Удобрения из России. Причина, по которой тысячи людей могут потерять работу в Чехии

Чешская промышленность переживает болезненную трансформацию, и это касается в том числе химического сектора, в котором занято 130 000 человек. Сокращения происходят, например, на предприятии Spolana Neratovice, принадлежащем польскому концерну PKN Orlen. Из почти 700 сотрудников останется только 150.





Однако тяжелые времена еще впереди. «Планы развития большинства ключевых игроков чешской химической промышленности были пересмотрены», — рассказал изданию Seznam Zprávy Иван Соучек, директор Ассоциации химической промышленности. К традиционным отечественным компаниям относятся DEZA, Lovochemie, Precheza, все три из Agrofert, а также Draslovka и Fosfa.





До 32 000 человек могут потерять работу





Помимо химических предприятий, экономия коснется и компаний-поставщиков, которые оказывают им услуги. «Падение занятости в химической промышленности может составить от 11 000 до 32 000 человек в ближайшие несколько лет, хотя можно рассмотреть возможность их частичного использования в недавно появившихся "зеленых отраслях"», — говорит Соучек.





По данным Cefic, европейской ассоциации, представляющей химическую промышленность, за последние два года производство химической продукции в Европе сократилось на 11 миллионов тонн (из общего объема около 280 миллионов тонн), затронув 21 крупный химический завод.





Одним из них стала немецкая химическая компания SKW Stickstoffwerke Piesteritz из группы Agrofert, которая в январе закрыла один из своих заводов в Германии. Несколько лет назад производство цианида натрия перенесла на свой американский завод кельнская Draslovka миллиардеров Петра Пудила и Васила Бобелы.





«Производство в значительной степени замещено импортом из третьих стран, особенно из США, Китая и Ближнего Востока, где химический сектор продолжает интенсивно развиваться», — говорит Соучек.





Удобрения из России





Ситуация в химическом секторе повторяет развитие других отраслей. Китайская конкуренция усиливается, а европейские производители оказываются в невыгодном положении из-за высоких цен на электроэнергию и газ.





В настоящее время цены на газ в 4-5 раз выше, чем в США. В то же время химическая промышленность является крупным потребителем газа, который исторически поставляется из России. Два года назад только на группу Agrofert приходилось около 0,5% потребления газа в Европейском союзе.





Показательным примером искажения рынка после вторжения России в Украину, когда Европа отрезала себя от российского газа, является массовый рост импорта удобрений из Российской Федерации. Это является основной причиной закрытия завода Piesteritz в Германии, а также затрагивает чешских производителей.





Производство химикатов сокращается





«Вся Европа, от Польши до Франции, наводнена российскими удобрениями. Их импортируют по морю, а из портов эти товары попадают в Европу», — рассказал Seznam Zprávy Петр Цингр, заместитель председателя компании Agrofert, отвечающей за удобрения и топливо.





По словам Цингра, Центральной Европе повезло, что она находится далеко от морских портов, через которые удобрения отправляются в Европу. «Транспортировка стоит денег. Российский экспорт был здесь еще до войны в Украине, но в Германии, например, он вырос в шесть раз, а в Центральной Европе — в три раза. Около 15% удобрений на чешском рынке поступает из России», говорит Цингр.





По мнению представителей химической промышленности, предотвратить этот импорт «абсолютно необходимо», если мы хотим предотвратить разрушение европейского производства удобрений. «Через удобрения, основным сырьем для которых является природный газ, газ фактически импортируется дальше и с большей добавленной стоимостью для российских производителей. Более того, мы экономически разрушаем европейскую промышленность, потому что европейские производители могут составить серьезную конкуренцию российским», — говорит Соучек из Конфедерации химической промышленности.





Действительно, затраты на газ составляют около 80% переменных затрат на производство удобрений и примерно 10% европейской цены. Не говоря уже о квотах на выбросы, которые в России неизвестны, охране труда и других европейских нормах. «Однако аналогичная ситуация складывается и с импортом удобрений из других регионов — например, из Турции, где они зачастую являются российским реэкспортом. Может быть, мы и не импортируем российский газ, но то, что мы импортируем его в виде продукции, игнорируется», — говорит Соучек.





Кто выживет?





В прошлом году компания Agrofert завершила сделку по приобретению химического подразделения австрийского колосса Borealis стоимостью 20 миллиардов крон, которое включает производство удобрений, меламина и технических азотных продуктов. Это один из способов сократить расходы и противостоять конкуренции.





Другой — создание возобновляемых источников энергии, как это делает, например, немецкий колосс BASF. По словам Йорга Штека, вице-президента BASF, ведущего мирового химического концерна, доля Китая в мировом производстве химикатов может вырасти с 44% до двух третей.





«Преимущество Китая заключается не только в более дешевой энергии, но и в субсидиях на технологическое развитие, которых у Европы нет», — сказал Штек.





Европа должна создать свой собственный рынок, на котором она будет постепенно принимать собственную продукцию, произведенную с меньшим уровнем выбросов. Это требует значительных инвестиций в эффективные технологии (не только «зеленые»), поскольку средний возраст европейского химического производства сегодня составляет около 36 лет по сравнению с 16 годами в Китае и около 20 лет в США. Таким образом, Европа также отстает в технологическом плане.





Влияние упадка химической промышленности на другие отрасли



Химическая промышленность тесно переплетается с рядом других отраслей, производящих продукцию для конечных потребителей.



Сельское хозяйство. В сельском хозяйстве особенно важны удобрения, микроэлементы и средства защиты растений. Например, при производстве пшеницы химикаты составляют 42% от общих затрат. При производстве рапса — 37%, а при производстве картофеля — 16%.



Автомобильная промышленность. Средний вес всех пластмасс в автомобилях составляет около 20%. Поэтому цена на пластиковые материалы также напрямую влияет на стоимость продажи автомобилей или их обслуживания. Например, можно ожидать роста цен на шины (на 20-25 %), поскольку каучук является одним из основных исходных материалов для их производства.



Строительство. В гражданском строительстве доля химических материалов (например, теплоизоляция, пластиковые окна, трубопроводы) может составлять от 5 до 15%. В случае энергосберегающих решений для зданий это в основном теплоизоляция.





Во время энергетического кризиса в Европе кельнская компания Draslovka уже перенесла свое химическое производство в Мемфис (США). Затем она строит огромный завод BASF в Китае, который будет включать в себя от десятков до сотен заводов в одном месте.





«Если мы хотим, чтобы чешский капитал преуспевал, у нас нет выбора. К сожалению, европейское и чешское политическое представительство пока не осознает этой серьезной ситуации», — скептически заключает Соучек.





Однако политическое решение не так просто найти. Очевидно, что у Европы нет собственного энергетического сырья — за исключением, возможно, Норвегии — и что его придется откуда-то импортировать. В настоящее время это политическая необходимость — импортировать их по более высокой цене.





Поэтому новый комиссар ЕС по международным партнерствам Йозеф Сикела может многое сделать за время своего пребывания в должности, если заключит международные соглашения с африканскими или южноамериканскими странами, которые будут поставлять Европе стратегическое сырье.

Китай и США уже это сделали.