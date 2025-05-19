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Индекс процветания: из-за недоступности жилья в прошлом году Чехия опустилась с 15-го на 16-е место среди стран ЕС
19 мая 2025
13:00
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В прошлом году Чехия опустилась с 15-го на 16-е место в рейтинге процветания и финансового здоровья стран ЕС. Чехия ухудшила свои позиции в основном из-за доступности жилья. Наилучшие условия для жизни в долгосрочной перспективе предлагают страны Северной Европы, а в число лидеров впервые вошла Австрия.
Результаты индекса, который совместно составляют Česká spořitelna и информационный портал Evropa v datech, были предоставлены ČTK.
В этом году Чехия показала худшие результаты в области доступности жилья, которая является одной из самых острых проблем процветания, начиная от высоких цен на новостройки и заканчивая длительными строительными процедурами и расходами на содержание дома. Напротив, Чехия получила отличную оценку в области здравоохранения и безопасности, в частности благодаря доступности медицинской помощи и эффективной кибербезопасности.
«Чехия ухудшила свои показатели в шести из десяти пунктов, что в сравнении процветания приблизило нас к восточным странам, которые занимают позиции на другом конце рейтинга», — заявил аналитик Evropa v datech Томаш Одстрчил.
Среди шести стран ЕС с наихудшими показателями в сфере жилья женщины в Чехии страдают от высоких цен на недвижимость, длительных строительных процедур, высоких расходов на содержание дома и дороговизны нового строительства. И если в прошлые годы аренда жилья была относительно выгодной по сравнению с собственным, то в 2024 году этот показатель упал до среднего по ЕС. «От нынешнего кризиса в сфере жилья больше всего страдают молодые люди. Без финансовой поддержки семьи приобретение собственного жилья становится все более недостижимой мечтой. А аренда жилья пока не дает больших гарантий», — отметил Мартин Люкс из Социологического института Академии наук Чешской Республики.
Слабыми сторонами Чехии являются окружающая среда и условия для предпринимателей. В обоих случаях Чехия заняла 22-е место. В области окружающей среды проблемой являются высокие выбросы, в частности от отопления, землепользования, а также общий пересчет выбросов парниковых газов на душу населения.
В сфере предпринимательства рынок сталкивается с недостатком стартапов, иностранных компаний, которые отнимают высокую долю добавленной стоимости, низкой капитализацией пражской биржи, которая отпугивает потенциальных инвесторов, а также с общей низкой степенью создания новых предприятий. Удар по предпринимателям нанесли и растущие цены на электроэнергию, которые за три года выросли в три раза.
Проблемы наблюдаются и в цифровой инфраструктуре, особенно в покрытии высокоскоростным интернетом. Чехия опустилась на предпоследнее место в ЕС. Высокоскоростной интернет доступен только на 54% территории, что ставит Чехию чуть выше Греции. Напротив, ситуация с мобильной связью значительно лучше. Доступ к сетям 5G в Чехии имеют 96% населения, что ставит страну в число европейских лидеров.
Наибольший прогресс Чехия продемонстрировала в финансовом благополучии населения. Если в 2022 году Чехия занимала 13-е место, то в этом году она поднялась на девятую строчку. Наибольшая разница проявилась в сбережениях. «Уровень сбережений домохозяйств вырос по сравнению с долгосрочным средним показателем уже во время пандемии, особенно в домохозяйствах с более высокими доходами. Его сохранение в последующие годы можно в определенной степени объяснить более высокими процентными ставками, которые в Чехии оставались выше средних по ЕС», — сообщила Тереза Хртсусова из České spořitelny.
В области здоровья и безопасности Чехия заняла первое место в Индексе процветания. Успех обусловлен прежде всего эффективной защитой от киберпреступности, очень низкой младенческой смертностью и относительно доступной медицинской помощью.
В этом году Чехия показала худшие результаты в области доступности жилья, которая является одной из самых острых проблем процветания, начиная от высоких цен на новостройки и заканчивая длительными строительными процедурами и расходами на содержание дома. Напротив, Чехия получила отличную оценку в области здравоохранения и безопасности, в частности благодаря доступности медицинской помощи и эффективной кибербезопасности.
«Чехия ухудшила свои показатели в шести из десяти пунктов, что в сравнении процветания приблизило нас к восточным странам, которые занимают позиции на другом конце рейтинга», — заявил аналитик Evropa v datech Томаш Одстрчил.
Среди шести стран ЕС с наихудшими показателями в сфере жилья женщины в Чехии страдают от высоких цен на недвижимость, длительных строительных процедур, высоких расходов на содержание дома и дороговизны нового строительства. И если в прошлые годы аренда жилья была относительно выгодной по сравнению с собственным, то в 2024 году этот показатель упал до среднего по ЕС. «От нынешнего кризиса в сфере жилья больше всего страдают молодые люди. Без финансовой поддержки семьи приобретение собственного жилья становится все более недостижимой мечтой. А аренда жилья пока не дает больших гарантий», — отметил Мартин Люкс из Социологического института Академии наук Чешской Республики.
Слабыми сторонами Чехии являются окружающая среда и условия для предпринимателей. В обоих случаях Чехия заняла 22-е место. В области окружающей среды проблемой являются высокие выбросы, в частности от отопления, землепользования, а также общий пересчет выбросов парниковых газов на душу населения.
В сфере предпринимательства рынок сталкивается с недостатком стартапов, иностранных компаний, которые отнимают высокую долю добавленной стоимости, низкой капитализацией пражской биржи, которая отпугивает потенциальных инвесторов, а также с общей низкой степенью создания новых предприятий. Удар по предпринимателям нанесли и растущие цены на электроэнергию, которые за три года выросли в три раза.
Проблемы наблюдаются и в цифровой инфраструктуре, особенно в покрытии высокоскоростным интернетом. Чехия опустилась на предпоследнее место в ЕС. Высокоскоростной интернет доступен только на 54% территории, что ставит Чехию чуть выше Греции. Напротив, ситуация с мобильной связью значительно лучше. Доступ к сетям 5G в Чехии имеют 96% населения, что ставит страну в число европейских лидеров.
Наибольший прогресс Чехия продемонстрировала в финансовом благополучии населения. Если в 2022 году Чехия занимала 13-е место, то в этом году она поднялась на девятую строчку. Наибольшая разница проявилась в сбережениях. «Уровень сбережений домохозяйств вырос по сравнению с долгосрочным средним показателем уже во время пандемии, особенно в домохозяйствах с более высокими доходами. Его сохранение в последующие годы можно в определенной степени объяснить более высокими процентными ставками, которые в Чехии оставались выше средних по ЕС», — сообщила Тереза Хртсусова из České spořitelny.
В области здоровья и безопасности Чехия заняла первое место в Индексе процветания. Успех обусловлен прежде всего эффективной защитой от киберпреступности, очень низкой младенческой смертностью и относительно доступной медицинской помощью.