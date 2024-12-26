Чехам, которые не согласны с политикой Запада в отношении РФ, предлагают оформить ВНЖ в России

Новости 420on 4 января 2025 10:30 983

На сайте посольства России в Праге доступна информация о получении временного вида на жительство для желающих из стран, которые якобы навязывают своим гражданам «деструктивные неолиберальные идеологические позиции». Граждане этих государств, в число которых входит и Чехия, разделяющие «традиционные российские духовно-нравственные ценности», могут приехать в Россию и подать заявление на временное проживание. Условия в некоторых моментах могут больше напоминать вербовку.