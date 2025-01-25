Власти должны бороться с картами лояльности торговых сетей, призывает экономист

По Балканам прокатилась волна бойкотов, направленных против сетевых магазинов из-за якобы непомерно высоких цен. Протесты начались в Хорватии, откуда быстро перекинулись на Черногорию и Сербию. В некоторые дни бойкот снижал оборот супермаркетов на 40-50%.





«Бойкот работает, но нужно же где-то покупать базовые вещи. Я по-прежнему покупаю только то, что считаю справедливой ценой, и действительно только то, что мне больше всего нужно. И я жду», — советует потребителям экономист Яна Матесова.





В Хорватии ситуация привела к тому, что правительство расширило список продуктов, на которые установлены ограничения по цене. К ним относятся хлеб, молоко, масло, макароны и стиральный порошок. «Хорватские торговцы воспользовались введением евро, чтобы взвинтить цены при пересчете, особенно в туристических центрах. Это не является особенностью введения евро. Защита конкуренции, которая должна была вмешаться, не вмешалась», — говорит Матес в подкасте In the Cotton.





Больше всего скидок в Чехии





Бойкоты дорогих продуктов питания в меньшей степени и неорганизованно наблюдались и в Чехии. «Когда в начале 2022 года — до агрессии России против Украины — ритейлеры взвинтили январские цены на основные продукты питания, люди со временем научились покупать только то, что им действительно необходимо. И ритейлеры стали удешевлять все больше и больше товаров», — напоминает экономист.





Чехия — европейский рекордсмен по скидкам на продукты питания и аптечные товары. Даже в прошлом году она продала больше всего товаров по акциям во всей Европе — около двух третей, рассказала в интервью подкасту Ve vatě Романа Дуникова, коммерческий директор маркетинговой компании NielsenIQ, которая регулярно отслеживает скидки.





Однако тенденция ежегодного увеличения скидочных акций остановилась на отметке 64%, согласно последнему исследованию. По мнению Матешовы, это связано с затуханием инфляционной волны. «Предварительная оценка инфляции за январь составляет 2,8%. Мы больше не находимся в двузначных цифрах. В те времена люди покупали то, что могли себе позволить, а для большого числа чешских домохозяйств, включая средний класс, это было то, что было в продаже».





Некоторые государства регулируют скидки. Например, скидки разрешены только в определенное время года, или только ограниченная часть товаров может продаваться со скидками. «Это постепенно отменяется. Это оборачивается против потребителя. Это не способ снизить цены, а способ повысить их. Это не выгодно и ритейлерам. Им нужно освободить свои склады, где они, возможно, слишком завысили цены, особенно если речь идет о скоропортящихся товарах», — считает Яна Матесова.





Фальшивые скидки





По мнению экономиста, представлявшего Чехию во Всемирном банке, высокая доля скидок не имеет значения, если соблюдены три условия. «Любой объем скидок является нормальным при условии, что нет обманной конкуренции, дискриминации и что в стране хорошо работает защита от злоупотребления рыночной властью. То есть, чтобы антимонопольное законодательство и антимонопольный орган работали хорошо», — говорит Яна Матесова.





Но по всем трем требованиям, по словам экономиста, Чехия не отвечает. В последнем квартале прошлого года несколько торговых сетей были оштрафованы за ложные скидки. Penny Market получил одиннадцать штрафов на общую сумму 2,2 миллиона чешских крон, Billa — шесть штрафов на сумму 1,6 миллиона чешских крон, а Albert — пять штрафов на сумму 1,1 миллиона чешских крон.





В контексте продаж сетей, которые исчисляются десятками миллиардов в год, это незначительные суммы. Сеть магазинов-дискаунтеров Lidl уже несколько лет возглавляет рейтинг продаж, на втором месте — Kaufland, также принадлежащая группе Schwarz. Третье место занял Albert.





По мнению Яны Матешовой, ритейлерам выгодно продолжать обманывать покупателей. «До тех пор, пока штрафы не станут на порядок выше, это будет продолжаться. Может быть, даже после этого».





По мнению экономиста, Управление по защите конкуренции не справляется с контролем над супермаркетами. Рынок в стране очень концентрированный. На нем доминируют две группы. Schwarz Gruppe, в которую входят Lidl и Kaufland, вместе занимающие около половины рынка, и группа Rewe, которой принадлежат Billa и Penny.





Некоторое время назад экономист Илона Швихликова в эфире Prima CNN заявила, что «Чешская Республика пронизана картельными соглашениями». По словам Яны Матешовой, это невозможно доказать. «У нас есть множество сигналов с чешского рынка о наличии неявной координации. Но вы нигде не можете получить стенограмму телефонного разговора или документы, в которых трейдеры соглашаются сотрудничать», — считает она.





В 2023 году чиновники также исследовали ситуацию среди производителей курицы, молока и яиц. И там картелей не обнаружилось. Ведомство пришло к выводу, что, несмотря на олигополию, конкуренция в этих секторах работает, и непропорционального увеличения маржи не происходит.





Карта не бесплатна





По мнению Яны Матешовой, третьей проблемой являются карты лояльности. Экономист считает, что государство должно вмешаться в то, как они используются в Чехии.





По словам экономиста, многие люди не знают, какие данные предоставляют сети в обмен на карты лояльности. «Необходимо, чтобы все, кто делает покупки, знали, что карта не бесплатна, что они платят за нее огромным количеством своей личной информации. Особенно когда у вас есть карта в приложении для телефона, вы платите информацией о том, куда вы идете, с кем вы», — говорит Матес.





Редакторы SZ Byznys обратились к торговым сетям с просьбой рассказать, как они используют эти данные. Tesco, например, утверждает, что ответственно относится к обработке данных покупателей и всегда соблюдает действующее законодательство. Вся информация об обработке данных прозрачно описана на нашем сайте, что исключает вышеупомянутое отслеживание перемещений покупателей, заявила пресс-секретарь Tesco Ива Павлускова.





«Защита персональных данных является для нас абсолютным приоритетом. Мы придерживаемся строгих мер безопасности и не обрабатываем персональные данные особой категории. Мы только анализируем покупательские привычки, на основе которых мы делаем актуальные и персонализированные предложения», сказала представитель компании.