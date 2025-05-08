Средняя зарплата в Чехии приблизилась к 50 000 крон









После предыдущих спадов реальная зарплата растет четвертый квартал подряд. Об этом сообщило Чешское статистическое управление (ЧСУ). За весь прошлый год средняя зарплата в Чехии составляла 46 165 крон. В годовом исчислении рост составил 3 044 кроны.

За полный 2024 год инфляция составила 2,4%, а номинальный рост заработной платы — 7,1%. Таким образом, в реальном выражении заработная плата выросла на 4,6 процента, заявила Йитка Эрхарт, руководитель отдела статистики труда ЧСУ.



«Рост реальной заработной платы будет способствовать дальнейшему увеличению потребления домашних хозяйств, которое должно оставаться основным фактором роста ВВП в этом году. Однако следует помнить, что средняя заработная плата повышается в основном за счет более быстрого роста числа работников с высокими доходами», — прокомментировал Доминик Когут, аналитик PwC.









Рассматривая рост заработной платы, эксперт отметил, что необходимо также обратить внимание на региональные различия: Прага значительно выше среднего уровня со среднемесячным заработком в 59 870 крон. В то время как обычно Карловарский край , где в четвертом квартале люди зарабатывали в среднем 42 284 крон, или Пардубицкий (45 385 крон), или Злинский (44 773 крон) регионы отстают, что открывает воображаемые социально-экономические ножницы в обществе.



Реальные доходы все еще отстают



Несмотря на рост заработной платы, чешским работникам еще предстоит наверстать упущенное. «Реальная стоимость их средней брутто-зарплаты в настоящее время примерно соответствует уровню конца 2018 года, и им все еще не хватает 7,3% до предыдущего пика, достигнутого во втором квартале 2020 года», — говорит главный экономист Cyrrus Вит Градил.









Самый высокий рост средней заработной платы в четвертом квартале по сравнению с предыдущим годом был зафиксирован у людей, работающих в сфере недвижимости, — 16%; в профессиональной, научной и технической деятельности — 12,2%; и в сфере размещения, питания и напитков — 10,3%.









«Наверстывание упущенного благосостояния чешских работников продолжается быстрыми темпами. Несмотря на небольшое охлаждение, положение работников на рынке труда остается прочным, особенно в сфере услуг, которая пользуется большим спросом», — отметил Градил.









По его словам, в 2025 году зарплаты продолжат расти в реальном выражении, но их темпы заметно замедлятся. «Предыдущая волна найма отчасти стала возможной благодаря исторически высокой норме прибыли отечественных компаний, которая уже сокращается», — заключил он.