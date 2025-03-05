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США прекращают финансирование радио «Свободная Европа», которое находится в Праге
16 марта 2025
11:00
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Президент США Дональд Трамп распорядился сократить до установленного законом минимума расходы федерального агентства, финансирующего деятельность радиостанций «Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL) и «Голос Америки». Об этом объявил Белый дом. Впоследствии агентство Reuters сообщило, что это означает прекращение финансирования RFE/RL. Позже вечером это подтвердила и сама радиостанция.
В агентстве говорят, что у них есть письмо, в котором сообщается об этом. RFE/RL вещает из Праги на 27 языках на 23 страны. В агентстве работает около 500 сотрудников. Вещание финансируется за счет гранта из бюджета США. В России радиостанцию называют нежелательной, по иронии судьбы, потому что она якобы распространяет американскую пропаганду.
В субботу вечером радиостанция «Свободная Европа» подтвердила, что получила уведомление о прекращении финансирования. Оно описало это как подарок врагам США.
Последствия для «Голоса Америки
Сотрудникам «Голоса Америки», которые, по всей видимости, находятся в аналогичном положении, уже сказали не выходить на работу. Они будут получать полную зарплату и ожидать, что им перезвонят.
В своем решении, принятом в пятницу, Трамп приказывает нескольким агентствам, включая Агентство США по глобальным СМИ (USAGM), которое финансирует вышеупомянутые станции, свернуть их деятельность «в полной мере, разрешенной действующим законодательством». Он обосновывает ограничения сокращением федерального бюрократического аппарата. Бюджет этого ведомства, которое финансирует несколько станций, включая, например, RFE/RL и «Голос Америки», а также вещание на Кубу, на этот год должен был составить 950 миллионов долларов, или около 21 миллиарда крон.
Трамп и раньше конфликтовал с руководством радиостанции «Голос Америки», напоминает CTK. После вступления в должность он назначил руководителем станции бывшую ведущую Кари Лейк, которая симпатизирует ему. С тех пор она обратила внимание на то, как дорого обходится налогоплательщикам содержание станции.
На этой неделе Лейк также объявила, что USAGM прекращает контракты с тремя крупными международными агентствами — AP, Reuters и AFP, — которые, по ее словам, являются дорогостоящими расходами, в которых нет необходимости.
К закрытию «Голоса Америки» и пражского «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» призвал миллиардер, спонсор президентской кампании Трампа и помощник президента Элон Маск. По его мнению, эти СМИ являются «безумно левыми». Европа теперь свободна, никто не слушает эти станции, и это обходится американцам в миллиард долларов в год, написал он в сети X.
В субботу вечером радиостанция «Свободная Европа» подтвердила, что получила уведомление о прекращении финансирования. Оно описало это как подарок врагам США.
Последствия для «Голоса Америки
Сотрудникам «Голоса Америки», которые, по всей видимости, находятся в аналогичном положении, уже сказали не выходить на работу. Они будут получать полную зарплату и ожидать, что им перезвонят.
В своем решении, принятом в пятницу, Трамп приказывает нескольким агентствам, включая Агентство США по глобальным СМИ (USAGM), которое финансирует вышеупомянутые станции, свернуть их деятельность «в полной мере, разрешенной действующим законодательством». Он обосновывает ограничения сокращением федерального бюрократического аппарата. Бюджет этого ведомства, которое финансирует несколько станций, включая, например, RFE/RL и «Голос Америки», а также вещание на Кубу, на этот год должен был составить 950 миллионов долларов, или около 21 миллиарда крон.
Трамп и раньше конфликтовал с руководством радиостанции «Голос Америки», напоминает CTK. После вступления в должность он назначил руководителем станции бывшую ведущую Кари Лейк, которая симпатизирует ему. С тех пор она обратила внимание на то, как дорого обходится налогоплательщикам содержание станции.
На этой неделе Лейк также объявила, что USAGM прекращает контракты с тремя крупными международными агентствами — AP, Reuters и AFP, — которые, по ее словам, являются дорогостоящими расходами, в которых нет необходимости.
К закрытию «Голоса Америки» и пражского «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» призвал миллиардер, спонсор президентской кампании Трампа и помощник президента Элон Маск. По его мнению, эти СМИ являются «безумно левыми». Европа теперь свободна, никто не слушает эти станции, и это обходится американцам в миллиард долларов в год, написал он в сети X.
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