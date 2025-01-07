Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Обеды в ресторанах снова подорожали. Владельцы ресторанов борются с сокращением числа посетителей.

Новости 420on
19 января 2025
09:00
468
В прошлом году операторы ресторанов в Чехии повысили цены примерно на 10%, что снова привело к подорожанию обеденного меню. В среднем обеды стоили 152,7 чешских крон. По мнению экспертов, эта тенденция сохранится.
В прошлом году за обед в ресторане люди в среднем платили 152,7 чешских крон. Это почти на шесть крон больше, чем в 2023 году.

Таковы данные анализа, проведенного обеденным сервером Menicka.cz. Он основан на базе данных почти 6 000 гастрономических заведений по всей Чешской Республике.

Энергия и сырье дорожают

По словам Якуба Лукаша, соучредителя Menicka.cz, причин для роста цен несколько. «В последние годы гастрономический сегмент переживает крайне сложный период. Ему приходится иметь дело с нехваткой квалифицированного персонала, ростом зарплат, повышением цен на сырье и энергию и, наконец, инфляцией», — говорит он.

Рестораны были вынуждены поднять цены в прошлом году, в среднем на 10%. Расходы на их содержание растут еще быстрее. «В то время как рестораны обычно повышали цены примерно на 10%, расходы выросли в среднем на 22 %», — говорит Вацлав Старек из Ассоциации отелей и ресторанов.

Данные показывают, что дешевле всего пообедать можно в Карловарском крае, где средняя цена составляет 138,8 чешских крон. Этот регион уже давно занимает стабильную позицию в этой области. По словам Лукаша, этому способствуют более высокий уровень безработицы и низкий уровень средней заработной платы. Это вынуждает предприятия устанавливать цены, чтобы они были доступны для местных жителей.

Как и ожидалось, Прага снова заняла первое место со средней ценой 161,3 кроны за блюдо. Однако наибольшее изменение цен по сравнению с прошлым годом было зафиксировано в регионе Усти-над-Лабем. Там цена выросла на 5,4%, или на рекордные 8,3 чешских крон. Этот регион по-прежнему входит в число регионов с самыми низкими ценами на обед.

Цены продолжат расти

По мнению экспертов, цены будут расти, но не очень сильно. «Буквально вчера я смотрел на тарифы и думал, что рост цен, к сожалению, будет продолжаться», — говорит Мартин Рандачек, управляющий двумя пражскими ресторанами.

Другие операторы дают более позитивные прогнозы. «Я пока не думаю, что это неизбежно. Я посмотрю, как поведут себя поставщики, например, пивоваренные заводы, но есть сигналы, что в ближайшие несколько месяцев цены не должны вырасти», — говорит Галеха.

Старек также отметил, что нет уверенности в том, как будут развиваться цены дальше. «Это зависит от многих факторов. Один из них — это, конечно, покупательная способность людей. Будут ли они вообще готовы ходить в рестораны по таким ценам», — отмечает он.

По словам Моники Трнавской, управляющей рестораном «Тыршовка» в Усти-над-Лабем, за последние три года поведение гостей значительно изменилось. Они прогнозируют уменьшение количества клиентов в долгосрочной перспективе. «Люди просто экономят деньги и больше думают о том, на что они тратят свои деньги. Гости приходят на обед уже не каждый день, а реже», — говорит она.
еда рестораны цены Чехия
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
17 ЯНВАРЯ 2025
1125
ОБРАЗОВАНИЕ
«МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ ПОДЫГРЫВАЕТ РОССИЙСКОЙ ПРОПАГАНДЕ», — КОММЕНТИРУЕТ АЛЕКС ШВАМБЕРК
11:30
17 ЯНВАРЯ 2025
3260
ЖИЗНЬ
КОММЕНТАРИЙ: ПОЧЕМУ ЧЕШСКАЯ ЭКОНОМИКА НЕ МОЖЕТ ПРОСНУТЬСЯ? СЛИШКОМ МНОГИЕ ИЗ НАС РАБОТАЮТ
10:00
17 ЯНВАРЯ 2025
2484
ЖИЗНЬ
АНДРЕЙ БАБИШ ХОЧЕТ ВВЕСТИ 100% НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ, ПРИОБРЕТАЕМУЮ ИНОСТРАНЦАМИ ИЗ СТРАН, НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕС
19:30
16 ЯНВАРЯ 2025
1285
ОБРАЗОВАНИЕ
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЩЕЖИТИЯ В ЛИБЕРЦЕ КИШАТ ЛЕГИОНЕЛЛАМИ. УНИВЕРСИТЕТ НЕ МОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БАКТЕРИЙ
15:00
16 ЯНВАРЯ 2025
1137
ОБРАЗОВАНИЕ
РУССКИЙ ЯЗЫК ПО-ПРЕЖНЕМУ ВАЖЕН, СЧИТАЕТ ЭКСПЕРТ С ФАКУЛЬТЕТА В БРНО
10:00
15 ЯНВАРЯ 2025
3988
ЖИЗНЬ
ЗАКОНОПРОЕКТ О ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЕ УКРАИНЦЕВ МОЖЕТ ПРОВАЛИТЬСЯ В СЕНАТЕ
08:00
15 ЯНВАРЯ 2025
31274
БИЗНЕС
ОДИН ИЗ БОГАТЕЙШИХ СЛОВАКОВ ИВАН ХРЕНКО ПЕРЕВОДИТ СВОЕ МИЛЛИАРДНОЕ СОСТОЯНИЕ В ЧЕХИЮ
19:30
14 ЯНВАРЯ 2025
983
ОБРАЗОВАНИЕ
БИОИНФОРМАТИКА ВЫЗЫВАЕТ ВСЕ БОЛЬШИЙ ИНТЕРЕС. МАСАРИКОВ УНИВЕРСИТЕТ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ
13:00
14 ЯНВАРЯ 2025
2022
ЖИЗНЬ
САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ПАСПОРТ У СИНГАПУРЦЕВ. КАКОЕ МЕСТО У ЧЕХОВ?
09:30
14 ЯНВАРЯ 2025
2919
ЖИЗНЬ
НОВЫЙ ПЛАН ЕС: РЕСТОРАНЫ ДОЛЖНЫ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬ КЛИЕНТАМ ДЕШЕВУЮ ВОДОПРОВОДНУЮ ВОДУ
14:00
13 ЯНВАРЯ 2025
4557
ЖИЗНЬ
В ЧЕШСКИХ ШКОЛАХ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ ИЗУЧАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК
10:00
13 ЯНВАРЯ 2025
2115
ЖИЗНЬ
В ЧЕХИИ НАЧАЛИ ПРОДАВАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ СЛАДОСТИ РУЧНОЙ РАБОТЫ «СИБИРСКИЙ КЕДР» (SIBERIAN CEDAR)
17:00
11 ЯНВАРЯ 2025
3801
ОБРАЗОВАНИЕ
ИНЖЕНЕР, ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ НАУК, MBA. ЧЕШСКАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ ТИТУЛАМИ ПОПАЛА В ЗАГОЛОВКИ ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ
18:00
8 ЯНВАРЯ 2025
939
БИЗНЕС
АНАЛИЗ: В 2024 ГОДУ В ЧЕХИИ ОБАНКРОТИЛИСЬ 686 КОМПАНИЙ
13:00
7 ЯНВАРЯ 2025
6217
БИЗНЕС
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ, ЧТОБЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ ЕДИНОГО НАЛОГА. ДЛЯ КОГО ЭТО ВЫГОДНО?