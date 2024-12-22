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Более половины чехов планируют сократить расходы в 2025 году, молодежь ищет другие источники дохода
30 декабря 2024
14:00
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Чехи не очень оптимистичны по поводу следующего года, по крайней мере в том, что касается экономической стороны. Это показал декабрьский опрос агентства Median, подготовленный специально для Чешского радио. Большинство людей ожидают, что в следующем году им придется экономить, особенно на еде, спорте и клубах.
55% людей планируют сократить расходы в следующем году. Женщины более склонны экономить деньги, чем мужчины, и только 13% респондентов убеждены, что в следующем году они смогут распорядиться семейным бюджетом без каких-либо ограничений.
Половина опрошенных сократят траты на одежду, столько же человек хотят ограничить бюджет на отдых и поездки.
«Экономить на еде планируют две пятых респондентов, в основном это жители крупных городов с населением более 100 000 человек. Также две пятых респондентов намерены ограничить расходы на спорт и клубы. Треть опрошенных хотят искать другой источник дохода, чтобы сводить концы с концами в семейном бюджете. Это решение чаще видят молодые люди, респонденты в возрасте 18-29 лет, а также студенты и школьники», — добавляет исследователь Median Войтех Дуфек.
Люди, которые ожидают, что 2025 год определенно будет для них хуже, чем 2024 год, планируют экономить значительно чаще по сравнению с людьми, которые ожидают, что следующий год будет определенно лучше, чем этот.
Однако, согласно опросу, для большинства людей путь к решению расходов не ведет к кредиту. Более 70% точно не захотят брать деньги в долг в следующем году из-за проблем с семейным бюджетом.
«Только 7% респондентов думают о долгах. Женщины (87%) чаще выступают против долгов, чем мужчины (81%). Готовность брать в долг снижается вместе с уровнем образования респондентов», — добавляет Дуфек.
Задолженность населения перед банками стабильно росла с февраля 2016 года. Исключением стал апрель 2022 года, когда она снизилась в месячном исчислении из-за отзыва банковской лицензии у чешского филиала российского Сбербанка. По последним данным Чешского национального банка, чехи должны банкам более 2,3 триллиона крон.
Половина опрошенных сократят траты на одежду, столько же человек хотят ограничить бюджет на отдых и поездки.
«Экономить на еде планируют две пятых респондентов, в основном это жители крупных городов с населением более 100 000 человек. Также две пятых респондентов намерены ограничить расходы на спорт и клубы. Треть опрошенных хотят искать другой источник дохода, чтобы сводить концы с концами в семейном бюджете. Это решение чаще видят молодые люди, респонденты в возрасте 18-29 лет, а также студенты и школьники», — добавляет исследователь Median Войтех Дуфек.
Люди, которые ожидают, что 2025 год определенно будет для них хуже, чем 2024 год, планируют экономить значительно чаще по сравнению с людьми, которые ожидают, что следующий год будет определенно лучше, чем этот.
Однако, согласно опросу, для большинства людей путь к решению расходов не ведет к кредиту. Более 70% точно не захотят брать деньги в долг в следующем году из-за проблем с семейным бюджетом.
«Только 7% респондентов думают о долгах. Женщины (87%) чаще выступают против долгов, чем мужчины (81%). Готовность брать в долг снижается вместе с уровнем образования респондентов», — добавляет Дуфек.
Задолженность населения перед банками стабильно росла с февраля 2016 года. Исключением стал апрель 2022 года, когда она снизилась в месячном исчислении из-за отзыва банковской лицензии у чешского филиала российского Сбербанка. По последним данным Чешского национального банка, чехи должны банкам более 2,3 триллиона крон.
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