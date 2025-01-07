Обеды в ресторанах снова подорожали. Владельцы ресторанов борются с сокращением числа посетителей.

В прошлом году за обед в ресторане люди в среднем платили 152,7 чешских крон. Это почти на шесть крон больше, чем в 2023 году.



Таковы данные анализа, проведенного обеденным сервером Menicka.cz. Он основан на базе данных почти 6 000 гастрономических заведений по всей Чешской Республике.



Энергия и сырье дорожают



По словам Якуба Лукаша, соучредителя Menicka.cz, причин для роста цен несколько. «В последние годы гастрономический сегмент переживает крайне сложный период. Ему приходится иметь дело с нехваткой квалифицированного персонала, ростом зарплат, повышением цен на сырье и энергию и, наконец, инфляцией», — говорит он.



Рестораны были вынуждены поднять цены в прошлом году, в среднем на 10%. Расходы на их содержание растут еще быстрее. «В то время как рестораны обычно повышали цены примерно на 10%, расходы выросли в среднем на 22 %», — говорит Вацлав Старек из Ассоциации отелей и ресторанов.



Данные показывают, что дешевле всего пообедать можно в Карловарском крае, где средняя цена составляет 138,8 чешских крон. Этот регион уже давно занимает стабильную позицию в этой области. По словам Лукаша, этому способствуют более высокий уровень безработицы и низкий уровень средней заработной платы. Это вынуждает предприятия устанавливать цены, чтобы они были доступны для местных жителей.



Как и ожидалось, Прага снова заняла первое место со средней ценой 161,3 кроны за блюдо. Однако наибольшее изменение цен по сравнению с прошлым годом было зафиксировано в регионе Усти-над-Лабем. Там цена выросла на 5,4%, или на рекордные 8,3 чешских крон. Этот регион по-прежнему входит в число регионов с самыми низкими ценами на обед.



Цены продолжат расти



По мнению экспертов, цены будут расти, но не очень сильно. «Буквально вчера я смотрел на тарифы и думал, что рост цен, к сожалению, будет продолжаться», — говорит Мартин Рандачек, управляющий двумя пражскими ресторанами.



Другие операторы дают более позитивные прогнозы. «Я пока не думаю, что это неизбежно. Я посмотрю, как поведут себя поставщики, например, пивоваренные заводы, но есть сигналы, что в ближайшие несколько месяцев цены не должны вырасти», — говорит Галеха.



Старек также отметил, что нет уверенности в том, как будут развиваться цены дальше. «Это зависит от многих факторов. Один из них — это, конечно, покупательная способность людей. Будут ли они вообще готовы ходить в рестораны по таким ценам», — отмечает он.



По словам Моники Трнавской, управляющей рестораном «Тыршовка» в Усти-над-Лабем, за последние три года поведение гостей значительно изменилось. Они прогнозируют уменьшение количества клиентов в долгосрочной перспективе. «Люди просто экономят деньги и больше думают о том, на что они тратят свои деньги. Гости приходят на обед уже не каждый день, а реже», — говорит она.