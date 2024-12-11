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Магазины в Чехии будут открыты утром в Рождество и полностью закрыты 1 января
22 декабря 2024
11:00
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Осталось всего несколько дней, чтобы купить последние рождественские подарки, а также продукты. Торговые центры и супермаркеты по закону должны оставаться закрытыми в праздничные дни. Однако правила различаются в зависимости от размера магазина, а также от конкретного дня. Например, на Рождество большинство крупных магазинов будут открыты до утра. Сервер iROZHLAS.cz предоставляет обзор того, как он работает с рождественских каникул до начала 2025 года.
В Рождество 24 декабря чешские магазины будут открыты до двенадцати часов. Исключением являются магазины площадью менее 200 квадратных метров, например магазины повседневного спроса. Даже заправочные станции, аптеки, магазины в аэропортах, на вокзалах или в больницах не должны закрываться.
Но это не обязательно должно быть правилом. «Некоторые торговые сети 24 декабря предоставляют своим сотрудникам выходной. Поэтому всегда лучше проверить, будет ли он открыт или нет», — объясняет Томаш Пруза, президент Ассоциации торговли и туризма.
iROZHLAS опросил все крупные сети, как они подходят к графику работы в Рождество. Закрытыми останутся только магазины Penny.
Lidl закрывает продажи в 11.30, Albert, Billa, Globus, Kaufland и Tesco — в 11.45. Точную информацию о режиме работы можно получить на сайтах отдельных сетей и, конечно же, непосредственно в магазинах.
Сочельник и День подарков, то есть среда 25 декабря и четверг 26 декабря, являются нерабочими днями, поэтому магазины вообще не откроются. Но опять же исключение касается магазинов шаговой доступности, аптек или магазинов на вокзалах. Некоторые интернет-супермаркеты также осуществляют доставку.
Закрыто в Новый год
Жизнь снова вернется в магазины и торговые центры в пятницу, 27 декабря. Именно в этот день начинаются послерождественские распродажи.
31 декабря закон не запрещает розничную торговлю. Но магазины и центры закроются раньше, с 16 до 18 часов. Точное время зависит от конкретной сети и местоположения.
В Новый год 1 января действуют те же правила, что и в Рождество, магазины останутся закрытыми.
Со 2 января магазины возвращаются к нормальной работе. Изменение расписания общественного транспорта также связано с ограничением времени продаж торговых галерей.
Но это не обязательно должно быть правилом. «Некоторые торговые сети 24 декабря предоставляют своим сотрудникам выходной. Поэтому всегда лучше проверить, будет ли он открыт или нет», — объясняет Томаш Пруза, президент Ассоциации торговли и туризма.
iROZHLAS опросил все крупные сети, как они подходят к графику работы в Рождество. Закрытыми останутся только магазины Penny.
Lidl закрывает продажи в 11.30, Albert, Billa, Globus, Kaufland и Tesco — в 11.45. Точную информацию о режиме работы можно получить на сайтах отдельных сетей и, конечно же, непосредственно в магазинах.
Сочельник и День подарков, то есть среда 25 декабря и четверг 26 декабря, являются нерабочими днями, поэтому магазины вообще не откроются. Но опять же исключение касается магазинов шаговой доступности, аптек или магазинов на вокзалах. Некоторые интернет-супермаркеты также осуществляют доставку.
Закрыто в Новый год
Жизнь снова вернется в магазины и торговые центры в пятницу, 27 декабря. Именно в этот день начинаются послерождественские распродажи.
31 декабря закон не запрещает розничную торговлю. Но магазины и центры закроются раньше, с 16 до 18 часов. Точное время зависит от конкретной сети и местоположения.
В Новый год 1 января действуют те же правила, что и в Рождество, магазины останутся закрытыми.
Со 2 января магазины возвращаются к нормальной работе. Изменение расписания общественного транспорта также связано с ограничением времени продаж торговых галерей.
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