Реальные зарплаты в Чехии с конца 2019 года упали на 10% — больше всех среди стран Евросоюза

Об этом говорится в анализе, представленном сегодня журналистам главным экономистом XTB Павлом Петеркой. Он ожидает, что в этом году реальные зарплаты вырастут на 3,5-4,5 процента, так что они все еще не достигнут уровня до пандемии.



Реальные зарплаты еще не вернулись на допандемический уровень в 11 других странах ЕС, но ни в одной из них кумулятивное снижение не является таким выраженным, как в Чехии. Второе по величине сокращение — в Италии, где реальная заработная плата на пять процентов ниже, чем в 2019 году, в то время как в среднем по еврозоне падение составило один процент. Напротив, больше всего реальная заработная плата выросла в Болгарии, где она увеличилась на 36 процентов с 2019 года.



Реальная заработная плата в Чехии значительно снизилась, главным образом потому, что в стране наблюдался один из самых высоких уровней накопленной инфляции среди стран ЕС. Потребительские цены выросли на 41 процент с конца 2019 года, при этом более значительный рост был отмечен только в Польше и Венгрии, где накопленная инфляция составила 42 и 52 процента соответственно. Однако рост номинальной заработной платы в обеих этих странах был более быстрым, чем в Чешской Республике.



Согласно анализу, наибольшими препятствиями для роста заработной платы в Чехии являются низкая производительность труда в строительном и сельскохозяйственном секторах. Чешский рынок труда также сталкивается с низкой готовностью работников переезжать на новое место работы или менять работу.



«Эмпирически доказано, что легче добиться повышения зарплаты, сменив работу, чем договариваться с нынешним работодателем», — отметил Петерка. По его словам, в прошлом рост зарплат также сдерживался снижением потребительского спроса, что заставляло компании осторожничать с повышением зарплат, но ситуация должна измениться по мере восстановления экономики.



В этом году, согласно анализу, номинальная заработная плата вырастет на шесть-семь процентов, а реальная — на 3,5-4,5 процента. Наибольший рост заработной платы будет наблюдаться в обрабатывающей промышленности, здравоохранении и высокоспециализированных отраслях, где работодатели вынуждены увеличивать предложение, чтобы удержать квалифицированных работников. Реальная заработная плата должна достичь допандемического уровня в 2026 г. Однако экономическая стагнация основных торговых партнеров, во главе с Германией, или риск торговых войн являются рисками для роста заработной платы, заключил Петерка.