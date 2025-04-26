Комментарий. Ипотека? Аренда? Назревает социальная буря

Ипотека и аренда сопоставимы. Проблема в том, что если вы не зарабатываете выше среднего, вам могут не дать ипотеку.



Не спорю, Прага во многом исключительный случай.



Например, в «моем» периферийном Либереце портал недвижимости Sreality.cz пишет следующее: За обычную 70-метровую квартиру 3+1 в панельном доме вы заплатите 5,9 миллиона крон. В объявлении также приводится примерный расчет ипотеки. Он составляет 22 896 крон в месяц.



Если вы хотите снять квартиру такой же площади в многоквартирном доме в Либереце, она обойдется вам в 19 000. Плюс коммунальные услуги в размере пяти тысяч крон. И электричество, которое жильцы будут записывать на себя. Это может быть, допустим, еще три тысячи. Итого у нас получается 27 тысяч.



Примерно столько же, с учетом коммунальных услуг, ремонтного фонда и прочего, будут платить счастливчики, которым удастся получить ипотеку.



Я утверждаю, что высокая стоимость жилья в ближайшие годы станет непреодолимой проблемой для многих чехов. Кризис, который может перерасти в массовые демонстрации, как мы их знаем по европейским городам.

И это если политики не начнут эффективно решать эту проблему.



Однако в ходе жарких кампаний, предшествующих осенним выборам, мы все еще видим много «юмора» для галочки, но в остальном слышим лишь банальности от идеологически пустых — или, возможно, разочарованных — штабов. Лозунги. «Мы обеспечим жильем».



Как именно? Вы не найдете ответа на этот вопрос.



Похоже, у политиков нет радикального решения.



К сожалению, ничего, кроме радикального, не получится.



Наш мир сокрушают многие проблемы. Ни одна из них не стоит так остро, как вопрос о том, где и как я буду жить каждый день. В какой обстановке я буду воспитывать своего ребенка. Сколько от моей зарплаты останется на его образование и кружки, когда он вырастет. А что касается меня самой? Буду ли я когда-нибудь путешествовать, ходить на концерты, в кино, театр, на выставки? Смогу ли я устроить семейный ужин в ресторане, когда у моего отца будет юбилей? Буду ли я вечно выживать, вместо того чтобы жить?



Если не произойдет чуда, выживание кажется более вероятным вариантом для среднего чеха.



По данным журнала Чешского статистического управления «Статистика и мы», стоимость жизни в прошлом году выросла в среднем на 21,7 % по сравнению с предыдущим годом.



Поэтому давайте рассчитывать не только на проявления откровенно сердитой молодежи. Будем надеяться, что общественные лидеры наконец-то выработают практическое решение. Ведь в жилищном вопросе провал элиты за последние два десятилетия был скандальным.