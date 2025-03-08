За три года продукты питания в Чехии подорожали на 26 процентов. Это средний показатель по ЕС

«Наиболее уместным, на мой взгляд, является сравнение роста цен на продукты питания за последние три года, то есть с января этого года по январь 2022 года, потому что именно с начала 2022 года цены на продукты стали расти очень резко», — сказал Мирослав Новак, аналитик Akcenta.



«В этом сравнении мы не выделяемся негативно, и 26,4-процентный рост цен на продукты питания, хотя и огромный, ставит Чехию на 13-е место в рейтинге ЕС, и средний рост цен в ЕС в этот период был немного выше — 26,9%», — отметил экономист.



Для сравнения, цены на продукты питания в этот период росли быстрее в Словакии (37,1%), Польше (33,9%) и даже в Германии (27,1%).



Но правда заключается в том, что некоторые товары, такие как Nutella, ставшая знаменитой благодаря вирусному видео премьер-министра Петра Фиалы, или пиво Pilsner Urquell, обычно можно купить дешевле в Германии, чем в Чехии. Наши западные соседи покупают продукты значительно дешевле, если сравнивать зарплаты и покупательную способность.



За последние три года быстрее всего продукты питания и напитки дорожали в Венгрии — почти на 57%. На другом конце шкалы лучше всего обстоят дела у финнов — рост составил всего 18%.



«Представление о том, что у нас в Чехии очень дорогие продукты питания или что цены на продукты растут гораздо быстрее, чем в соседних странах, — это скорее иллюзия, чем реальность. За последние три года продукты питания стали очень дорогими во всех странах ЕС, независимо от того, ввели они евро или нет», — прокомментировал Новак.



Он также отметил, что в тех странах, где правительства пытались стабилизировать рост цен на продовольствие путем ограничения цен или временного снижения НДС, цены на продукты питания в результате росли быстрее, и эффект от этих мер был лишь временным. Так произошло в Венгрии и Польше.



В 2022 и 2023 годах цены на продукты питания в Чехии хотя и росли быстрее, чем в среднем по ЕС, но настолько, что рост остановился, а летом 2024 года продукты даже немного подешевели по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, мы получаем среднее значение за три года. Кроме того, недавний анализ, проведенный компанией Cyrrus, показал, что при сравнении последних пяти лет рост цен на продукты питания соответствовал среднеевропейскому уровню.



Если сравнивать январь этого года с январем прошлого, то ситуация в Чехии несколько хуже. Рост цен на продукты питания был пятым по величине среди стран ЕС и составил 4,8 %.



«В месячном сравнении Чешская Республика в январе даже показала самый высокий рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки среди всех стран ЕС — на 3,2%. Средний показатель по еврозоне составил всего 0,5%», — отметил Новак.



Он не может полностью объяснить столь значительный рост цен за месяц по сравнению с другими странами. Он считает, что ритейлеры пытались проверить, как отреагируют потребители. Однако цены на продукты питания в Чехии в феврале снизились по сравнению с январем, в то время как в ЕС они выросли, так что это нивелирует эффект.



В последние недели из Венгрии поступали сообщения о том, что новое регулирование торговой наценки на продукты питания привело к снижению цен на некоторые продукты, такие как молоко и масло, на 60%. Однако только статистика цен в ретроспективе покажет, не является ли это лишь краткосрочным всплеском.