ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Реальные зарплаты в Чехии с конца 2019 года упали на 10% — больше всех среди стран Евросоюза
4 февраля 2025
14:00
180
Чешские зарплаты с конца 2019 года выросли на 27 процентов в номинальном выражении, но в реальном выражении стали на 10 процентов ниже из-за высокой инфляции. Снижение покупательной способности является наиболее выраженным среди стран Европейского союза.
Об этом говорится в анализе, представленном сегодня журналистам главным экономистом XTB Павлом Петеркой. Он ожидает, что в этом году реальные зарплаты вырастут на 3,5-4,5 процента, так что они все еще не достигнут уровня до пандемии.
Реальные зарплаты еще не вернулись на допандемический уровень в 11 других странах ЕС, но ни в одной из них кумулятивное снижение не является таким выраженным, как в Чехии. Второе по величине сокращение — в Италии, где реальная заработная плата на пять процентов ниже, чем в 2019 году, в то время как в среднем по еврозоне падение составило один процент. Напротив, больше всего реальная заработная плата выросла в Болгарии, где она увеличилась на 36 процентов с 2019 года.
Реальная заработная плата в Чехии значительно снизилась, главным образом потому, что в стране наблюдался один из самых высоких уровней накопленной инфляции среди стран ЕС. Потребительские цены выросли на 41 процент с конца 2019 года, при этом более значительный рост был отмечен только в Польше и Венгрии, где накопленная инфляция составила 42 и 52 процента соответственно. Однако рост номинальной заработной платы в обеих этих странах был более быстрым, чем в Чешской Республике.
Согласно анализу, наибольшими препятствиями для роста заработной платы в Чехии являются низкая производительность труда в строительном и сельскохозяйственном секторах. Чешский рынок труда также сталкивается с низкой готовностью работников переезжать на новое место работы или менять работу.
«Эмпирически доказано, что легче добиться повышения зарплаты, сменив работу, чем договариваться с нынешним работодателем», — отметил Петерка. По его словам, в прошлом рост зарплат также сдерживался снижением потребительского спроса, что заставляло компании осторожничать с повышением зарплат, но ситуация должна измениться по мере восстановления экономики.
В этом году, согласно анализу, номинальная заработная плата вырастет на шесть-семь процентов, а реальная — на 3,5-4,5 процента. Наибольший рост заработной платы будет наблюдаться в обрабатывающей промышленности, здравоохранении и высокоспециализированных отраслях, где работодатели вынуждены увеличивать предложение, чтобы удержать квалифицированных работников. Реальная заработная плата должна достичь допандемического уровня в 2026 г. Однако экономическая стагнация основных торговых партнеров, во главе с Германией, или риск торговых войн являются рисками для роста заработной платы, заключил Петерка.
Реальные зарплаты еще не вернулись на допандемический уровень в 11 других странах ЕС, но ни в одной из них кумулятивное снижение не является таким выраженным, как в Чехии. Второе по величине сокращение — в Италии, где реальная заработная плата на пять процентов ниже, чем в 2019 году, в то время как в среднем по еврозоне падение составило один процент. Напротив, больше всего реальная заработная плата выросла в Болгарии, где она увеличилась на 36 процентов с 2019 года.
Реальная заработная плата в Чехии значительно снизилась, главным образом потому, что в стране наблюдался один из самых высоких уровней накопленной инфляции среди стран ЕС. Потребительские цены выросли на 41 процент с конца 2019 года, при этом более значительный рост был отмечен только в Польше и Венгрии, где накопленная инфляция составила 42 и 52 процента соответственно. Однако рост номинальной заработной платы в обеих этих странах был более быстрым, чем в Чешской Республике.
Согласно анализу, наибольшими препятствиями для роста заработной платы в Чехии являются низкая производительность труда в строительном и сельскохозяйственном секторах. Чешский рынок труда также сталкивается с низкой готовностью работников переезжать на новое место работы или менять работу.
«Эмпирически доказано, что легче добиться повышения зарплаты, сменив работу, чем договариваться с нынешним работодателем», — отметил Петерка. По его словам, в прошлом рост зарплат также сдерживался снижением потребительского спроса, что заставляло компании осторожничать с повышением зарплат, но ситуация должна измениться по мере восстановления экономики.
В этом году, согласно анализу, номинальная заработная плата вырастет на шесть-семь процентов, а реальная — на 3,5-4,5 процента. Наибольший рост заработной платы будет наблюдаться в обрабатывающей промышленности, здравоохранении и высокоспециализированных отраслях, где работодатели вынуждены увеличивать предложение, чтобы удержать квалифицированных работников. Реальная заработная плата должна достичь допандемического уровня в 2026 г. Однако экономическая стагнация основных торговых партнеров, во главе с Германией, или риск торговых войн являются рисками для роста заработной платы, заключил Петерка.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
3 ФЕВРАЛЯ 2025
3536
13:00
1 ФЕВРАЛЯ 2025
1138
15:45
30 ЯНВАРЯ 2025
686
09:00
29 ЯНВАРЯ 2025
3336
08:46
27 ЯНВАРЯ 2025
1604
08:00
27 ЯНВАРЯ 2025
802
16:00
25 ЯНВАРЯ 2025
4977
14:00
25 ЯНВАРЯ 2025
2968
18:00
23 ЯНВАРЯ 2025
1098
15:00
22 ЯНВАРЯ 2025
792
14:00
22 ЯНВАРЯ 2025
763
10:00
22 ЯНВАРЯ 2025
7934