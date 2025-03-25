За месяц работы — половина квадратного метра. Молодежь скоро начнет протестовать

Во вторник, 1 апреля, очередной авторитетный финансовый орган заявил нам, что молодое поколение должно смириться с тем, что у него никогда не будет денег на собственное жилье. Добавим, что для многих десятков тысяч крон, вероятно, не хватит даже на аренду жилья.



Давайте уточним терминологию. Например, пара со средней пражской зарплатой (которая намного выше средней по стране) накопит на собственную трехкомнатную квартиру только через десятилетия.

А с общей съемной кухней или ванной и туалетом им придется мириться до тридцати лет.



Звучит очень романтично. Но это не так. Особенно если в семье появляется ребенок. Не говоря уже о двух или трех детях.



Нет, это не нормально. Мы можем утешать себя тем, что почти везде в Западной Европе, особенно в мегаполисах, ситуация аналогичная. Но что нам даст такое утешение? Должны ли мы радоваться, что такая же беда царит и в других странах?



Во вторник сеть агентств недвижимости RE/MAX опубликовала анализ , согласно которому самая низкая доступность жилья наблюдается в Праге, где на среднюю месячную зарплату в 59 870 чешских крон можно купить около половины квадратного метра в старом жилом комплексе.



Почти худший показатель в ЕС



Конечно, достаточно взглянуть на цены на жилье на портале Sreality,cz и на наш регулярный редакционный Индекс доступности квартир, чтобы удивиться этой абсурдной цифре.



Это бесполезно. Она шокирует снова и снова.



Цитируем: «По словам Яна Грубы, директора RE/MAX в Чехии и Словакии, доступность жилья для собственников в Чехии — одна из худших в ЕС. За последние десять лет (...) в среднем цены на недвижимость в Чехии выросли на 123%, в то время как доход населения увеличился на 83 %».



Хуже всего дела обстоят в Праге, где квадратный метр старой квартиры в прошлом году продавался в среднем за 112 000 чешских крон.



«Цены на новые квартиры уже настолько высоки, что позволить себе жилье здесь (в Праге) могут люди из высшего среднего класса, бизнесмены или богатые иностранцы. В самых привлекательных районах города квартиры предлагаются по цене более 200 000 чешских крон за квадратный метр. Поэтому внимание покупателей приковано к старым зданиям и сборным квартирам на окраинах города, которые составляют большую часть предложения на рынке».



Нужны ли нам протесты?



Как обычно, все партии и движения в преддверии выборов обещают радикальные улучшения в сфере доступности жилья.



Это становится неприятным.



На самом деле, за последние четверть века никто так и не сделал ничего существенного. Обычно при этом особо упоминаются бюрократические проволочки.



Понятно. И кто же должен их решать?



Массовые демонстрации за более доступное жилье относительно недавно сорвали ставни с домов в Португалии, Италии и Ирландии. В Дублине были случаи насилия.



«Среди наиболее важных факторов, которые могут улучшить низкую доступность жилья, — строительство новых домов и квартир, упрощение строительных норм и разрешений, доступность ипотеки, улучшение инфраструктуры и поддержка проектов по строительству доступного жилья», — цитирует журнал Forbes анализ, проведенный некоторое время назад консалтинговой компанией Deloitte.



Европейский институт жилищного строительства отмечает, что Европа взяла на себя серьезные обязательства по строительству недорогого жилья еще со времен Второй мировой войны. Однако с 1980-х годов эти усилия пошли на спад.



Следующее чешское правительство должно срочно развить эту тенденцию. Если мы не хотим увидеть кровь на тротуарах, как в Дублине.