬ
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ЧЕХ ПОЛУЧАЕТ БОЛЕЕ 40 000 КРОН В МЕСЯЦ
10:00
4 ДЕКАБРЯ 2024
1695
ЖИЗНЬ
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЧЕХИИ ВЫРОСЛА ДО 45 412 КРОН, В РЕАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ РОСТ СОСТАВИЛ 4,6%
22:00
3 ДЕКАБРЯ 2024
1135
ЖИЗНЬ
ТРЕВОЖНЫЙ ОПРОС: В ЧЕХИИ РЕЗКО ВЫРОСЛО ЧИСЛО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ ХОТЕЛИ БЫ ИМЕТЬ ДЕТЕЙ
08:00
3 ДЕКАБРЯ 2024
797
ЖИЗНЬ
ЖИТЕЛИ ЧЕХИИ СТАЛИ ЕСТЬ МЕНЬШЕ МАСЛА, СВИНИНЫ И СОЛИ
22:00
2 ДЕКАБРЯ 2024
8644
ЖИЗНЬ
ЛЮДИ В ЧЕХИИ ПЕРЕЕЗЖАЮТ НА ДАЧИ. ЧАСТЬ ОБЕДНЕВШЕГО СРЕДНЕГО КЛАССА НЕ МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ЖИТЬ В ПРАГЕ
13:30
2 ДЕКАБРЯ 2024
2084
ОБРАЗОВАНИЕ
ИНЖЕНЕР, ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ НАУК, MBA. ЧЕШСКАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ ТИТУЛАМИ ПОПАЛА В ЗАГОЛОВКИ ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ
17:00
1 ДЕКАБРЯ 2024
2443
ЖИЗНЬ
С НОЯБРЯ 1989 ГОДА ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ В ЧЕХИИ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА СОТНИ ПРОЦЕНТОВ, НО ЗАРПЛАТЫ ВЫРОСЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ
15:00
1 ДЕКАБРЯ 2024
3212
БИЗНЕС
СОБИРАЕТСЯ ЛИ ŠKODA AUTO УВОЛЬНЯТЬ СОТРУДНИКОВ?