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Чехам, которые не согласны с политикой Запада в отношении РФ, предлагают оформить ВНЖ в России
4 января 2025
10:30
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На сайте посольства России в Праге доступна информация о получении временного вида на жительство для желающих из стран, которые якобы навязывают своим гражданам «деструктивные неолиберальные идеологические позиции». Граждане этих государств, в число которых входит и Чехия, разделяющие «традиционные российские духовно-нравственные ценности», могут приехать в Россию и подать заявление на временное проживание. Условия в некоторых моментах могут больше напоминать вербовку.
Условия основаны на указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным в августе прошлого года. Такие частные визы сроком на 90 дней оформляются для въезда в Российскую Федерацию с целью последующего обращения в МВД России с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета утвержденной правительством РФ квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ её законодательства.
«Подать документы на оформление такой визы могут иностранные граждане стран, включенных в перечень иностранных государств и территорий, реализующих политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям», — говорят в посольстве. Записаться на собеседование можно здесь.
В список стран, которые якобы подвергают граждан таким образом идеологической обработке, входят США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Республика Корея, Тайвань и большинство стран Европы.
И наоборот, жители Словакии и Венгрии, родина которых отсутствует в списке, не могут переехать в Россию таким способом.
Помимо стандартных требований, таких как заполненные формы или действующий паспорт, российская сторона также требует «документ, подтверждающий наличие (отсутствие) судимости», который должен быть проверен в посольстве, либо нотариус на территории России.
Получение временного вида на жительство в России также возможно при условии предоставления медицинской документации, подтверждающей неупотребление психотропных и психоактивных веществ и отсутствие инфекций.
«Указанные медицинские документы и справки выдаются по результатам медицинского осмотра в медицинских организациях, расположенных на территории России», — говорится в приказе Минздрава России.
Также необходимо пройти регистрацию, сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться.
Чтобы подать заявление на получение визы, заявители должны сначала пройти собеседование в посольстве, которое будет оцениваться вместе с письменным заявлением.
«Подать документы на оформление такой визы могут иностранные граждане стран, включенных в перечень иностранных государств и территорий, реализующих политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям», — говорят в посольстве. Записаться на собеседование можно здесь.
В список стран, которые якобы подвергают граждан таким образом идеологической обработке, входят США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Республика Корея, Тайвань и большинство стран Европы.
И наоборот, жители Словакии и Венгрии, родина которых отсутствует в списке, не могут переехать в Россию таким способом.
Помимо стандартных требований, таких как заполненные формы или действующий паспорт, российская сторона также требует «документ, подтверждающий наличие (отсутствие) судимости», который должен быть проверен в посольстве, либо нотариус на территории России.
Получение временного вида на жительство в России также возможно при условии предоставления медицинской документации, подтверждающей неупотребление психотропных и психоактивных веществ и отсутствие инфекций.
«Указанные медицинские документы и справки выдаются по результатам медицинского осмотра в медицинских организациях, расположенных на территории России», — говорится в приказе Минздрава России.
Также необходимо пройти регистрацию, сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться.
Чтобы подать заявление на получение визы, заявители должны сначала пройти собеседование в посольстве, которое будет оцениваться вместе с письменным заявлением.
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