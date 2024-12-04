Как изменится сортировка мусора в Чехии?

По мнению Министерства окружающей среды, коричневые контейнеры для органических отходов должны играть большую роль, чем раньше.





Почему растет давление на сортировку мусора?





Чехия должна начать выполнять цели Европейского Союза. Она хочет, чтобы 60 процентов бытовых отходов были повторно использованы или переработаны не позднее 2030 года. Чешская Республика уже поставила частичную цель на следующий год. Муниципалитетам приходится сортировать 60 процентов мусора.





Сортировка предшествует вышеупомянутой переработке. Однако сейчас, например, Прага сортирует лишь около трети мусора, в аналогичной ситуации находится Брно, а Острава, по имеющимся данным, сортирует около половины.





Как достичь цели?





Например, министерство призывает к более широкому использованию коричневых контейнеров для органических отходов. К ним относятся, среди прочего, трава, листья, остатки фруктов и овощей или чайные пакетики и кофейная гуща. Другая возможность — использовать компостеры или строить так называемые центры повторного использования, или места, где люди могут взять ненужные вещи, которые затем будут использованы кем-то другим.





Государство хочет поддержать это новыми субсидиями на создание этих инструментов на сумму 400 миллионов крон.





«Муниципалитеты могут получить субсидию до 40 процентов на покупку компостеров, а если они примут решение о более экологических, так называемых „зеленых“ компостерах, они получат дополнительный бонус в размере 15 процентов», — сказал Петр Вальдман, директор Государственного Экологического фонда Чехии.





«Что касается других поддерживаемых мер, которые помогают предотвратить образование отходов, субсидия покроет до половины затрат», — добавил он.





Где найти коричневые мусорные баки и сколько они стоят?





Контейнеры для биологических отходов могут быть предоставлены отдельными муниципалитетами. Они также определяют точную цену. В некоторых местах их можно получить бесплатно или включить в стоимость обычного вывоза мусора. Прага, например, предоставляет эти урны бесплатно.





Благодаря этому их популярность в столице постепенно растет. На данный момент их более 43 000. Если в 2020 году пражане сортировали около пяти тонн биоотходов, то в прошлом году их было уже более чем в три раза больше.





Как будет работать сортировка текстиля?





Хотя некоммерческие организации или коммерческие компании по-прежнему используют контейнеры для ненужной одежды, с января муниципалитет будет обязан предлагать эту услугу.





Ей придется оборудовать место, например, во дворе сбора, где люди смогут брать текстиль. «Это позволит более эффективно перерабатывать текстильные изделия», — заявил министр окружающей среды Петр Хладик (KDU-ČSL).





Что будет с отсортированным текстилем?





Собранные отходы поступают на линию сортировки. Некоторые из них будут повторно использованы для изготовления одежды. Остальные части будут использованы для производства тряпок, наполнителей для промышленности, а часть будет экспортирована для переработки за границу.





Будет ли продолжаться сортировка пластика?





Со следующего года ничего принципиально не изменится. Однако, если законодатели согласятся с планом Хладика относительно резервного копирования пластиковых бутылок, Чехию ждут большие перемены с 2026 года. Им следует прекратить выбрасывать ПЭТ-бутылки в желтые контейнеры и вместо этого нести их в магазины или на заправочные станции. Тот же процесс применим и к банкам.





Как это выглядит с точки зрения сортировки в один или два контейнера?





Сейчас в Остраве тестируют модель, согласно которой все отсортированные отходы складываются в один контейнер. На данный момент пилотный проект реализуется в одном районе города. С ноября этого года он был расширен по согласованию с Министерством окружающей среды. Сортировка в один контейнер возможна благодаря специальной автоматической сортировочной линии, которая способна отделять отдельные компоненты отходов друг от друга. В министерстве рассматривают, что в будущем его можно будет сортировать и в один-два контейнера и в других городах, которые приобретут эту линию.





Будут ли изменения в классификации материалов, отличных от пластика?





По остальной упаковке и видам отходов все останется по-прежнему.