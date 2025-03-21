В стране родилось меньше всего детей с момента основания Чехословакии. Последствия будут болезненными

Число рождений достигает новых рекордов — но отрицательных. Хотя полная статистика за 2024 год будет опубликована через несколько дней, все указывает на то, что уровень рождаемости достиг исторического минимума.





За первые три квартала 2024 года родилось всего 64 200 детей, что является самым низким показателем со времен основания Чехословакии в 1918 году. Если эта тенденция сохранится, то число рождений не превысит 85 000. Это станет самым низким показателем рождаемости в истории — даже по сравнению с 1999 годом, когда число рождений впервые опустилось ниже 90 000.





«Данные указывают на то, что за всю историю родилось меньше всего детей: меньше, чем во время войны, меньше, чем в 90-е годы, когда последствия экономических и социальных преобразований обрушились на нас в полной мере», — отмечает Мартин Крайдль, социолог факультета социальных исследований Университета имени Масарика в Брно.





«Вполне вероятно, что число рождений в 2024 году будет самым низким с момента образования Чехословакии или с начала эры статистического наблюдения. Относительно интенсивное снижение числа рождений, начавшееся в 2022 году, продолжится», — говорит Терезия Штыглерова, руководитель отдела демографической статистики Чешского статистического управления.





Особенно значительным будет снижение в период с 2021 по 2024 год — со 110 000 детей до примерно 84 000.





«Все хотели работать, учиться, путешествовать»





Патриция Ковальска — мать одного из «редких» детей, родившихся во время прошлогоднего демографического спада. По ее словам, изначально она вообще не планировала заводить детей. Поэтому ее первая дочь родилась только в 38 лет.





«Я не планировала детей из-за климата и экономической ситуации. Я, конечно, рада за свою дочь, но когда я думаю о том, какая у нее будет жизнь, я, честно говоря, не очень этому рада», — говорит она.





30-летняя Тереза из Колина также родила дочь в прошлом году. Она тоже признает, что ситуация сложная для молодых семей. «Мы захотели детей только после того, как закончили ремонт дома. В то время мы все еще жили в субаренде. Было очень тяжело оплачивать ипотеку, коммунальные услуги и аренду. Когда все было готово, мы решили завести второго ребенка», — объясняет она.





Однако ее первый ребенок родился, когда ей было 22. В то время она была единственной среди своих сверстниц. «Все хотели работать, учиться, путешествовать. Сейчас некоторые заводят семьи. Но в моем районе есть и те, кто не хочет иметь детей, потому что у них нет жилья, они снимают, а цены растут. У других нет стабильного партнера», — отмечает он.





Обе женщины описывают сложную ситуацию, в которой оказались многие молодые родители. А также некоторые причины беспрецедентного падения рождаемости.





«Уровень рождаемости в 2024 году в основном отражает условия 2023 года — тогда еще сохранялись неблагоприятные экономические условия и высокая инфляция, обесценивающая сбережения. Сохранялись неблагоприятные условия для создания семьи, ипотечные кредиты были недоступны, а стоимость жизни для семей увеличилась», — резюмирует Иржина Кочуркова, заведующая кафедрой демографии и геодемографии на факультете естественных наук Карлова университета в Праге.





Социальные и экономические причины являются наиболее значимыми, даже по мнению профессора Крайдла. Его исследования показывают, что планирование детей все больше зависит от финансового положения семьи. В последние годы от намерения завести детей отказываются, особенно люди с низким уровнем образования, меньшим имуществом и живущие в съемном жилье.





В первую очередь это связано с отсутствием гарантий занятости, вызванным пандемией, а также с ростом стоимости жизни. Кроме того, экономическая неопределенность была связана с глобальными потрясениями, такими как война в Украине.





Кроме того, во многих семьях во время ковида осложнились отношения между партнерами. «Например, в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года, когда произошел один из локдаунов, 40% людей, живущих с партнером, сообщили нам, что их отношения значительно ухудшились. Затем, в конце ноября 2021 года, до трети людей думали о том, чтобы расстаться со своим партнером. Это были не лучшие времена для рождения ребенка», — объясняет Крайдл.





Меньше детей и потенциальных родителей





Кроме того, число женщин репродуктивного возраста в целом сокращается. Поэтому даже если спад рождаемости прекратится, детей будет рождаться меньше. Так было до 2021 года — за последние два десятилетия у жителей Чехии в среднем было больше потомства, но число мужчин и женщин детородного возраста стабильно снижалось.





Теперь наименее многочисленные когорты, родившиеся на рубеже тысячелетий, вступят в возраст пика рождаемости. «В общественных дебатах рождаемость часто становится темой для переписки между поколениями и указанием на кризис семьи. Поэтому может показаться забавным, что нынешнее снижение рождаемости отчасти является результатом того, что поколение, которое сегодня критикует молодых „снежинок“, само имело мало детей», — комментирует Петр Фучик, социолог с факультета социальных исследований Масарикова университета.





