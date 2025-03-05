В Чехии может появиться «Большой брат». Государство проверит, какие сайты вы посещали за последние полгода

Об этом говорится в заявлении экспертов, с которыми связался Novinky.cz.



Novinky.cz ранее сообщал, что государство хочет собирать данные о посещаемых сайтах. В министерствах надеются, что это облегчит работу полиции и спецслужб. Но эксперты в корне против этой идеи, так как по сути это будет тотальный шпионаж за пользователями, который будут вынуждены осуществлять как мобильные, так и стационарные интернет-провайдеры.





«Возникла она вполне безобидно. Министерства подготовят поправку к указу, где добавят одно предложение. Оно обяжет операторов также хранить «IP-адрес и номер порта, к которому было осуществлено подключение. Техническая деталь для обывателя. Однако на самом деле это полный список вашей интернет-истории за последние шесть месяцев», — предупреждает Иржи Грунд, президент Ассоциации операторов мобильной связи (APMS).





Именно он сравнивает нынешнее предложение с Большим Братом, диктатором в тоталитарном государстве из романа Джорджа Оруэлла. И это вовсе не преувеличение. «Это просто все страницы и сайты, которые каждый гражданин Чешской Республики посетил со своего мобильного телефона или стационарного домашнего интернета за последние шесть месяцев», — недоверчиво качает головой Грунд.





Интернет-провайдеры уже обязаны записывать, например, IP-адрес и номер порта устройства или место и время подключения к Интернету. Но согласно этому предложению, они должны будут следить буквально за каждым кликом пользователя.





«Теперь можно будет узнать, откуда пользователь подключается к интернету. Теперь интернет-провайдеры должны будут также записывать, какие страницы просматривает пользователь, в виде так называемого IP-адреса назначения и номера порта назначения», — пояснил Novinky.cz Ондржей Ганак, юрист из eLegal.





«Интернет-провайдер, который собирает данные, будет иметь к ним доступ. И полиция, и суды, и спецслужбы могут запросить их — в частности, BIS и NSA», — сказал Ханак, добавив, что правоохранительные органы могут запросить данные при расследовании практически любого преступления.





Эксперты по безопасности также предостерегли от предстоящего обязательства хранить историю интернета пользователей. «Объем обязательного хранения данных возрастет, что может вынудить небольших провайдеров, в частности, хранить данные в облачных хранилищах. Эти данные — золотая жила для злоумышленников», — сказал Novinky.cz Михал Салат, директор по исследованиям киберугроз компании Gen, поставщика продуктов безопасности Avast.





«В прошлом году мы стали свидетелями утечки данных из облака провайдера Snowflake, где хранились данные одного из крупнейших американских поставщиков услуг связи AT&T. Злоумышленники получили подробную информацию о совершенных телефонных звонках, а в некоторых случаях и местоположение пользователей на основе данных с базовых станций. Похищенные данные могут стать основой для различных схем мошенничества и вымогательства», — говорит Салат.





Вопреки прецедентному праву ЕС





Управление по защите персональных данных (ÚOOÚ) также выступило против слежки за пользователями, заявив, что нынешнее предложение прямо противоречит установленной прецедентной практике ЕС. Самое главное, что в 2014 году Европейский суд признал недопустимым хранение данных обо всех гражданах без разбора, но такое положение до сих пор закреплено в чешском законодательстве, сказал Милан Ржепка, пресс-секретарь ÚOOÚ.





В мире наблюдается обратная тенденция, когда законодатели пытаются максимально защитить частную жизнь пользователей в интернете. Под давлением регулирующих органов операторы веб-сайтов вынуждены запрашивать согласие на хранение cookies — небольших файлов данных, которые сохраняются непосредственно в браузере.





А производители операционных систем предлагают функцию «не отслеживать», чтобы отдельные приложения не могли узнать о вас и вашем устройстве больше, чем вы хотите.





Хотя эксперты открыто говорят о шпионаже за пользователями, в Министерстве промышленности и торговли видят это иначе. «Прежде всего, речь не идет о мониторинге сайтов пользователей. Операторы не будут хранить историю посещений, конкретные посещенные страницы или содержание сообщений. Будут храниться только технические данные о соединении, то есть IP-адреса и порты источника и назначения, но не содержание коммуникации или конкретные URL», — сказал Novinky.cz пресс-секретарь министерства Марек Вошалик.





Он подчеркнул, что предложение является предметом экспертного обсуждения в рамках межведомственной процедуры комментариев. «Впоследствии полученные комментарии будут оценены, и все соответствующие аргументы будут рассмотрены», — заключил Вошалик.





Предложение также отстаивает полиция. «От нашего имени мы можем сказать, что предлагаемые изменения значительно сокращают вторжение в частную жизнь пользователей. Новый регламент обеспечит предсказуемое хранение операторами не только исходных IP-адресов и портов, но и портов назначения, что позволит технически определить, к какой точке подключения относится то или иное сообщение. В результате конфиденциальность будет лучше защищена от других текущих сообщений, так как операторам не придется предоставлять данные о других точках подключения, которые не имеют отношения к конкретному расследованию», — сказал Ондржей Моравчик, руководитель пресс-службы Полицейского президиума Чешской Республики.





Однако, по словам экспертов, технически невозможно отделить данные только об интересующих полицию лицах. «Если несколько человек используют один IP-адрес, что является абсолютно обычным явлением, оператор не знает и не может знать, кто из пользователей является тем, кто интересует полицию. Поэтому ни одна подобная фильтрация не может работать описанным способом», — говорит Михал Альтаир Валашек, архитектор программного обеспечения и консультант по безопасности.





Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN), однако, после критики со стороны журналистов и профессиональной общественности, дал понять, что никакого «Большого брата» не будет.





«Лично я не поддерживаю никакой шпионаж. Если указ, который сейчас обсуждается экспертами, содержит такой риск, то он точно не пройдет через меня», — заявил Ракушан в сети X.