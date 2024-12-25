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Население Чехии сокращается рекордными темпами: число смертей превысило число родившихся

Новости 420on
31 декабря 2024
11:30
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Население Чехии за первые три квартала сократилось на 3 318 человек. По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), естественная убыль населения оказалась рекордной. На конец сентября в Чехии проживало 10 897 237 человек.
«С января по сентябрь этого года каждый месяц фиксировалось первышение числа умерших жителей над родившимися. Таким образом, чешское население естественным образом вымирает. В общей сложности это было рекордное сокращение на 18 300 жителей за три квартала года», — рассказала о данных Михаэла Немечкова из отдела демографической статистики ČSÚ.

С января по сентябрь родилось 64 236 детей, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Умерло 82 550 человек.

Пока самое глубокое снижение численности жителей естественным путем было зафиксировано в 2021 году, когда произошло сокращение на 17 900 человек.

За первые девять месяцев года в Чехию иммигрировали 98 520 человек, эмигрировали 83 524 человека. В конце марта у многих украинских беженцев истек срок действия разрешений на временное проживание, и они не обратились за продлением. В прошлом году за аналогичный период сложилось положительное миграционное сальдо — более 74 000 человек.

Единственное исключение в Праге

Единственным регионом, в котором родилось больше людей, чем умерло, была Прага. Естественный прирост населения здесь составил 378 человек.

С учетом миграции больше всего людей увеличилось в Праге (7 393 человека), в Среднечешском крае (6672 человека) и в Южноморавском крае (754 человека). Наибольшее снижение количества жителей зафиксировано в Моравско-Силезском крае, где произошло сокращение на 5730 человек.

С января по сентябрь в Прагу иммигрировали более 50 000 человек, а уехали 43 000 человек. Однако самый высокий прирост населения за счет миграции был в Среднечешском крае (8 265 человек), куда переехало более 36 000 человек.

Всего было заключено 38 097 браков, а расторгнуто 15 185 браков. 46,8% детей родились вне брака.
Чехия население статистика
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