«В то же время это усугубляется изменением индивидуального выбора, и, похоже, люди больше не имеют — или предпочитают не иметь — столько детей, сколько имели раньше, или вообще не вступают в родительские отношения», — добавляет он.





Его слова подтверждаются тем, что количество детей, рожденных в первом порядке, снижается с 2017 года. Однако это совпадает с количеством рождений второго и третьего порядка, где снижение наблюдается только с 2022 года.





Пенсионный кризис, нехватка рабочих рук





Низкая рождаемость, разумеется, имеет ряд последствий для общества. Среди наиболее значимых — ускоренное демографическое старение. Это усугубит ожидаемые проблемы в системах здравоохранения, социального обеспечения и пенсионного обеспечения.





Однако проблемы могут возникнуть и в связи с нехваткой рабочей силы в экономике и нагрузкой на социальную инфраструктуру.





«Даже если рождаемость в конечном итоге вернется к уровню воспроизводства населения, издержки будут велики — многие дорогостоящие объекты, такие как детские сады, школы, родильные дома, медицинские учреждения, обслуживают определенные возрастные группы. Когда рождается меньше детей, прошлые инвестиции не используются; когда рождается больше детей, их приходится строить — и затем, возможно, перепрофилировать», — указывает Крайдл на менее очевидные последствия.





«Кроме того, стремительное снижение рождаемости за последние три года создало финансовые проблемы для родильных домов, которые труднее финансировать. Вслед за этим появятся незаполненные школы, а в старших классах и университетах не будет хватать студентов», — добавляет Кочуркова.





Социолог Фучик, однако, настроен более оптимистично. Он отмечает, что, несмотря на все негативные прогнозы, по некоторым показателям уровень жизни в стране повышается.





«Вот уже почти 30 лет ведутся разговоры о старении населения и перспективах его разрушительных последствий, и все же, за исключением пандемии и последующего периода, мы живем лучше», — говорит он. Он ссылается, например, на так называемый индекс человеческого развития — показатель, измеряющий уровень человеческого развития в странах на основе трех факторов: продолжительности жизни, образования и достойного уровня жизни.





Самый быстрый спад в ЕС





Уровень рождаемости в Европе с каждым годом достигает новых минимумов. В 2022 году число рождений в ЕС впервые упадет ниже четырех миллионов. Но в 2023 году этот показатель снова упал: родилось 3,67 миллиона детей, что на 5,4% меньше и является самым большим снижением за год с 1961 года. Это следует из отчета Евростата за 2023 год.





«Схожесть развития событий по всей Европе скорее позволяет объяснить их не только местными политическими обстоятельствами, но и более широкими тенденциями в ценностных ориентациях, влиянием политической нестабильности и восприятием экономических и социальных проблем», — считает Фучик.





Чешская Республика, однако, выделяется скоростью снижения рождаемости. Так называемый общий коэффициент рождаемости — среднее количество детей, рождаемых женщиной в репродуктивном возрасте, — также снижается.





«Это связано с тем, что показатели в Чехии падают с пикового значения 1,83 и, как ожидается, упадут до 1,3 в 2024 году. Экономические условия в нашей стране также ухудшились в большей степени — например, у нас один из самых высоких уровней инфляции, а цены на энергоносители в нашей стране растут быстрее, чем в других странах», — объясняет демограф Кочуркова.





На протяжении многих лет самые низкие показатели рождаемости были в Южной Европе — например, в Испании, Италии и Греции. Напротив, самые высокие — в Ирландии, на Кипре, в Румынии, Болгарии и Франции. Но и там в последние годы наблюдается снижение показателей.





Маловероятно, что ситуация улучшится





Будущие перспективы Чехии выглядят не намного лучше. Хотя дальнейшее значительное снижение рождаемости маловероятно, тенденция вряд ли изменится в ближайшем будущем.





«Если в 2024 году ситуация стабилизируется и инфляция окажется под контролем, я бы ожидала, что снижение рождаемости прекратится», — считает Кочуркова.





Однако из-за того, что в детородный возраст вступает меньшее количество фертильных лет, число рождений может продолжать снижаться. «Поэтому даже если отдельные люди или пары в среднем будут иметь больше детей, в целом рождаемость не повысится», — говорит Фучик.





Социолог Мартин Крайдл добавляет еще одну точку зрения: многие пары, возможно, отложили рождение детей из-за пандемии, но это не значит, что они вернулись к своим первоначальным планам. «Наши данные за январь и февраль 2025 года показывают, что планы на родительство еще не достигли уровня, существовавшего до эпидемии», — отмечает он.