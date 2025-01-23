В Чехии наблюдается нехватка водителей. Даже при зарплате 60 000 крон чистыми у компаний «нет людей»

Компания Umbrella Mobility Group Пола Штайнера сообщает о 14-процентном росте продаж и впервые преодолела отметку в 3,5 миллиарда крон.





«Рост произошел за счет городских и пригородных перевозок в Чехии и Германии. Что касается сотрудничества с FlixBus, то здесь мы остались примерно на тех же показателях, а небольшое увеличение было связано скорее с ростом числа пересадок», — рассказал Павел Штайнер. Показатель EBITDA компании также вырос на восемь процентов и составил около 450 миллионов крон.





Основным направлением деятельности FlixBus остаются международные перевозки и перевозки по обязательствам в Чехии и Германии, говорит Штайнер.





Сколько у вас автобусов на данный момент?





Около 420, и если ничего серьезного не произойдет, то к концу года это количество не изменится.





И вы, и компания RegioJet приобретаете для своего парка все более комфортабельные автобусы с большим количеством сидений. Это будущее транспорта? Больше комфорта, за который клиент может даже доплатить?





В этом и заключается разница между международными и обязательными перевозками (перевозки, осуществляемые на основании договора с регионами или городами, прим. ред.). В междугородних перевозках большие автобусы (Setra) — это способ облегчить передвижение людей. Поскольку автобус большой, мы можем предложить хорошее соотношение цены и качества билета по сравнению с автобусом на 50 мест. Потому что стоимость билетов одинаковая.





В сфере общественного транспорта все по-другому. И для меня важно, чтобы водитель, который является альфой и омегой нашего бизнеса, был в восторге от автобусов. Если вы хотите получить хорошего шофера или вообще любого шофера, автопарк играет важную роль. На тендере в Германии ни о каких автобусах, кроме самых лучших, не может быть и речи.





В Европе не хватает более 130 000 шоферов





Вы упомянули водителей. Теперь вы хотите решить проблему их нехватки с помощью иностранцев...





В Германии у нас 20 национальностей, в Чехии 10-12. На всем европейском рынке не хватает более 130 000 водителей, что является ужасающей цифрой. Поэтому мы решили пойти по пути третьих стран и набираем водителей из Индии, Грузии, Сирии или Шри-Ланки.





Сколько будет водителей из третьих стран?





У нас есть разрешение на 250 водителей. Это непростой процесс — он сложен с административной и финансовой точек зрения. Мы занимаемся этим около шести месяцев, и сегодня у нас работают 43 индийца. Сейчас к нам приезжают грузины и другие индийцы, а на прошлой неделе мы получили разрешение для филиппинца. Думаю, к маю у нас будет 150 человек.





Насколько сложно уговорить их приехать в Чехию?





На весь процесс и оформление всех документов уходит около 6-8 месяцев. Прежде чем водитель сможет сдать экзамены.





Индийские водительские права здесь недействительны?





Нет, в Индии существует около девяти видов прав. Водитель должен пройти все обучение, получить чешские права. Если он пройдет все тесты и сдаст экзамен на профессиональную компетентность, только тогда он сможет сесть за руль.





Этому также предшествует длительный процесс в стране происхождения. Наша команда во главе с Лукашем Ваской провела там несколько недель. А еще есть посольство, министерство промышленности и торговли, министерство иностранных дел, министерство внутренних дел, торговая палата...





Зарплата водителя автобуса? До 3 500 евро нетто





А как вы мотивируете их приезжать в Чехию?





Мы предоставляем одинаковые условия всем, независимо от национальности и вероисповедания. Когда водитель из этих стран видит, что в нашей стране он может заработать на международных перевозках 2 500-3 500 евро нетто, в зависимости от того, сколько смен он отработает в месяц, но все в соответствии с Трудовым кодексом, это является для него достаточной мотивацией.





Вы также решаете вопрос о том, чтобы этим людям было где жить, а их детям — где ходить в школу?





Семьи с ними не ездят, они остаются дома. Конечно, мы должны предоставить им полноценное жилье и позаботиться о них. У нас есть команда людей, которые проводят их через весь процесс получения разрешения, прежде чем они смогут сесть за руль. Мы также должны постоянно платить им зарплату и не можем дать им другую работу, кроме той, на которую они были наняты.





И каков был опыт на сегодняшний день?





Очевидно, что не у всех получается, но процент отсева невелик. У индийцев один из лучших рейтингов во FlixBus. Они невероятно дружелюбны, ценят работу и хотят работать.





Вернемся к чешскому рынку. Насколько он конкурентоспособен и как будут развиваться цены на билеты?





Сейчас я не хотел бы касаться Радима Янчуры, которого считаю своим другом... Конечно, конкуренция на рынке есть, но я думаю, что Радим Янчура сейчас сосредоточился в основном на железных дорогах и направляет туда свои силы, энергию и финансы. А цены? Они соответствуют тому, как развиваются цены на рынке. Базовая зарплата водителей выросла, автобусы стали дороже, и это соответствует уровню инфляции.





Увидим ли мы еще консолидацию на чешском рынке?





RegioJet останется, FlixBus останется, это ясно. Кроме того, есть несколько небольших перевозчиков, которые сейчас собирают силы, чтобы выжить. Я думаю, что через два-три года останется только два-три крупных игрока.





Но пока мелкие держатся. Зачем им уходить?





Если бы все они должны были делать все по правилам и по законам Чешской Республики, их бы здесь уже не было. Это все, что я могу сказать.