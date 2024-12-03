ЕС одобрил полноценное вступление Болгарии и Румынии в Шенген

Австрия, долгое время блокировавшая вступление обеих стран в Шенген, несколько дней назад подтвердила, что не будет против. Этот шаг произошел в то время, когда многие страны ЕС, такие как Германия, вместо этого ввели внутренний пограничный контроль.



«Это исторический момент, когда мы наконец можем приветствовать Болгарию и Румынию в качестве полноправных членов Шенгенской зоны», — заявил министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер, чья страна сейчас председательствует в ЕС. «Отмена проверок людей на внутренних сухопутных границах с этими государствами-членами и между ними была главным приоритетом председательства Венгрии, и сегодня это стало реальностью. Этот шаг принесет пользу не только гражданам Болгарии и Румынии, но и ЕС, поскольку целом», — добавил он.



Принятие новых стран в Шенгенскую зону требует единогласного согласия государств-членов Европейского Союза. Болгария и Румыния уже соответствовали критериям входа в зону свободного передвижения в 2011 году, но некоторые государства по разным причинам заблокировали доступ этим двум странам — Нидерланды и Финляндия. Позже Германия выступила против приема обеих балканских стран.



После 13 лет ожидания Болгария и Румыния официально вошли в Шенгенскую зону 31 марта этого года, однако проверки закончились лишь на воздушных и морских границах с другими странами-участницами. Наземный контроль сохранился именно из-за вето Австрии.



В настоящее время в Шенгенскую зону входят 29 стран — 25 государств ЕС, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. По правилам Шенгенской зоны пограничники вообще не должны проверять пассажиров на внутренних границах. Помимо Германии, другие государства-члены также сейчас охраняют некоторые свои границы, оправдывая это, например, попытками ограничить нелегальную миграцию или угрозу исламистского терроризма.



По данным Европейской комиссии, Франция, Швеция, Германия, Дания, Норвегия, Австрия, Италия и Словения в настоящее время осуществляют временный пограничный контроль в пределах Шенгенской зоны, а Нидерланды присоединились в понедельник как минимум на полгода. Всего девять из 29 стран Шенгенской зоны охраняют свои границы.