Как изменятся цены в 2025 году: ожидайте подорожания продуктов питания, жилья и удешевления электроэнергии

После дикой инфляционной скачки 2022 и 2023 годов, когда цены на товары и услуги в Чехии выросли в общей сложности на 25,8 процента, в 2025 году цены будут увеличиваться теми темпами, к которым чехи привыкли уже давно.



Аналитики, с которыми связалась редакция SZ Byznys, предполагают, что инфляция составит от 2,3 до 2,7 процента. Оно не отличается от видения Чешского национального банка, который в своем октябрьском прогнозе оценил общую инфляцию в 2,6 процента.



«Инфляция в 2025 году не станет пугалом», — говорит Вит Градил, главный экономист брокерской компании Cyrrus. «Экономика остается в депрессии, что отражается на снижении рентабельности предпринимателей, которые вынуждены предлагать покупателям более низкие цены. В то же время маржа по-прежнему остается немного повышенной по сравнению с историческими показателями и, таким образом, оставляет возможность для дальнейшего снижения», — добавил он.



Есть несколько причин, которые удерживают инфляцию в стране. Например, более благоприятно выглядят прайс-листы энергетических компаний, объявивших об очередной волне снижения цен.



«Именно из-за этого инфляция вернется ниже трех процентов в начале 2025 года и должна достичь 2,5 процента в среднем за весь год», — прогнозирует Ян Буреш, главный экономист Patria Finance.



Инфляция в сфере услуг, которая в последние годы была экстремальной, постепенно успокаивается. Именно сектор гастрономии и гостиничного бизнеса стал печально известным победителем повышения цен: цены сейчас на 43 процента выше, чем три года назад.



Почтовые и телекоммуникационные услуги, а также услуги, связанные с жильем, энергетикой, водоснабжением и канализацией, также составили около сорока процентов.



В 2025 году могут немного повысить цены на транспортные услуги. Чешские железные дороги объявили о повышении цен в новом графике с середины декабря. Базовый километражный тариф перевозчика увеличился на пять процентов. За базовый билет на маршрут длиной 45 километров пассажиры платят 106 крон вместо 101 кроны. Кроме того, регулируя цены, железные дороги подталкивают клиентов к цифровизации.



Напротив, по данным SZ Byznys, тарифы на проезд в городском транспорте в крупнейших городах, таких как Прага, Брно и Острава, вряд ли вырастут.



По мнению Яна Буреша из Patria Finance, инфляция выше среднего сохранится в сфере услуг, таких как гостиничный бизнес, культура и отдых, но, с другой стороны, цены на несырьевые товары, то есть в продаже обуви, модной одежды и товаров для дома, оборудование, будет очень мягким.



Покупательное настроение чехов улучшается, но оно все еще не так хорошо, как до пандемии в 2019 году. Как отметил экономист UniCredit Иржи Поур, чехи во время пандемии копили, но не использовали свои сбережения для покупок, поэтому резкого восстановления экономики не наблюдается. потребление. Это также является фактором, который может препятствовать усилиям трейдеров по повышению цен.



Продукты питания не подешевеют, утверждают производители



Инфляционные риски также висят в воздухе, но их сложно точно предсказать. По мнению экономистов, могут пострадать некоторые элементарные статьи семейного бюджета — жилье и продукты питания.



«С точки зрения инфляции проблемной может оказаться категория жилья, где возобновление интереса к покупкам недвижимости подтолкнет цены на нее вверх, а также можно ожидать роста от арендной платы», — прогнозирует Вит Градил на следующий год.



Цены на продукты питания, которые являются единственной дефляционной статьей в данных Чешского статистического управления за этот год, также вызывают большой вопрос. Цены на продукты питания с января по ноябрь (данные за декабрь на момент публикации отсутствовали) упали на 2,6 процента в годовом исчислении. Скидка на продукты питания на весь год очевидна, даже если потребители ощутят рост цен на масло, шоколад или кофе в последние месяцы.



Продовольственная палата утверждает, что в следующем году продукты питания не станут дешевле. Все входное сырье дорожает, в Чехии также по-прежнему одни из самых высоких цен на энергоносители. В настоящее время затраты на рабочую силу стремительно растут, а также можно добавить растущие затраты на упаковку и отходы, заявил представитель палаты Марек Земанек.



По мнению палаты, рост бюрократии и зеленой политики также приводит к увеличению цен на продукты питания. Кроме того, зеленая трансформация угрожает не только продовольственной самообеспеченности самой Европы, но и конкурентоспособности чешских, а значит, и европейских производителей - особенно малых и средних предприятий, добавил он.



Самая высокая инфляция в этом году была в сфере образования, достигнув 7,9 процента в годовом исчислении. Гастрономия и проживание подорожали на 7,7 процента, алкоголь и табак - на 5,1 процента.



