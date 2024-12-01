Виньетки в Чехии с января снова подорожают, их лучше купить заранее

После того как в марте годовая плата за виньетку выросла на 800 крон, январский рост цен уже не будет таким драматичным. Годовая марка подорожает на 140 крон и будет стоить 2 440 крон. Виньетка на 30 дней будет стоить 460 крон, на 10 дней — 290 крон, на 1 день — 210 крон.





Повышение цен с января впервые рассчитывается в соответствии с установленной законом автоматической оценкой стоимости, которая соответствует развитию инфляции и размеру сети автомагистралей.





Все действующие марки дорожных марок можно приобрести за 30 дней на официальных сайтах www.edalnice.cz или edalnice.gov.cz. Другой вариант — приобрести виньетку в отделениях Чешской почты или на заправках EuroOil.





Электромобилям и водородным автомобилям пока не нужны виньетки. Владельцы автомобилей, работающих на КПГ, биометане или гибридных автомобилях, платят половину или четверть цены. На газовый привод скидка не распространяется.





«Для автомобилей, зарегистрированных в Чехии, достаточно ввести номерной знак при покупке, и система автоматически добавит привод автомобиля и предложит соответствующие варианты виньеток», — говорит Ян Пароубек, директор государственного предприятия CENDIS, которое управляет и продает дорожные марки.





Если при покупке вы введете неверный номерной знак, у вас есть возможность исправить два символа через сайт, но только один раз (даже после начала срока действия виньетки).





Езда по шоссе без виньетки или с просроченной виньеткой может повлечь за собой штраф в размере до 5 000 крон, но в среднем полиция выписывает штрафы в размере чуть более 1 000 крон. Однако в административном производстве штраф может вырасти до 20 000 крон.





Автомобилисты могут настроить уведомления о приближающемся окончании срока действия виньетки сразу при совершении покупки в интернет-магазине или впоследствии на Транспортном портале. Уведомление придет на вашу электронную почту или мобильный телефон в виде SMS. В случае годовой марки уведомление выдается за 10 дней до окончания срока действия.