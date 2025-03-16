Чехи вычитают из налогов алименты и отпускные. Не стоит этого делать, советует эксперт

Осталось всего несколько дней, чтобы подать бумажную налоговую декларацию. Налоги также должны быть уплачены до 1 апреля. Но у подавляющего большинства людей еще есть месяц. До 2 мая вы можете подать налоговые декларации онлайн. Оплатить их можно в тот же срок, но с одним исключением.



«Если я подам декларацию в электронном виде до 1 апреля, я должен заплатить налог до этого времени. Если мы хотим отсрочить уплату налога, давайте подождем до 1 апреля, чтобы подать декларацию в электронном виде», — советует специалист по налогам Никола Житкова из Neotax.



У Налогового управления есть 30 дней, чтобы вернуть переплату. В зависимости от способа подачи декларации деньги поступят на счет в начале мая или июня. «Налоговые органы обычно выплачивают деньги даже раньше, часто в течение первых 10 дней. Но на это у них есть 30 дней», — отмечает эксперт.



По сравнению с прошлым годом в налоговых декларациях меняется несколько вещей. Например, расширится круг налогоплательщиков с высокими доходами, которые платят 23%-ную ставку со своих доходов.



Важно отметить, что с доходов ниже этого предела взимается обычный 15-процентный налог, а дополнительный налог платится только с доходов выше этого предела.



Скидки отменяются и изменяются



Базовая скидка на одного налогоплательщика остается такой же, как и в прошлом году. Она составляет 30 840 чешских крон, которые каждый может вычесть из налоговой базы.



Тем не менее, размер некоторых скидок меняется. Например, налоговое бремя увеличится для семей с маленькими детьми в детском саду. Еще в 2023 году родитель мог уменьшить свой исчисленный подоходный налог на сумму платы за детский сад, то есть до 17 300 чешских крон на одного ребенка. Семья с двумя детьми в детском саду с одинаковым годовым доходом может заплатить в 2024 году на 34 600 чешских крон больше подоходного налога, чем в 2023 году. Налогоплательщики-студенты больше не будут применять студенческую скидку, которая составляла 4 020 чешских крон.



Скидка для неработающего супруга (супруги) пережила налоговые изменения. Налоговая база по-прежнему может быть уменьшена на 24 840 чешских крон, но правила стали более строгими. «К условию о том, что доход жены не должен превышать 68 000 чешских крон в данном году, добавилось второе условие. Жена должна ухаживать за ребенком в возрасте до трех лет. Многие были удивлены, что появилось такое новое условие», — комментирует Житкова из Neotax.



Размер скидок для детей остается неизменным. Скидка на первого ребенка составляет 15 204 чешские кроны, на второго — 22 320 чешских крон, на третьего и последующих — 27 840 чешских крон. Необходимо договориться с партнером о том, кто будет применять скидку на детей. К декларации необходимо приложить аффидевит о том, что партнер не применяет скидку.



Скидки на супруга и детей уменьшаются в зависимости от того, как долго в течение календарного года налогоплательщик выполняет условия. Если брак был заключен только в середине года, скидка уменьшается вдвое. Аналогично, если ребенок празднует свой третий день рождения, например, в середине августа, скидка может быть использована до августа, но не в сентябре.



Налоговый вычет



Налоговые вычеты уменьшают налоговую базу при соблюдении установленных законом условий. Для доходов прошлого года теперь действует совокупный лимит на финансовые продукты, поддерживаемые государством, в размере 48 000 чешских крон. В пределах этого лимита из налоговой базы можно вычесть взносы в страхование жизни и пенсионное страхование, в долгосрочный инвестиционный продукт (LTIP) и в продукт страхования долгосрочного ухода.



Проценты по ипотеке также могут быть вычтены из налогооблагаемой базы. Правила здесь не изменились. «Если мы взяли ипотечный кредит до 2021 года, то можем вычесть до 300 000 чешских крон, если с 2021 года, то только 150 000 чешских крон за этот год. Недвижимость должна использоваться для постоянного проживания», — говорит Никола Житкова.



На все виды неденежных льгот теперь распространяется единый совокупный годовой лимит освобождения от налога в размере половины средней заработной платы, т. е. 21 983 чешских крон. Неденежные льготы, предоставляемые работникам в пределах этого лимита, освобождаются от уплаты трудового налога.

Стоимость неденежных льгот, превышающих этот лимит, считается налогооблагаемым доходом работника с обязанностью уплаты взносов на социальное и медицинское страхование.



В чем заключается ошибка?



Самые распространенные ошибки в налоговых декларациях банальны. Например, люди забывают поставить подпись в бланке. Даже заявление о переплате должно быть подписано.



«С налоговыми вычетами на детей иногда случается так, что оба родителя заявляют о них. Конечно, налоговая служба это обнаруживает, и одному из них приходится возвращать деньги», — говорит Никола Житкова. «Что касается скидки на жену, то налоговая служба уже провела большую акцию, призвав людей, которые в прошлом незаконно претендовали на скидку, вернуть деньги».



Креативные чехи



Некоторые налогоплательщики проявляют изобретательность, пытаясь заявить о расходах. «Один клиент сегодня спросил, может ли он включить алименты в расходы. Мы точно не включаем алименты в расходы», — говорит налоговый специалист.



Включение в расходы автомобиля или рабочего телефона также может вызывать споры. Если автомобиль и телефон также используются в личных целях, расходы должны быть уменьшены соответственно. «Если я еще и разговариваю по телефону с мамой, я не могу включить в расходы 100% стоимости телефона».