Уровень жизни в Чехии в прошлом году вырос до 91% от среднего по ЕС

По данным, опубликованным сегодня Чешским статистическим управлением (ЧСУ) в Статистическом ежегоднике 2024, Чехия сравнялась со Словенией и имеет самый высокий уровень жизни среди стран Вышеградской группы (V4; Чешская Республика, Словакия, Польша, Венгрия).



Болгария уже давно имеет самый низкий в ЕС уровень ВВП на душу населения по стандартам покупательной способности, составивший в прошлом году 64 процента от среднего показателя по ЕС. Напротив, самый высокий уровень жизни — в Люксембурге, где в прошлом году он составлял 234 процента от среднего по ЕС.



Из стран, вступивших в ЕС после 2004 года, Чехия занимает третье место вместе со Словенией. Впереди нее Кипр, где уровень жизни в прошлом году составил 95 процентов от среднего по ЕС, и Мальта, которая является единственным новым государством-членом, превысившим средний показатель по ЕС, с ВВП на душу населения по стандартам покупательной способности на уровне 105 процентов от среднего показателя. Среди старых государств-членов уровень жизни ниже, чем в Чешской Республике, в Испании (88 процентов), Португалии (83 процента) и Греции (67 процентов). Среди стран V4 Чешская Республика находится в лучшем положении, за ней следуют Польша с 80 процентами от среднего показателя по ЕС, Венгрия с 76 процентами и Словакия с 73 процентами.



В прошлом году экономика Чехии сократилась на 0,3 процента, что делает ее одной из 11 европейских стран, чей ВВП сократился в годовом исчислении. Наибольший спад был зафиксирован в Ирландии, чья экономика сократилась на 3,2 процента, и Эстонии, где падение составило три процента. Самый быстрый рост в прошлом году наблюдался на Мальте — 5,7 процента, за ней следует Хорватия — 3,1 процента. В целом по ЕС рост ВВП составил 0,5 процента.



Чешская Республика в прошлом году сохранила позицию страны с самым низким уровнем безработицы, хотя он вырос на 0,4 процента до 2,6 процента. Таким образом, этот показатель остался значительно ниже среднеевропейского, составляющего 6,7 процента. Польша заняла второе место по уровню безработицы — 2,8 процента, а самый высокий уровень безработицы был зафиксирован в Испании, где он достиг 12,2 процента.



В Чехии также наблюдаются хорошие показатели по уровню долгосрочной безработицы, который в прошлом году составил 0,8 процента. Самый низкий уровень долгосрочной безработицы — в Дании и Нидерландах, где он составил 0,5 процента, и на Мальте — 0,7 процента. В Греции самый высокий уровень долгосрочной безработицы — 6,2 процента. Средний показатель по ЕС в прошлом году составил 2,1 процента.



В Статистическом ежегоднике представлены сводные данные по экономике, демографии и социальной сфере за прошедший год. Это уже 32-е издание с момента образования независимого государства в 1993 году.