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Чехи недооценивают страхование от серьезных заболеваний
5 мая 2025
14:00
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Примерно половина чехов имеет полис страхования жизни. Наиболее частая причина — стремление обеспечить своих близких на случай долгосрочных последствий травмы, болезни или смерти. Согласно ежегодным опросам Чешской ассоциации страховых компаний, обеспечение собственных нужд в случае серьезных заболеваний или травм чехи ставят на второе место.
Типичными клиентами являются взрослые до 49 лет со средним образованием. В этой категории полис страхования жизни оформили более 60 процентов жителей страны.
«Наиболее частая причина заключения такого договора — обеспечение близких на случай непредвиденных обстоятельств. На втором месте клиенты ожидают от страхования жизни обеспечения своих нужд в случае несчастного случая или длительной болезни», — подтвердил представитель ассоциации Томаш Павлик.
По словам директора отдела страхования лиц в Kooperativa Петра Прохазки, люди должны осознавать, что страхование жизни в первую очередь должно служить для преодоления длительных и серьезных проблем со здоровьем и связанных с ними последствий, а не только для получения компенсации за двухнедельный больничный из-за сломанной ноги. «Любое серьезное заболевание или травма может надолго лишить нас привычного дохода», — отметил он.
Он добавил, что одним из ключевых рисков является инвалидность, и почти половина чехов не готова к ней, то есть к тому, что она может наступить.
«Аналогичные результаты мы получили в ходе опроса, в котором выясняли, как люди воспринимают инфаркт миокарда. С ним в своем окружении сталкивались 60 процентов чехов, но только 24 процента людей знают, что можно дополнительно застраховать этот риск. А ведь средняя продолжительность лечения после осложненного инфаркта составляет несколько месяцев, то есть период, в течение которого ваш доход значительно снижается», — предупредил Прохазка.
Он добавил, что, кроме того, после лечения, скорее всего, возникнут ограничения в повседневной жизни.
Поэтому, по словам Прохазки, страховщик постоянно и на долгосрочной основе стремится подробно информировать о серьезных заболеваниях и их последствиях, поддерживать их профилактику и делать возможность их страхования более привлекательной.
«Чтобы поддержать интерес к качественной страховой защите, мы выплатим из всех новых страховых полисов по очень серьезным заболеваниям, заключенных с мая по конец июля, при диагнозе инфаркта миокарда двойную страховую сумму. Это может быть до одного миллиона крон дополнительно», — сообщил Прохазка.
По словам пресс-секретаря Чешской предпринимательской страховой компании Ренаты Чапковой, очень важной частью страхования является защита от постоянных последствий. «Наиболее частой причиной признания инвалидности является болезнь, примерно в 80 процентах случаев. Инвалидность после травмы является скорее исключением — вам не обязательно быть спортсменом, потому что после укуса клеща даже человек, работающий в офисе, может оказаться на инвалидной пенсии», — добавила она.
«Наиболее частая причина заключения такого договора — обеспечение близких на случай непредвиденных обстоятельств. На втором месте клиенты ожидают от страхования жизни обеспечения своих нужд в случае несчастного случая или длительной болезни», — подтвердил представитель ассоциации Томаш Павлик.
По словам директора отдела страхования лиц в Kooperativa Петра Прохазки, люди должны осознавать, что страхование жизни в первую очередь должно служить для преодоления длительных и серьезных проблем со здоровьем и связанных с ними последствий, а не только для получения компенсации за двухнедельный больничный из-за сломанной ноги. «Любое серьезное заболевание или травма может надолго лишить нас привычного дохода», — отметил он.
Он добавил, что одним из ключевых рисков является инвалидность, и почти половина чехов не готова к ней, то есть к тому, что она может наступить.
«Аналогичные результаты мы получили в ходе опроса, в котором выясняли, как люди воспринимают инфаркт миокарда. С ним в своем окружении сталкивались 60 процентов чехов, но только 24 процента людей знают, что можно дополнительно застраховать этот риск. А ведь средняя продолжительность лечения после осложненного инфаркта составляет несколько месяцев, то есть период, в течение которого ваш доход значительно снижается», — предупредил Прохазка.
Он добавил, что, кроме того, после лечения, скорее всего, возникнут ограничения в повседневной жизни.
Поэтому, по словам Прохазки, страховщик постоянно и на долгосрочной основе стремится подробно информировать о серьезных заболеваниях и их последствиях, поддерживать их профилактику и делать возможность их страхования более привлекательной.
«Чтобы поддержать интерес к качественной страховой защите, мы выплатим из всех новых страховых полисов по очень серьезным заболеваниям, заключенных с мая по конец июля, при диагнозе инфаркта миокарда двойную страховую сумму. Это может быть до одного миллиона крон дополнительно», — сообщил Прохазка.
По словам пресс-секретаря Чешской предпринимательской страховой компании Ренаты Чапковой, очень важной частью страхования является защита от постоянных последствий. «Наиболее частой причиной признания инвалидности является болезнь, примерно в 80 процентах случаев. Инвалидность после травмы является скорее исключением — вам не обязательно быть спортсменом, потому что после укуса клеща даже человек, работающий в офисе, может оказаться на инвалидной пенсии», — добавила она.