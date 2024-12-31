Не читать и не писать. Только слушать, петь и подражать. Обучение английскому языку детей младшего возраста в школах должно быть больше похоже на детский сад. Министерство образования планирует изменения. Оно сделает изучение английского языка обязательным для детей с первого класса. Но речь не должна идти об обучении лексике или грамматике. Это означает серьезные изменения в подходе к преподаванию английского языка в начальной школе.





«Важно учитывать уровень развития детей. Дети в возрасте около шести лет не могут слушать лекции или учить словарный запас, как старшие школьники. Напротив, они могут принять язык, начав думать на нем», — объясняет всемирно известный эксперт по раннему обучению английскому языку Сильви Долакова, которая утверждает, что чем младше ребенок, тем легче ему будет овладеть иностранным языком естественным образом, как родным.





Родителям тоже придется адаптироваться. Особенно в плане ожиданий. Дети не смогут рассказать о том, чему их научили в школе. Но это не значит, что они не будут постепенно осваивать английский.





«Родителям может показаться, что их дети просто играют. Но у каждой игры есть педагогическая цель — обучение иностранному языку. Результаты такого обучения долговечны. Дети реагируют быстро и естественно. Они лучше воспринимают акцент и интонацию», — добавляет Долакова.





Масштабная реформа преподавания





Изменения в области языков являются частью масштабной реформы преподавания, так называемого пересмотра Рамочной учебной программы для начального образования (RVP ZV). Этот документ устанавливает, чему и как должны учить школы. Директора школ следуют этому документу при составлении индивидуального учебного плана. Учителя преподают в соответствии с ним.





По мнению Министерства образования, реформа должна обеспечить более современное преподавание в школах. Учителя должны углублять, а не расширять знания учеников по обсуждаемой учебной программе. Гораздо больше внимания должно уделяться развитию навыков или пониманию контекста.





Но это будет непросто для учителей. Приспособить преподавание специально для детей младшего возраста. Сегодня английский язык не является обязательным до третьего класса, а это совсем другой опыт обучения, когда ученики умеют читать и писать, в отличие от первоклассников.





Русский язык исключен





Но это не единственное изменение, которое ожидает чешские школы в отношении иностранных языков. Необходимо заново определить, какие именно языки могут преподавать в школе. Это будут немецкий, французский и испанский языки. Это означает, что русский язык остается в тени. А ведь именно его сегодня изучает пятая часть детей.





«Я думаю, что Министерство образования должно сделать многое для повышения осведомленности о России в начальной школе. Стратегически важно укреплять экспертизу безопасности. Знать о событиях в России в XX веке или понимать российскую дезинформацию, если не преподавать русский язык напрямую», — говорит Рене Андрейс, руководитель секции российских исследований на кафедре славистики философского факультета в Оломоуце.





Он добавляет, что сам был бы за то, чтобы не устанавливать список языков, которые должны преподаваться в школах.





«Я не согласна с отменой русского языка. Я считаю, что он имеет право на жизнь», — говорит Хана Андрашова, заведующая кафедрой немецких исследований на педагогическом факультете Южночешского университета.





Что касается других иностранных языков, то начало реформы преподавания будет более постепенным. Это связано уже с тем, что сначала, конечно, потребуется подготовить достаточное количество учителей по этим предметам. Но это также будет означать новые требования к учителям английского языка.





«На мой взгляд, будет сложнее найти квалифицированных учителей французского, немецкого и испанского языков, обучение которых должно начаться с седьмого класса начальной школы», — объясняет Ладислав Блаха, декан педагогического факультета Экономического университета в Усти-над-Лабем и председатель Ассоциации деканов педагогических факультетов, сравнивая новое задание Министерства образования по преподаванию английского и других иностранных языков. Сегодня второй иностранный язык можно изучать только в восьмом классе.





Далее он объясняет, что с этим связаны и другие трудности. Например, интерес к изучению немецкого языка снижается. Однако если посмотреть на общую подготовку учителей к преподаванию иностранных языков, то сегодня мы значительно проигрываем, особенно по испанскому и французскому.





А почему бы не преподавать польский?





Лишь меньшинство детей выбрали бы изучение другого иностранного языка, если бы не было необходимости, за исключением английского. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Чешской школьной инспекцией. Но одной из причин может быть то, что сегодня учителя просто предъявляют слишком высокие требования к ученикам.





«Все дети могут справиться с уровнем А1. Проблема в том, что учебники, представленные на чешском рынке, намного превышают этот уровень. Учителя часто хотят пройти с учениками весь учебник, поэтому они перегружают их и очень часто подводят к уровню выше А1», — объясняет Андрашова.





По мнению экспертов, преподавание другого иностранного языка должно быть больше направлено на знакомство с другой культурой. Именно поэтому возникают вопросы о том, почему в таком случае предложение должно быть сокращено до трех иностранных языков.





«Я не согласна с таким ограничением. Например, польский язык здесь очень востребован», — говорит Богуслава Бура, директор Вендринской начальной школы.





Учитывая, что деревня Вендрыне находится по сути на границе с Польшей, польский язык здесь логично живой. Поэтому в местной начальной школе его тоже преподают. А с 2034 года по решению министерства образования — нет. Или только в качестве третьего иностранного языка. Но таких школ очень мало, потому что расписание очень плотное. Таким образом, менее одного процента детей в начальных школах изучают как минимум три иностранных языка.





«Здесь в компаниях часто говорят на польском, детям все равно приходится его учить, так почему бы не в школе?» — спрашивает Бура.





Перед Министерством образования стоит большая задача в связи с изменениями в преподавании иностранных языков. Во-первых, убедить директоров и учителей в необходимости перемен, а во-вторых, оказать им необходимую поддержку, чтобы план не остался на бумаге.





Это будет тем более сложно, что изначально Министерство образования планировало, что изучение второго иностранного языка не будет обязательным для всех детей.





Предполагалось, что школы будут только обязаны предлагать его, а ученики смогут выбирать, например, дополнительные занятия по английскому языку.





Этот шаг поддержали некоторые директора школ и эксперты, которые отметили, что у значительного числа детей и так достаточно забот по основным предметам, и преподавание еще одного иностранного языка — слишком большая нагрузка для них.





Однако в итоге Министерство образования полностью изменило свою позицию.