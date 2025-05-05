Чехи недооценивают страхование от серьезных заболеваний

Новости 420on 5 мая 2025 14:00 91

Примерно половина чехов имеет полис страхования жизни. Наиболее частая причина — стремление обеспечить своих близких на случай долгосрочных последствий травмы, болезни или смерти. Согласно ежегодным опросам Чешской ассоциации страховых компаний, обеспечение собственных нужд в случае серьезных заболеваний или травм чехи ставят на второе место.