Население Чехии сокращается рекордными темпами: число смертей превысило число родившихся

«С января по сентябрь этого года каждый месяц фиксировалось первышение числа умерших жителей над родившимися. Таким образом, чешское население естественным образом вымирает. В общей сложности это было рекордное сокращение на 18 300 жителей за три квартала года», — рассказала о данных Михаэла Немечкова из отдела демографической статистики ČSÚ.



С января по сентябрь родилось 64 236 детей, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Умерло 82 550 человек.



Пока самое глубокое снижение численности жителей естественным путем было зафиксировано в 2021 году, когда произошло сокращение на 17 900 человек.



За первые девять месяцев года в Чехию иммигрировали 98 520 человек, эмигрировали 83 524 человека. В конце марта у многих украинских беженцев истек срок действия разрешений на временное проживание, и они не обратились за продлением. В прошлом году за аналогичный период сложилось положительное миграционное сальдо — более 74 000 человек.



Единственное исключение в Праге



Единственным регионом, в котором родилось больше людей, чем умерло, была Прага. Естественный прирост населения здесь составил 378 человек.



С учетом миграции больше всего людей увеличилось в Праге (7 393 человека), в Среднечешском крае (6672 человека) и в Южноморавском крае (754 человека). Наибольшее снижение количества жителей зафиксировано в Моравско-Силезском крае, где произошло сокращение на 5730 человек.



С января по сентябрь в Прагу иммигрировали более 50 000 человек, а уехали 43 000 человек. Однако самый высокий прирост населения за счет миграции был в Среднечешском крае (8 265 человек), куда переехало более 36 000 человек.



Всего было заключено 38 097 браков, а расторгнуто 15 185 браков. 46,8% детей родились вне брака.