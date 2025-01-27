Самое дешевое молоко и огромные телевизоры. Вот как выглядят корзины чехов, согласно данным магазинов

«Продажи растут очень быстро. Рост уже не обусловлен только уровнем цен, но люди часто тянутся к более современным и качественным товарам», — говорит Томаш Пруза, президент Союза торговли и туризма.



В прошлом году розничные продажи выросли в среднем на 4,6 процента, а к концу года рост расходов ускорился до 6,2 процента, в то время как цены на продукты питания за последний месяц выросли на 1,7 процента.



Кроме того, по словам генерального директора Nielsen Карла Тыра, в прошлом году проблемы 2022 и 2023 годов отошли на второй план, и в этом году развитие событий также должно быть позитивным.



«Медленно, но верно доля тех, кому стало хуже, снижается год от года. Год назад 34 процента людей считали, что им стало хуже, сейчас — 32 процента», — сказал Тыра на конференции, посвященной анализу ситуации за прошедший год.



«Чего мы можем ожидать? Ситуация начинает меняться в сознании потребителей. Заработная плата, инфляция и безработица влияют на их больший оптимизм, а также на их склонность к товарам премиум-класса, электротоварам и т. д. Это тенденция должна продолжиться», — сказал Тайра, добавив, что объем проданных товаров может вырасти примерно на один процент в этом году.



В сфере электроники восстановление спроса на более дорогие и качественные товары происходило гораздо быстрее, чем на базовые линейки. Например, расходы на роботы-пылесосы в прошлом году выросли на 11 %, но интерес к роботам-пылесосам с док-станцией для удаления грязи увеличился на 62 %. Продажи телевизоров выросли на 10 %, а телевизоров с экранами 75 и более дюймов — на 67 %. Также значительно вырос интерес к более энергоемким холодильникам класса А, например, продажи которых увеличились на 49 %, в то время как продажи менее экологичных холодильников выросли на 1 %. Аналогичная тенденция, которую Nielsen называет премиализацией, наблюдается в ноутбуках, наушниках и смартфонах.



Небольшое оживление наблюдается также в продуктовых и аптеках. После нескольких лет кризиса объемы продаж в 2023 году все еще снижались. В первой половине 2024 года наступила стагнация, или небольшой рост на 0,3 %, а в третьем квартале категория выросла на 1,6 %. В последнем квартале объем продаж немного снизился — на 0,2 %.



Среди форматов теряют традиционные магазины, в основном небольшие магазины в регионах (-4 процента) и гипермаркеты (-2 процента). Напротив, супермаркеты и дискаунтеры (+2 процента) и аптечные сети (+7 процентов) выросли.



«Чехи с легкостью покидают гипермаркеты, они не хотят тратить столько времени на покупки и больше ценят свое свободное время. В результате растут супермаркеты и дисконтные магазины», — говорит Тыра.



Несмотря на общее улучшение состояния домохозяйств и покупательских настроений, чехи все еще находятся в худшем положении по сравнению с периодом до 2022 года. В год начала войны в Украине располагаемые доходы населения Чехии составляли 82 % от среднего уровня по ЕС, но с тех пор этот уровень упал до 75 % от среднего.



Оживление, конечно, наблюдается не во всех сегментах и не на всех уровнях. В то время как доля дискаунтеров более или менее прекратила свой рост, частные марки, которые дешевле своих брендовых аналогов, за последний год выросли с 26 до 27 процентов доли оборота. Сильнее всего эта тенденция проявляется в отношении сырьевых товаров. Например, молоко длительного хранения на 80 процентов «одето» в бренды сетевых магазинов.



До 2022 года доля частных торговых марок долгое время оставалась на уровне 22 процентов, но поскольку покупатели искали дешевые альтернативы в период высокой инфляции, за три года до настоящего времени она выросла на пять процентных пунктов. Если судить по объему продаж, то частные марки еще более популярны — 37 процентов. Это объясняется тем, что они также дешевле.



Торговые сети борются с нехваткой персонала, поэтому продолжают автоматизировать процессы. Например, по словам Томаша Прузы, они уже вложили сотни миллионов крон в цифровые ценники. Окупаемость инвестиций составляет примерно 5-7 лет, но они дают немедленный эффект, поскольку освобождают руки сотрудников.



«Нервозность связана с нехваткой людей. Но самая большая проблема — с поставщиками. Мы наблюдаем жестокое давление на цены. Поставщикам не нравится, что они становятся дешевле», — говорит Пруза.