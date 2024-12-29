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Чехия начала подготовку к миграционному пакту, который вступит в силу в июне 2026 года
6 января 2025
09:00
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Хотя миграционный пакт вступит в силу не раньше июня 2026 года, в Чехии уже подсчитали, что придется построить в стране, сколько новых сотрудников будет нанято и сколько это будет стоить. Например, планируется усилить сотрудников пограничной полиции, что будет стоить 12 миллионов крон ежегодно, увеличение числа медицинских работников будет стоить 48 миллионов каждый год, а учебный центр для работников в области миграции и убежища обойдется в 50 миллионов.
Все страны — члены ЕС должны были до конца 2024 года отправить в Брюссель документ с подрбно описанными планами по подготовке к миграционному пакту. Министерство внутренних дел Чехии назвало этот документ «План действий» и опубликовало его на своем сайте. «Большинство мер этой реформы направлены на ужесточение практики предоставления убежища. Благодаря этим мерам лица, которым отказано в предоставлении убежища, не смогут проникнуть дальше во внутренние регионы страны. Конкретные меры направлены на то, чтобы Чехия не стала целевой страной для нелегальной миграции», — заявил министр внутренних дел Вит Ракушан.
Пакт, например, вводит обязательные процедуры на границах для лиц, которые, вероятно, не нуждаются в международной защите или вводят власти в заблуждение. Страны также будут обязаны заносить информацию о заявителях на получение убежища или нелегальных мигрантах в общую базу данных Eurodac. Чешские и европейские системы должны будут быть взаимосвязаны.
Сегодня Чехия входит в число стран, где на душу населения подается наименьшее количество заявлений на получение убежища в Европейском союзе. В 2023 году таких заявлений было всего 1 397. Для сравнения, Германия, где население в восемь раз больше, получила более 350 000 заявлений за тот же год, что в 250 раз больше. В Чехии также проживает 389 000 беженцев из Украины, однако они находятся под временной защитой в рамках специального режима, который необходимо продлевать ежегодно.
Миграционный пакт включает механизм обязательной солидарности. Если произойдет перераспределение беженцев, и страна — член ЕС откажется быть солидарной и принимать часть мигрантов, она будет обязана выплатить средства в общий финансовый фонд. Пакт не может заставить страну принять беженцев, однако не предусмотрено и никаких автоматических исключений, которые, например, освободили бы Чехию от обязательной солидарности из-за большого количества украинских беженцев.
Поскольку благодаря Пакту принятие решений о предоставлении убежища должно происходить быстрее, потенциал судебной власти также необходимо будет укрепить. В случае с Чехией конкретно предполагается один судья и четыре сотрудника судебного аппарата, что обойдется дополнительно в 6 миллионов в год.
Люди, которым не было предоставлено легальное место жительства, должны вернуться. «Самыми распространенными странами возвращения в 2023 году были Молдова, Узбекистан, Грузия, Турция и Вьетнам», — говорится в документе. Самые большие проблемы в 2024 году были у Чехии с возвращением людей в Нигерию, Индию и Россию.
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