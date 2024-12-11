Магазины в Чехии будут открыты утром в Рождество и полностью закрыты 1 января

В Рождество 24 декабря чешские магазины будут открыты до двенадцати часов. Исключением являются магазины площадью менее 200 квадратных метров, например магазины повседневного спроса. Даже заправочные станции, аптеки, магазины в аэропортах, на вокзалах или в больницах не должны закрываться.



Но это не обязательно должно быть правилом. «Некоторые торговые сети 24 декабря предоставляют своим сотрудникам выходной. Поэтому всегда лучше проверить, будет ли он открыт или нет», — объясняет Томаш Пруза, президент Ассоциации торговли и туризма.



iROZHLAS опросил все крупные сети, как они подходят к графику работы в Рождество. Закрытыми останутся только магазины Penny.



Lidl закрывает продажи в 11.30, Albert, Billa, Globus, Kaufland и Tesco — в 11.45. Точную информацию о режиме работы можно получить на сайтах отдельных сетей и, конечно же, непосредственно в магазинах.



Сочельник и День подарков, то есть среда 25 декабря и четверг 26 декабря, являются нерабочими днями, поэтому магазины вообще не откроются. Но опять же исключение касается магазинов шаговой доступности, аптек или магазинов на вокзалах. Некоторые интернет-супермаркеты также осуществляют доставку.



Закрыто в Новый год



Жизнь снова вернется в магазины и торговые центры в пятницу, 27 декабря. Именно в этот день начинаются послерождественские распродажи.



31 декабря закон не запрещает розничную торговлю. Но магазины и центры закроются раньше, с 16 до 18 часов. Точное время зависит от конкретной сети и местоположения.



В Новый год 1 января действуют те же правила, что и в Рождество, магазины останутся закрытыми.



Со 2 января магазины возвращаются к нормальной работе. Изменение расписания общественного транспорта также связано с ограничением времени продаж торговых галерей.