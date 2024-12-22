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Более половины чехов планируют сократить расходы в 2025 году, молодежь ищет другие источники дохода

Новости 420on
30 декабря 2024
14:00
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Чехи не очень оптимистичны по поводу следующего года, по крайней мере в том, что касается экономической стороны. Это показал декабрьский опрос агентства Median, подготовленный специально для Чешского радио. Большинство людей ожидают, что в следующем году им придется экономить, особенно на еде, спорте и клубах.
55% людей планируют сократить расходы в следующем году. Женщины более склонны экономить деньги, чем мужчины, и только 13% респондентов убеждены, что в следующем году они смогут распорядиться семейным бюджетом без каких-либо ограничений.

Половина опрошенных сократят траты на одежду, столько же человек хотят ограничить бюджет на отдых и поездки.

«Экономить на еде планируют две пятых респондентов, в основном это жители крупных городов с населением более 100 000 человек. Также две пятых респондентов намерены ограничить расходы на спорт и клубы. Треть опрошенных хотят искать другой источник дохода, чтобы сводить концы с концами в семейном бюджете. Это решение чаще видят молодые люди, респонденты в возрасте 18-29 лет, а также студенты и школьники», — добавляет исследователь Median Войтех Дуфек.

Люди, которые ожидают, что 2025 год определенно будет для них хуже, чем 2024 год, планируют экономить значительно чаще по сравнению с людьми, которые ожидают, что следующий год будет определенно лучше, чем этот.

Однако, согласно опросу, для большинства людей путь к решению расходов не ведет к кредиту. Более 70% точно не захотят брать деньги в долг в следующем году из-за проблем с семейным бюджетом.

«Только 7% респондентов думают о долгах. Женщины (87%) чаще выступают против долгов, чем мужчины (81%). Готовность брать в долг снижается вместе с уровнем образования респондентов», — добавляет Дуфек.

Задолженность населения перед банками стабильно росла с февраля 2016 года. Исключением стал апрель 2022 года, когда она снизилась в месячном исчислении из-за отзыва банковской лицензии у чешского филиала российского Сбербанка. По последним данным Чешского национального банка, чехи должны банкам более 2,3 триллиона крон. 
Опрос общественного мнения деньги Чехия
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