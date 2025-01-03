Новый план ЕС: рестораны должны будут предлагать клиентам дешевую водопроводную воду

Одобренный Советом ЕС в декабре, регламент, который страны начнут применять примерно через два года, направлен на сокращение отходов со всех сторон.



Согласно правилам, страны должны поощрять рестораны, столовые, бары, кафе и службы питания предлагать клиентам водопроводную воду бесплатно или за небольшую плату за обслуживание.

Сегодня литр водопроводной воды в ресторанах стоит до нескольких десятков крон и зачастую является одним из самых дешевых напитков в меню.



Рестораторам не нравятся грядущие перемены: теперь им придется платить огромную наценку за водопроводную воду. Любош Кастнер, представитель ресторанного бизнеса в Торговой палате, говорит, что государство не должно указывать предприятиям, что и за сколько продавать.



«Если государство предоставит нам гораздо более выгодный НДС на услуги питания, это может компенсировать влияние данного постановления на ресторанный бизнес», — сказал он, добавив, что в этом случае постановление увеличит расходы рестораторов.



Однако пока неясно, как государство будет стимулировать рестораторов. «Мы можем подумать о том, чтобы дать клиенту возможность попросить воду из-под крана, и ресторан будет обязан ее предложить. Но мы еще будем обсуждать тему максимальной цены. Я бы сказал, что значительное число ресторанов уже предлагают водопроводную воду бесплатно или за небольшую плату», — сказал SZ Byznys заместитель министра окружающей среды Давид Суры.



С принятием постановления об упаковке PPWR с европейского рынка исчезнет еще больше упаковки, которая все чаще наводняет его. Гостиничным и оздоровительным заведениям придется отказаться от одноразовых сливочников, маслобоек, контейнеров для заправок, меда, кетчупа, шоколадного спреда и т. д. Они по-прежнему будут доступны в учреждениях непрерывного медицинского обслуживания.



«Мы прекращаем их использование в этом году. На завтраках будут стоять диспенсеры для меда, сахара и т. д.», — говорит Габриэла Змекова, менеджер группы отелей Jan Hotels, которая управляет пятью отелями в Праге и двумя в Чешском Крумлове.



Некоторые отели, однако, ограничат предложение номеров в связи с этим постановлением. Например, сеть отелей Pytloun Hotels предлагает сливки для кофе следующим образом. «Мы перестанем ставить сливочники в номера, у нас нет альтернативы», — говорит владелец отеля Лукаш Питлоун, который считает это правильным шагом.



Маленькие туалетные принадлежности, такие как мини-шампуни, также исчезнут из отелей. Продуктовые сети перестанут использовать легкие пластиковые пакеты для покупок толщиной менее 15 микрон, практически все микротеновые пакеты и мешочки.



Однако, несмотря на запрет в отелях, одноразовые заправки и кетчупы останутся на полках сетей в составе готовых блюд и продуктов, например, салатов. Эта область не затронута запретом, и, тем не менее, это сегмент, продажи которого растут.



Как отмечает Ива Вербинска, директор Института упаковки Syba, еще одним парадоксом является ограничение использования пластика на овощах и фруктах в сетях. Если фрукты переработаны, то пластик не затрагивается запретом. «Нарезанные фрукты и овощи в пакете, в чашке или в пластике будут по-прежнему продаваться. Тем не менее мы знаем, что они все чаще предлагаются в магазинах», — сказала она.



Так называемые «мультипаки» из пластика — групповая упаковка, в которую сейчас упаковывают пиво, банки и бутылки, — также должны исчезнуть с рынка, что облегчит потребителям покупку товаров в больших количествах. Их можно заменить бумажной упаковкой.



Наклейки на фруктах и овощах, которые сегодня обычно указывают на сорт или происхождение, должны быть промышленно компостируемыми. Такое же требование предъявляется и к чайным пакетикам. С практической точки зрения это может стать проблемой для производителей. «Наклейки должны будут маркироваться как компостируемые для потребителей. Я не представляю, как мы сможем нанести информацию на такой маленький предмет», — говорит Вербинска.



Как уже сообщал SZ Byznys, частью регламента является минимизация свободного пространства в транспортной упаковке. К 2030 году транспортная упаковка должна будет содержать не более 50 процентов пустого свободного пространства. Это касается и наполнителей. Подобные правила уже действуют в Германии.



Согласно постановлению, количество упаковочных отходов должно сократиться на пять процентов к 2030 году, на десять процентов к 2035 году и на 15 процентов к 2040 году. Проблема, по мнению производителей упаковки, заключается в том, что сокращение рассчитывается по состоянию на 2018 год, но с тех пор количество упаковки в Европе стремительно увеличилось. Это сделает сокращение упаковки гораздо более болезненным для отрасли.



«Как мы этого добьемся, если люди не будут покупать меньше, а компании — меньше производить?» спрашивает Вербинска. По ее словам, даже всех мер, предусмотренных в PPWR, может оказаться недостаточно для достижения поставленных целей.