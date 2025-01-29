Отели и апартаменты Airbnb должны будут зарегистрироваться в системе eTurista

Благодаря поправкам муниципалитеты смогут устанавливать периоды, когда краткосрочное проживание в многоквартирных домах запрещено. Они также смогут устанавливать максимальное количество дней в году, в течение которых владелец может предоставлять жилье, или максимальное количество людей, которые могут быть размещены в квартире с учетом размера ее жилой площади.



«Гостиницы и другие подобные заведения размещения должны соблюдать ряд правил, которые подлежат проверкам и возможным санкциям. Однако зачастую власти даже не знают о поставщиках услуг по размещению через цифровые платформы. Случается, что такие заведения не выполняют свои обязательства и движутся в серой зоне», — сказал министр регионального развития Петр Кулханек (от STAN).



По его словам, это особенно негативно сказывается на таких туристических направлениях, как центр Праги или Крконошские горы.



«Наши расчеты показывают, что государство теряет почти 800 миллионов крон в год в виде налогов от незарегистрированных объектов размещения. Еще 55 миллионов в год теряют муниципалитеты в виде платы за проживание», — добавил министр.



Поправка предусматривает запуск реестра объектов размещения на портале eTurista. Все, кто хочет предложить свое жилье в аренду, будь то отели и пансионаты или частные лица, предлагающие в аренду квартиры или апартаменты, должны будут зарегистрироваться в этой системе. Без регистрационного номера невозможно будет опубликовать предложение о сдаче частного жилья на онлайн-платформах.



За несоблюдение обязательной регистрации власти могут наложить штраф в размере до 100 000 крон. По данным Министерства промышленности и торговли, портал eTurista будет готов к весне и будет работать в пробном режиме. Согласно данным реестра контрактов, создание IT-системы eTurista обошлось в 34,4 миллиона крон, включая НДС.



Ожидается, что поправки к закону вступят в силу во второй половине этого года. Часть, касающаяся краткосрочной аренды и размещения через онлайн-платформы, начнет действовать со второй половины мая 2026 года.