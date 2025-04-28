Опрос Ipsos: 80% чехов считают, что мир сталкивается с самой большой неопределенностью с 1989 года

Чехи особенно обеспокоены экономической нестабильностью, а также напряженной геополитической ситуацией. Об этом свидетельствуют результаты апрельского опроса агентства Ipsos, в котором приняли участие 1004 человека.



Чувство текущей неопределенности сильнее всего ощущается у старшего поколения, но оно также присутствует у более чем половины людей в возрасте от 18 до 34 лет. На вопрос о том, будут ли следующие поколения жить в лучшем мире, наиболее пессимистично настроены люди в возрасте от 24 до 44 лет.



«Исследование подтверждает некоторые тревожные данные, такие как, например, исторически низкая рождаемость, которую Чехия пережила в 2024 году. Значительная часть населения живет в большой неопределенности, которая часто имеет глобальные причины и длится уже несколько лет. В то же время люди думают о гораздо более краткосрочных событиях и меньше планируют на долгие годы вперед», — сказал Михал Корманяк из Ipsos.



Экономическая нестабильность беспокоит 54% опрошенных, напряженность в международной обстановке — 34% чехов. Неполная треть населения опасается за внутреннюю безопасность Европы из-за миграции. Эту обеспокоенность чаще выражают представители старшего поколения. Молодежь, напротив, больше опасается потери свободы и демократии, а также последствий климатических изменений.



Люди хотят, чтобы политики объединились в ключевых вопросах безопасности и внешней политики. 85% чехов требуют сотрудничества партий по всему политическому спектру в этих вопросах. В то же время 63% населения считают, что Чехия должна оставаться твердой частью ЕС и НАТО.



«Мы живем в геополитически нестабильное время и в нестабильном регионе, что предъявляет немалые требования к обеспечению безопасности государства. Восемь из десяти чехов считают, что чешская политика искусственно разделяет общество, и поэтому они ищут консенсус по крайней мере в основных вопросах безопасности, несмотря на различия в политических взглядах», — добавил Корманяк.