Авансы за коммунальные услуги должны соответствовать ожидаемому потреблению

Потребители могут воспользоваться, например, калькулятором Управления по регулированию энергетики, чтобы проверить, насколько высокими должны быть авансовые платежи поставщика.



Если аванс значительно выше или ниже, мы рекомендуем обратиться к поставщику с жалобой на установленную сумму, сказала Валоухова. Заказчик может потребовать уменьшить размер аванса.



Если поставщик не выполняет требования, клиент может обратиться в Управление по регулированию энергетики. «Если авансовый платеж выше, чем соответствует ожидаемому потреблению, поставщик возможно нарушает закон об энергетике», — сказал представитель ведомства Михал Кеборт.



По его словам, авансовые платежи — это вопрос договора, и поставщик не обязан их выдавать, хотя это распространенная практика.



«Следует иметь в виду, что авансы должны соответствовать среднемесячному потреблению за последние годы, умноженному на текущую цену энергии», — сказал он.



По его словам, бывает, что поставщик повышает цену на электроэнергию в течение года, но оставляет авансовые платежи в прежнем размере и повышает их только в следующем расчетном периоде. «Тогда может возникнуть недоразумение, когда клиенты жалуются, что их цена и потребление не увеличились, но авансовый платеж вдруг стал выше», — сказал он. Также часто люди смотрят только на потребление за последние несколько месяцев.



Но это может быть неактуально, особенно если они отапливаются электричеством и потребление сильно различается летом и зимой. Поставщик также усредняет потребление за весь год, чтобы авансовые платежи не менялись из месяца в месяц, говорит Кеборт.



Авансы могут быть изменены в меньшую сторону, даже если домохозяйство принимает меры по энергосбережению. «Но они должны быть документально подтверждены поставщиком. Например, если семья утеплит дом, можно предположить, что это повлияет на потребление. Исходя из этого, поставщик может ожидать снижения потребления и уменьшения депозита», — говорит Кеборт.



Всегда излагайте жалобы в письменном виде



Если потребителя не устраивает счет за электроэнергию, он может подать жалобу. У поставщика есть 15 дней на рассмотрение жалобы на счет. Она должна быть подана в письменном виде. Однако, по словам Кеборта, люди очень часто обращаются к поставщикам по горячим линиям.



«В этом случае необходимо по крайней мере попросить подтвердить факт подачи жалобы по электронной почте, чтобы это не было просто телефонным согласием поставщика», — отметил он.



Это важно для того, чтобы у потребителя было доказательство того, что он предъявил претензию. После того как претензия будет удовлетворена, у поставщика есть еще 15 дней, чтобы урегулировать финансовые разногласия с потребителем и отправить деньги.



По словам Кеборта, исключение составляют случаи, когда, например, необходимо проверить счетчик, например, счетчик электроэнергии или газа. В этом случае процедура должна проводиться совместно с дистрибьютором, и срок может быть больше.