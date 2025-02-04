Самый большой рост за последние два года. Продукты питания в Чехии подорожали

Сельское хозяйство, промышленность, строительство. Из тройки секторов, где статистики отслеживают цены, сельское хозяйство в январе показало наихудшие результаты. Рост в годовом исчислении ускорился до 9,1%. Аналитики уже говорят о том, что значительное повышение цен на продукты питания отразится на чешских потребителях.





«Чехия еще не успела передохнуть от повышения цен на продукты питания, а уже идет новая волна. Ее предвестником стал самый значительный рост цен производителей сельскохозяйственной продукции за последние почти два года», — комментирует главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда.





Показатель в 9,1% указывает на рост в годовом исчислении. Больше всего за год подорожали фрукты: в январе фермеры продавали их на 30% дороже, чем год назад. Аналитик считает, что причина кроется в сокращении запасов, расходах на хранение из-за по-прежнему дорогой энергии или роста цен на удобрения и химическую обработку.





Растениеводство выросло на 6,9%, масличные культуры — на 21,7%, зерновые — на 6,5%, цены на картофель упали на 18,6%, а на овощи — на 4,1%. Цены на яйца выросли на 24,3%, на мясо крупного рогатого скота — на 17,6%, на молоко — на 17,5%.





В месячном исчислении цены на продовольствие выросли на 1,5%, причем больше всего подорожал картофель. Оптовые цены на картофель были на 6,2% выше, чем в декабре. Мясо птицы подорожало на 1,6%. Также выросли цены на овощи, крупный рогатый скот, масличные и зерновые культуры.





Что может стать дороже





«Конечные цены на продукты питания для потребителей определяются супермаркетами», — сказал Марек Земанек, представитель Чешской продовольственной палаты, отметив, что возможности для значительного снижения цен нет из-за растущего давления на производство, расходов на упаковку и отходы или зарплат.





По его словам, рост цен возможен в трех основных категориях: молочные продукты, хлебобулочные изделия, яйца и овощи.





Что касается яиц, то Палата ссылается на хорошо известные причины нынешнего дефицита яиц на европейском рынке — продолжающийся птичий грипп, который уничтожает коммерческие фермы даже в Польше, стране с высоким уровнем экспорта. Они также говорят о стоимости переоборудования ферм с клетками для выращивания в закрытых помещениях. Чешская Республика одобрила запрет с 2027 года, но в ЕС это не является обязательным. Министр сельского хозяйства Марек Выборный также недавно выступил с критикой.





Причиной возможного роста цен на овощи является сокращение запасов. По оценкам Продовольственной палаты, это продлится до конца апреля, когда начнется новый урожай.





«Потребители могут переплачивать за хлебобулочные изделия, потому что цены на пшеницу и рожь на фермах растут. В связи с сокращением посевных площадей зерновых в Чехии и Европе может также возникнуть повышенный спрос на этот товар», — пояснил представитель продовольственной службы.





В некоторых государствах урожайность зерновых, собранных в прошлом году, оказалась ниже. Например, у французских фермеров производство пшеницы в прошлом году сократилось на 20%, а в Германии — на 17%. «Однако недостатка в зерне для внутреннего потребления, конечно, нет», — сказал Земанек.





Богумил Глава Ассоциации пекарей признает, что цены на сырьевые товары оказывают определенное давление, однако он преуменьшает опасения.





«Что касается цен на зерно, то речь идет о повышении на несколько процентов. Мы имеем дело с долгосрочными тенденциями. Это не значит, что как только зерно дорожает, мы поднимаем цены», — сказал он в интервью SZ Byznys, добавив, что пекари подписывают долгосрочные контракты, которые истекают через квартал, полгода или даже год. Только в этом случае колебания цен на сырье могут повлиять на стоимость хлебобулочных изделий.





«Мы не исключаем роста цен, мы воспринимаем такие сигналы на рынке. Но если это произойдет, то это будет не скачкообразный рост, как в 2022 году, а, возможно, инфляционный рост цен», — сказал он. По его словам, давление на издержки в большей степени оказывается через заработную плату сотрудников.





Торговля: нужно больше импортировать





Рост цен на продукты питания на полках торговых сетей из-за роста цен на сельхозпродукцию признали и торговцы.





«Рост цен на сельскохозяйственную продукцию всегда приводит к росту цен на поставляемые продукты питания и, соответственно, к росту цен на полках магазинов в течение нескольких месяцев», — сказал Томаш Пруза, президент Союза торговли и туризма. Он добавил, что необходимо следить за ценами по всей цепочке поставок.





Он также считает, что торговле пора начать импортировать больше продуктов питания.





«Уже давно известно, что рентабельность фермеров и производителей продуктов питания значительно выше, чем у магазинов, где конкуренция между доминирующими поставщиками гораздо выше. И давно пора открыть страну для большей конкуренции со стороны поставщиков, чтобы цены не росли так быстро», — сказал он. По его словам, рост цен на сельскохозяйственную продукцию свидетельствует о том, что государственная политика субсидирования дает сбои. По его словам, субсидии должны обеспечивать снижение цен или повышение качества, но ни того, ни другого не происходит.





«Вместо этого крупные чешские фермеры пытаются защититься от иностранной конкуренции, даже от конкуренции со стороны других стран ЕС», — добавил он.





Фермеры дают отпор критике в свой адрес по поводу того, что они повышают цены. Мартин Пыха, глава Союза фермеров, заявил, что следует отметить, что цены на продукцию фермерских хозяйств падают уже 18 месяцев подряд.





«Сейчас мы видим не резкое повышение, а возвращение к ценам, которые хотя бы покрывают расходы фермеров. И даже этого пока не происходит в некоторых сегментах», — сказал он.





Например, цена на молоко на выходе с фермы ниже, чем в январе 2023 года, в то время как затраты на энергию, корма и заработную плату сотрудников продолжают расти.





По его словам, рост цен на фрукты закономерен, поскольку в прошлом году фруктовые хозяйства пострадали от морозов и сейчас распродают последние запасы по более высоким ценам, чем год назад, когда у них было больше яблок на складах.





«Но все же давно сложилось мнение, что цены, выплачиваемые фермерам, являются контр-инфляционными. В то время как базовая инфляция с 1989 года выросла в восемь раз, цены на сельскохозяйственную продукцию увеличились лишь вдвое. Это означает, что сегодня фермеры получают за свою продукцию в реальном выражении меньше, чем десятилетия назад, в то время как потребители платят все больше и больше. Например, цена пшеницы на фермах сейчас находится на уровне 2008 года, но цена хлеба с тех пор выросла на десятки процентов», — объясняет он.