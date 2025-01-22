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Геодезисты планируют положить конец незаконному автоматическому сбору данных из кадастра

Новости 420on
5 февраля 2025
08:00
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В Чехии готовятся ужесточить доступ к данным кадастра недвижимости. Чешское управление по земельным вопросам предложит внести изменения в закон в связи с незаконным автоматическим сбором данных из кадастра.
Ожидается, что в будущем несанкционированное получение персональных данных из кадастра недвижимости станет значительно сложнее, чем сейчас. Чешское управление по земельным вопросам представит проект поправки к Закону о кадастре, которая призвана предотвратить незаконный «сбор» данных из кадастра. Тема неправомерного использования кадастровых данных актуальна, в том числе, в связи с бумом бизнеса с акциями в сфере недвижимости.

«Мы считаем, что незаконное использование кадастровых данных является очень серьезной проблемой», — заявил Карел Штенцель, председатель Чешского управления по землеустройству и кадастру.

Данные кадастра могут быть законно приобретены и, с согласия ČÚZK, распространены далее. Однако база данных недвижимости уже давно борется с натиском нелегальных «майнеров», использующих роботов. Затем их операторы тайно создают собственные базы данных с персональными данными и продолжают с ними торговать.

«Мы давно занимаемся незаконным извлечением данных из кадастра, поэтому знаем, что для более эффективной защиты необходимо будет лучше сбалансировать принципы открытости и защиты персональных данных в законе», — добавил глава ČÚZK.

Предложение предусматривает разделение доступа к кадастровым данным на четыре режима. Первый полностью открытый режим будет содержать данные без данных о лицах и правовых отношениях. Второй режим, включающий информацию о лицах и правовых отношениях, также будет открыт для общественности, но только при наличии удостоверения личности.

Третий режим будет доступен для тех, кто интересуется кадастровыми документами, обзором прав собственности и информацией о ценах. Там ČÚZK уже предлагает, чтобы заявитель, желающий получить эти данные, указал юридическую причину, по которой они ему нужны. Самый строгий четвертый режим будет касаться массового «сбора» данных о физических лицах и правовых отношениях. Доступ к кадастру в этом режиме будет ограничен при условии указания законного интереса.

Кадастровое управление планирует представить проект изменений в закон для обсуждения во второй половине текущего года.

«Я предполагаю, что обсуждение будет очень сложным», — отметил председатель ČÚZK Штенцель.

Предложение об изменении кадастрового закона появилось в то время, когда граждане Чешской Республики, являющиеся совладельцами недвижимости, сталкиваются с потоком предложений от спекулянтов выкупить их доли. Затем спекулянты оказывают давление на других совладельцев, часто используя неизбирательные методы, с целью взять под контроль всю собственность или, наоборот, заставить других выкупить долю спекулянтов, но по более высокой цене.

По данным компании Flat Zone, предоставляющей данные о рынке недвижимости, спекуляции акциями в сфере недвижимости стали общенациональной проблемой. Крупнейшие компании этого бизнеса владеют акциями тысяч объектов недвижимости по всей Чешской Республике. По данным статистики Flat Zone, пять лет назад сделки с акциями в сфере недвижимости составляли около 1,5 процента от всех сделок с недвижимостью в Чешской Республике. В прошлом году этот показатель уже превысил восемь процентов.

«Это стало спекулятивной инвестиционной аферой, вокруг которой была создана аура большого бизнеса и даже целая инфраструктура, например, система обучения и убеждения других людей в том, насколько это здорово», — заявил Милан Рочек из руководства Flat. Zone, которая после недавнего слияния с Dataligence стала одним из ведущих игроков в области законного использования данных о недвижимости.

«Результатом является потеря доверия людей к элементарной порядочности и справедливости», — добавил Рочек.

Рост роботизированного майнинга земельных кадастров произошел после 2020 года, когда после отмены преимущественного права совладельцев спекулятивный бизнес с долями в недвижимости начал стремительно расти. Компании, предлагающие обратный выкуп акций, не смогут обойтись без информации из кадастра. Таким образом, робот обрабатывает для них огромный объем данных и находит то, что им нужно. Например, люди, которые совместно владеют недвижимостью.

Из-за «кражи» кадастра роботами ČÚZK планировал отключить анонимный просмотр базы данных в 2021 году. Однако под давлением общественности он отказался от этого плана. Он решил предотвратить перегрузку приложения, внедрив тест CAPTCHA. Это сделано для того, чтобы отличать роботов от людей; люди знают это, например, по фразе «отметьте машину на картинке».

По данным ČÚZK, после введения теста интенсивность краж из земельного кадастра на некоторое время снизилась. Однако роботы быстро нашли способ обойти даже тест CAPTCHA.
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