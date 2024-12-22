Более половины чехов планируют сократить расходы в 2025 году, молодежь ищет другие источники дохода

55% людей планируют сократить расходы в следующем году. Женщины более склонны экономить деньги, чем мужчины, и только 13% респондентов убеждены, что в следующем году они смогут распорядиться семейным бюджетом без каких-либо ограничений.



Половина опрошенных сократят траты на одежду, столько же человек хотят ограничить бюджет на отдых и поездки.



«Экономить на еде планируют две пятых респондентов, в основном это жители крупных городов с населением более 100 000 человек. Также две пятых респондентов намерены ограничить расходы на спорт и клубы. Треть опрошенных хотят искать другой источник дохода, чтобы сводить концы с концами в семейном бюджете. Это решение чаще видят молодые люди, респонденты в возрасте 18-29 лет, а также студенты и школьники», — добавляет исследователь Median Войтех Дуфек.



Люди, которые ожидают, что 2025 год определенно будет для них хуже, чем 2024 год, планируют экономить значительно чаще по сравнению с людьми, которые ожидают, что следующий год будет определенно лучше, чем этот.



Однако, согласно опросу, для большинства людей путь к решению расходов не ведет к кредиту. Более 70% точно не захотят брать деньги в долг в следующем году из-за проблем с семейным бюджетом.



«Только 7% респондентов думают о долгах. Женщины (87%) чаще выступают против долгов, чем мужчины (81%). Готовность брать в долг снижается вместе с уровнем образования респондентов», — добавляет Дуфек.



Задолженность населения перед банками стабильно росла с февраля 2016 года. Исключением стал апрель 2022 года, когда она снизилась в месячном исчислении из-за отзыва банковской лицензии у чешского филиала российского Сбербанка. По последним данным Чешского национального банка, чехи должны банкам более 2,3 триллиона крон.