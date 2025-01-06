Комментарий: почему чешская экономика не может проснуться? Слишком многие из нас работают

На прошлой неделе было подтверждено, что в Чехии самое низкое количество безработных в Европейском союзе, а доля трудоустроенных людей трудоспособного возраста превысила 82 процента. Именно этот факт блокирует перспективу перехода национальной экономики на более высокую передачу.





В ноябре 2,8 процента чехов не смогли найти работу, хотя в среднем по Европе этот показатель более чем в два раза выше, опубликовал Евростат.





Данные по безработице в Европе основаны на регулярном обследовании рабочей силы, которое проводится по единым правилам во всех странах Европы. Эти данные отличаются от данных Чешского бюро труда, которое учитывает в своей статистике заявки на получение пособия по безработице.





Обычно доля безработных в стране выше, в частности, в декабре прошлого года она составила 4,1 процента.





По данным Евростата, в третьем квартале прошлого года в Чехии работали 82,4 процента граждан в возрасте 20-64 лет. Этот показатель был немного ниже, чем в Швеции, Нидерландах и на Мальте, но только потому, что чешские женщины в возрасте 25-34 лет все еще настаивали на необычайно длинных декретных отпусках (благодаря которым Чехия до недавнего времени была одной из стран с самыми высокими показателями рождаемости). Мужчины, однако, за исключением мальтийцев, работают больше всех в Европе, и то же самое можно сказать о пожилых женщинах в возрасте 50-64 лет, на этот раз за исключением Эстонии. В любом случае, это самые высокие показатели за всю историю страны.



«Эти цифры показывают, что у нас есть проблема, — говорит экономист Петр Бартон. Поскольку люди остаются на одной и той же работе до тех пор, пока могут, и в результате нет безработных, предприятиям негде брать новую рабочую силу. Поэтому инвестировать в Чехию не имеет смысла, а значит, новые и более эффективные технологии не дойдут до страны.





«Экономика в таком случае вряд ли сможет проснуться», — объясняет последствия низкой безработицы эксперт из инициативы Datarun.





По мнению Петра Бартоны, первопричина проблемы заключается в том, что Чехия еще не преодолела наследие коммунистического прошлого. Люди стараются сохранить работу как можно дольше, потому что так было принято до ноября 1989 года, и Трудовой кодекс им в этом помогает. «Уволить лишнего работника в Чехии сложнее всего», — подчеркивает серьезность ситуации экономист, ссылаясь на анализ международной организации OECD, в котором говорится, что предприниматель может избавиться от работника только в том случае, если он доказал, что нарушает трудовую дисциплину или больше не в состоянии выполнять рабочие задачи в соответствии с договором.





Однако база данных ОЭСР не слишком убедительна, поскольку использует данные пятилетней давности. Кроме того, в ней анализируются бюрократические нормы без учета того, в какой степени они используются в той или иной стране. Например, эксперты парижской штаб-квартиры ОЭСР придают большое значение процедуре коллективных увольнений, которая действительно может проводиться в стране только под строгим государственным контролем. Однако массовые увольнения в Чехии проводятся редко, потому что никто о них не просит. С другой стороны, чаще всего мы используем срочные трудовые договоры, которые, в частности, в Чехии практически не защищают работников.





Оценку экономиста Бартона, тем не менее, подтверждает исследование «Жесткость чешского рынка труда», опубликованное в июне прошлого года аналитическим центром IDEA. «Чешский рынок труда, как и рынки бывших социалистических экономик Словакии, Польши и Венгрии, демонстрирует низкую частоту смены работы в сравнении с европейскими странами», — пишут Даниэль Мюних и Якуб Гроссманн.





В Вышеградских странах, как и в Румынии и Болгарии, только два работника из ста обращаются в центр занятости или находят новую работу за четверть года. В скандинавских странах, самых мощных экономиках Европейского союза, за тот же период восемь человек из ста покидают свои рабочие места. «В Чехии особенно плохо обстоят дела с региональной трудовой мобильностью и частотой смены работы среди женщин», — отмечают эксперты, добавляя, что осторожность не является прерогативой старших поколений.

Поэтому эксперты IDEA, как и экономист Бартон (а также доклад МВФ, опубликованный в конце прошлого года), рекомендуют парламенту одобрить внесенную правительством поправку в Трудовой кодекс, которая позволит увольнять работников без объяснения причин. Это даст самим работникам стимул заранее искать более высокооплачиваемую работу.





Поправка, которая пройдет первое чтение в Палате депутатов в январе, естественно, подверглась критике со стороны профсоюзов. По подсчетам экспертов профсоюза ČMKOS, работники платят 85 процентов всех внутренних налогов, и если в экономике возникают какие-то проблемы, правительство всегда пытается переложить их на их спины. В этом отношении поправка к Трудовому кодексу не является чем-то исключительным. На самом деле, спикер Стржедула не ожидает, что она может пройти через палату до выборов.





Тем не менее, профсоюз согласен с либеральными экономистами или экспертами в том, что местный рынок труда не преодолел наследие прошлого и что условия должны быть улучшены каким-то фундаментальным образом. По мнению профсоюзов, нельзя не признать, что рабочие здесь находятся в совершенно иной ситуации, чем их западные коллеги.





Об этом свидетельствуют последние данные Евростата, согласно которым в одиннадцати странах бывшего Восточного блока — и, кроме того, только в Греции и Португалии — средняя чистая зарплата не поднималась выше 1 500 евро в месяц. Совсем другой мир в блоке десяти самых богатых стран-членов ЕС, включая Скандинавию, где средняя месячная зарплата не опускается ниже 3 000. Таким образом, работники там достаточно обеспечены, чтобы не попасть в затруднительное положение в течение нескольких месяцев безработицы. Благодаря высокому уровню зарплат они также могут позволить себе работать неполный рабочий день чаще, чем на Востоке.





Но это не так в Чехии, Польше, Словакии и других странах, где семьи не имеют таких резервов, как у их соседей на Западе. Домашние работники всерьез задумываются об уходе с работы, особенно в последние годы, когда основная статья семейных расходов — стоимость жилья, включая цену ипотеки, — растет на десятки процентов быстрее, чем зарплата.





Дело не только в том, что это ставит под сомнение базовую предпосылку либерального капитализма, который должен по возможности обеспечивать каждого человека заработком, необходимым для совершения нужных покупок. В нынешней ситуации бросить работу и рассчитывать на пособие по безработице, которое сегодня, согласно министерской статистике, составляет в среднем 12 000 чешских крон в месяц, равносильно финансовому самоубийству.





«Я сталкиваюсь с людьми, которые боятся сменить работу», — подтвердил в своем подкасте Якуб Гроссманн из аналитического центра IDEA. Профсоюзный лидер Стржедула добавляет, что люди предпочитают модель поиска второй работы авантюрному уходу с низкооплачиваемой работы.





По данным Чешского статистического управления, государственная политика также косвенно способствовала слишком высокой занятости и, соответственно, нездорово низкой безработице во время экономических кризисов. Благодаря «малой пенсионной реформе» 2011 года пенсионный возраст постоянно увеличивается, а пожилые люди остаются на рынке труда. Именно они ответственны за то, что чехи ходят на работу гораздо чаще, чем граждане других посткоммунистических стран.





В то же время не только пожилые люди с худшим физическим состоянием имеют больше возможностей для трудоустройства благодаря лучшему предложению рабочих мест в сфере услуг. Например, только за последние пять лет благодаря государственной инициативе по субсидированию было создано около 100 000 рабочих мест в сфере образования, здравоохранения и социальных услуг.