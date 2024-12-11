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Магазины в Чехии будут открыты утром в Рождество и полностью закрыты 1 января

Новости 420on
22 декабря 2024
11:00
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Осталось всего несколько дней, чтобы купить последние рождественские подарки, а также продукты. Торговые центры и супермаркеты по закону должны оставаться закрытыми в праздничные дни. Однако правила различаются в зависимости от размера магазина, а также от конкретного дня. Например, на Рождество большинство крупных магазинов будут открыты до утра. Сервер iROZHLAS.cz предоставляет обзор того, как он работает с рождественских каникул до начала 2025 года.
В Рождество 24 декабря чешские магазины будут открыты до двенадцати часов. Исключением являются магазины площадью менее 200 квадратных метров, например магазины повседневного спроса. Даже заправочные станции, аптеки, магазины в аэропортах, на вокзалах или в больницах не должны закрываться.

Но это не обязательно должно быть правилом. «Некоторые торговые сети 24 декабря предоставляют своим сотрудникам выходной. Поэтому всегда лучше проверить, будет ли он открыт или нет», — объясняет Томаш Пруза, президент Ассоциации торговли и туризма.

iROZHLAS опросил все крупные сети, как они подходят к графику работы в Рождество. Закрытыми останутся только магазины Penny.

Lidl закрывает продажи в 11.30, Albert, Billa, Globus, Kaufland и Tesco — в 11.45. Точную информацию о режиме работы можно получить на сайтах отдельных сетей и, конечно же, непосредственно в магазинах.

Сочельник и День подарков, то есть среда 25 декабря и четверг 26 декабря, являются нерабочими днями, поэтому магазины вообще не откроются. Но опять же исключение касается магазинов шаговой доступности, аптек или магазинов на вокзалах. Некоторые интернет-супермаркеты также осуществляют доставку.

Закрыто в Новый год

Жизнь снова вернется в магазины и торговые центры в пятницу, 27 декабря. Именно в этот день начинаются послерождественские распродажи.

31 декабря закон не запрещает розничную торговлю. Но магазины и центры закроются раньше, с 16 до 18 часов. Точное время зависит от конкретной сети и местоположения.

В Новый год 1 января действуют те же правила, что и в Рождество, магазины останутся закрытыми.

Со 2 января магазины возвращаются к нормальной работе. Изменение расписания общественного транспорта также связано с ограничением времени продаж торговых галерей.
Чехия магазины Рождество
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