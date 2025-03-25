Экс-редактора газеты «Пражский телеграф» Наталью Судленкову внесли в санкционный список за сотрудничество с российской разведкой

В прошлом Судленкова получила убежище в Чехии, но, по словам министра внутренних дел Вита Ракушана (STAN), теперь она должна будет покинуть страну в течение 30 дней. Он сказал, что решение вступит в силу немедленно. Согласно выводам Службы информации безопасности (BIS), она выполняла задания ГРУ в Чехии. Шавров руководил ею из Москвы, добавил он. «Они представляют риск или даже угрозу для безопасности нашей страны, и вполне уместно, что мы действуем именно таким образом», — сказал премьер-министр, высоко оценив работу BIS.



По словам Липавского, помимо ГРУ, Судленкова работала в российском государственном Фонде поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, или в организации «Бессмертный полк России». «Ее деятельность финансировалась напрямую из России. В последние годы ей платили десятки тысяч евро в криптовалютах», — сообщил он. По указанию ГРУ она организовала публикацию нескольких статей в чешских СМИ. Она также вела деятельность в пользу находящегося под санкциями российского олигарха Алишера Усманова, что также является причиной внесения в список, добавил министр.



«У нас есть достоверная информация, которая подтверждает, что ее инструктировал агент ГРУ», — сказал Липавский, добавив, что они общались в основном с помощью различных электронных средств. По его словам, среди доказательств есть ссылки на платежи, о которых идет речь.



В сети X BIS заявили, что Судленкова работала с «Росатомом», который не был включен государством в тендер на строительство новых блоков АЭС «Дукованы». «Это успешная долгосрочная операция BIS, которая была очень сложной. Теперь, благодаря изменениям в законодательной среде, мы смогли обнародовать всю необходимую информацию, не ставя под угрозу важные интересы службы, такие как защита ресурсов», — сказал Михал Коуделка, директор контрразведки.