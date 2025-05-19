Индекс процветания: из-за недоступности жилья в прошлом году Чехия опустилась с 15-го на 16-е место среди стран ЕС

Новости 420on 19 мая 2025 13:00 534

В прошлом году Чехия опустилась с 15-го на 16-е место в рейтинге процветания и финансового здоровья стран ЕС. Чехия ухудшила свои позиции в основном из-за доступности жилья. Наилучшие условия для жизни в долгосрочной перспективе предлагают страны Северной Европы, а в число лидеров впервые вошла Австрия.