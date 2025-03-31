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Экс-редактор газеты «Пражский телеграф» Наталия Судленкова отрицает обвинения в сотрудничестве с российской разведкой

Новости 420on
14 апреля 2025
11:30
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Бывший главный редактор газеты «Пражский телеграф» Наталия Судленкова отрицает обвинения в сотрудничестве с российским ГРУ. Об этом она заявила в интервью Seznam Zprávy. При этом она не планирует подавать жалобу в суд. Она рассматривает возможность переезда в родную Беларусь, возможно, в Россию или Узбекистан.
Наталия Судленкова, журналистка и бизнесвумен белорусского происхождения, отказывается признать, что тайно работала на путинский режим и поддерживала контакты с российской военной разведкой ГРУ.

«Я никогда не была и не являюсь сознательным сотрудником ГРУ. Я также никогда не подписывала никаких обязывающих актов», — заявила в интервью изданию женщина, которой чешское правительство в начале апреля предписало покинуть республику в течение 30 дней. «Она была вовлечена в деятельность по оказанию влияния и распространению информации, координируемую российскими государственными органами», — заявили в контрразведке BIS о ее деле.

Наталия Судленкова, включенная в национальный санкционный список, впервые публично высказалась по этому поводу. Она рассказала журналисту об аргументах в свою защиту.

По данным чешских спецслужб, Судленковой с 2021 года руководил сотрудник ГРУ Алексей Шавров, которого правительство вместе с ней внесло в санкционный список. Как в общих чертах описал BIS, он финансировал ее деятельность от имени России.

«Но я никогда не слышала имени Шавров. В одной из статей я также видела якобы фотографию г-на Шаврова, но не помню, чтобы встречала такого человека. Это лицо мне совсем не знакомо», — говорит Судленкова.

Она имеет в виду фотографию Шаврова в тексте, опубликованном о Судленковой центром «Досье», проектом Михаила Ходорковского. На вопрос о том, получала ли она какие-либо деньги из России, о чем свидетельствуют соответствующие правительственные документы, женщина не дала четкого ответа.

Она не стала отрицать наличие доходов в криптовалютах, о которых также упоминали правительственные чиновники. Однако Судленкова заявила, что некоторые клиенты платили ей таким образом и что эти платежи впоследствии были конвертированы в кроны, а затем «должным образом» учтены.

«Все это дело — большая загадка для меня, и я не хочу комментировать эти вещи, пока не проясню для себя», — сказала Судленкова о денежных операциях.

Seznam Zprávy также спросил ее о ее широко обсуждаемых контактах с ведущими российскими бизнесменами, такими как бывший глава РЖД Владимир Якунин (в том числе организатор форума «Диалог цивилизаций» на острове Родос) и олигарх, близкий к Путину, Алишер Усманов.

Однако она также не захотела комментировать эти и другие имена по «личным причинам».

Беларусь, Россия, Узбекистан

Срок, до которого Наталия Судленкова должна покинуть Чехию по решению правительства, истекает в начале мая. Она до сих пор не знает, куда переедет из Праги, но рассматривает три варианта.

«Либо я вернусь в Беларусь, либо я все еще рассматриваю Россию или Узбекистан. У меня также есть виза в эти две страны», — говорит женщина, попавшая под санкции, чьи банковские счета были арестованы чешскими властями.

По ее словам, на следующей неделе она обсудит этот вопрос с чиновниками, отвечающими за депортацию в Министерстве внутренних дел Чехии. К этому времени должно быть принято окончательное решение. «Я обсужу этот вопрос со своей семьей, потому что это имеет серьезные последствия и для них», — добавила она.

Ее взрослые дети могут остаться в Чехии.

На службе у Росатома

Судленкова отметила, что, с одной стороны, возвращение в Беларусь было бы самым логичным решением, так как у нее остались родственники на родине и она остается гражданкой Беларуси, но в то же время она заявила, что не изменила своего критического отношения к существующему там режиму.

Она сама участвовала в белорусской политике в 90-х годах, но на противоположной стороне от нынешнего авторитарного лидера Лукашенко. В 1999 году она покинула родину и попросила политического убежища в Чехии, которое в итоге получила.

Позже, с 2002 года, работала в белорусском отделе Радио Свободная Европа, сотрудничала с несколькими чешскими СМИ и руководила русскоязычным еженедельником «Пражский Телеграф» в качестве главного редактора. После 2010 года она занялась бизнесом, работая на богатые российские компании, такие как «Росатом», «Газпромбанк» и даже «Роскосмос», а также на чешские компании с российским капиталом, например Safina.
Чехия санкции правительство Россия
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