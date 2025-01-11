Вода станет дефицитным товаром. Мы должны к этому подготовиться, говорит глава пражского водоканала

Засуха и нехватка воды, как в Барселоне (Испания), могут стать проблемой для Праги. Через 20-30 лет есть риск, что в реках, которые имеют решающее значение для питьевого водоснабжения Чехии, будет мало воды. И готовиться к этому нужно уже сейчас. Иначе ситуация будет схожа с Испанией, говорит Петр Мркос, руководитель пражского водоснабжения и канализации, в газете Agenda SZ Byznys.



В прошлом году Испанию постигла рекордная засуха, и власти объявили чрезвычайное положение. Власти Барселоны закрыли фонтаны и душевые на пляжах. Они ограничили полив в парках и садах, запретили людям наполнять бассейны и мыть машины. Жители Барселоны и 200 близлежащих муниципалитетов могли использовать не более 200 литров воды в день, что достаточно для десятиминутного душа.



«Последние климатические модели показывают, что если температура будет развиваться в соответствии с текущими моделями, а пока все указывает на то, что так и будет, то примерно к 2050 году может произойти некоторое сокращение водозабора в определенное время года. Модели показывают, что наиболее проблематичным будет забор воды непосредственно из речных потоков, поскольку в летние месяцы эти потоки будут недостаточно обильными», — говорит Петр Мркош, ссылаясь на климатическую модель Чешского гидрометеорологического института и Института физики атмосферы.



Более дорогая и более требовательная водоподготовка



Кроме того, по мере нагревания вода будет содержать гораздо больше органических веществ, а значит, ее очистка будет обходиться значительно дороже. «До 2050-2060 годов еще довольно далеко, но даже у Барселоны было достаточно времени, чтобы подготовиться к этой ситуации, а они этим пренебрегли. Там не было проведено дебатов, хотя у них была технология опреснения морской воды. Но у нас есть время провести эти дебаты сегодня. И климатологи предупреждают, что эта проблема вполне вероятна, поэтому мы должны начать говорить о том, что мы собираемся с этим делать», — сказал Мркос.



По его словам, необходимо подготовить систему потребления — то есть оснастить домохозяйства умными счетчиками воды, которые будут измерять потребление в режиме онлайн, что позволит учесть недостаток воды в цене. «Может показаться, что каждому будет выделено какое-то количество для ежедневного потребления, допустим, 100 литров, которые являются комфортными. Тем же, кто будет наполнять свои бассейны или использовать воду для мытья машин, придется доплачивать, чтобы учесть, что в какой-то момент вода может стать дефицитным товаром», — объясняет Мркос.



Еще один важный момент, по его словам, — подготовить запасы воды. «Как вы понимаете, из рек воду не заберешь, поэтому нам нужно говорить о том, как усилить емкость водохранилищ. Проблему нельзя решать, когда она возникнет. В управлении водными ресурсами горизонты длинные», — добавляет он.



Энергия из воды и биогаза



Однако пока воды достаточно, и благодаря полному изменению системы управления водными ресурсами даже не приходится говорить о растратах, например, при промывке питьевой воды. «Водная индустрия, особенно в области очистки сточных вод, претерпевает огромные изменения. 20 лет назад очистные сооружения представляли собой объект, где мы пытались очистить воду, как можно быстрее избавиться от нее и сбросить в какой-нибудь водоток. Сегодня, напротив, мы пытаемся использовать все ресурсы, которые содержатся в сточных водах», — говорит Мркос. По его словам, Прага возвращает во Влтаву воду высокого качества.



«И то, что мы используем из этой воды, всю энергию и питательные вещества, мы стараемся использовать. Для примера, центральные очистные сооружения ежегодно производят 37 000 МВт-ч электроэнергии из биогаза».



В этом году жители Праги будут платить за воду 151 крону за кубический метр. «На 2025 год мы повысили цены на воду и канализацию на 4,4%. «У нас есть долгосрочная стратегия — повышать цены на 2% выше инфляции. Мы используем инфляцию для покрытия операционных расходов, а все, что выше инфляции, вкладываем в обновление водных активов», — пояснил Мркос.



Самые крупные инвестиции в настоящее время связаны с центральными очистными сооружениями, а остальные направляются на обновление активов.



15 крон в день за воду



Хотя цена в Праге почти вдвое выше, чем в самых дешевых регионах, таких как Гумполец, Мркос говорит, что это не высокая цена.



«Для нас важнее, чем сама цена, доля платы за воду и канализацию в потребительской корзине. Мы следим за тем, чтобы в Праге она не превышала 1,3%. Социально приемлемая цена за воду и канализацию составляет два процента от чистого дохода домохозяйства. В Праге это составляет около 243 крон. Так что мы значительно ниже социально приемлемого уровня», — сказал Мркос, добавив, что в Праге цена составляет 15 крон в день.