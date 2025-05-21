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Недоступная аренда меняет рынок. Даже люди, работающие полный рабочий день, живут вместе, как студенты
21 мая 2025
13:40
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Совместное проживание больше не является решением только для бедных студентов. В период высоких арендных ставок и небольшого предложения этот вариант становится обычным выбором и для работающих взрослых людей. Для владельцев квартир это часто более выгодная инвестиция, чем классическая аренда одной семье.
Высокие цены на аренду и недоступность небольших квартир заставляют все больше чехов выбирать совместное проживание, которое раньше было прерогативой студентов, а теперь все чаще становится обычным выбором и для молодых работающих одиночек, и для пар. Мотивация при этом часто проста — одинокие люди просто не могут позволить себе отдельное жилье.
Совместное проживание подразумевает, что в одну квартиру, например, с тремя комнатами, заселяются два или даже три человека или семьи и делят квартиру на свои маленькие «квартирки». У каждого есть своя комната и, например, общая кухня и санузел.
«Я хотела жить одна, в идеале в однокомнатной квартире в центре, но очень быстро посчитала, что у меня на это просто нет средств», — описывает свои перипетии тридцатилетняя административная работница Мартина С., которая в конце концов решила объединить усилия с подругой и искать более просторную квартиру для двоих. В итоге они делят целый этаж в вилле времен Первой республики. «Каждая из нас платит примерно половину того, что мы бы заплатили за однокомнатную квартиру. И у нас есть сад, удобства и достаточно места».
По ее словам, подобный опыт есть у большинства ее сверстников — и не только у тех, кто только начинает карьеру. «Соседи по квартире и коллеги — все около тридцати лет. В основном снимают из-за расходов, иногда из-за местоположения. Это уже совершенно нормально», — добавляет она.
Кризис аренды жилья сближает людей
Риэлторы и порталы подтверждают, что спрос на комнаты растет. «С постоянным ростом цен на аренду, особенно в крупных городах, растет и интерес к альтернативным формам проживания. Традиционно это были студенты, но сегодня спектр заинтересованных лиц расширяется», — говорит Штепан Гюрич из риэлторского агентства RE/MAX Horizont.
По данным аналитика Sreality.cz Штепана Матейки, в начале этого года наблюдалось оживление спроса. «В марте и апреле мы наблюдаем небольшой рост интереса к аренде комнат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Агенты отмечают повышенный интерес к более дешевым отдельным комнатам, а также к совместному проживанию с людьми, не являющимися членами семьи, что раньше не было обычным явлением».
Причина, по мнению Ханы Контриш из Seznam.cz, очевидна: высокие цены на аренду. «Изменился образ жизни молодого поколения, которое предпочитает гибкость и свободу, но главная причина — это однозначно экономическое давление», — говорит она. «Люди ищут более доступные варианты, и совместная аренда квартиры часто является единственным решением». При этом такой вариант выбирают не только люди, оказавшиеся на дне социальной лестницы, но и те, кто нормально работает. Цены на жилье выросли настолько, что им просто не остается другого выхода.
Экономия для арендаторов, доход для инвесторов
Совместное проживание представляет собой компромисс между доступностью и качеством жизни — как для арендаторов, так и для инвесторов. В то время как первые ищут способ уложиться в бюджет, вторые открывают для себя путь к более высоким доходам.
По данным портала Bezrealitky, отдельные арендаторы в рамках совместного проживания, как правило, платят только часть того, что стоила бы вся квартира.
Например, в случае 70-метровой квартиры в Праге, месячная аренда которой превышает 30 тысяч крон плюс коммунальные платежи, при заселении четырьмя арендаторами индивидуальные расходы составляют примерно 9 тысяч крон в месяц. В обмен на совместное использование кухни, гостиной или ванной комнаты они получают жилье в привлекательном районе за небольшую часть той суммы, которую они платили бы, живя одни.
Данные также показывают, что разница между небольшими и более просторными квартирами продолжает увеличиваться. «Однокомнатные квартиры традиционно являются самыми дорогими в расчете на квадратный метр. Их аренда может быть на 15 процентов выше, чем у квартир с планировкой 2+1 или более», — подтверждает Мартин Понзер, генеральный директор Bezrealitky.
Именно поэтому все больше людей выбирают путь совместного проживания — будь то более крупные квартиры или даже дома для двух поколений. «Молодые пары или одинокие люди предпочитают делить более крупную недвижимость с друзьями, чем платить за небольшую квартиру в центре города по сопоставимой цене. В целом затраты оказываются более выгодными», — добавляет Понзер.
Изменился и ритм переездов. «Раньше домохозяйства переезжали в среднем каждые два года и четыре месяца. Сегодня этот срок с каждым месяцем значительно увеличивается. Те, кто имеет выгодную аренду, не хотят ее терять», — добавляет Понзер.
Однако растущий спрос на комнаты начинает давить на цены даже на совместное жилье. В некоторых крупных городах, где интерес к совместному проживанию наиболее высок в связи с большой концентрацией студентов, цена комнаты уже начинает приближаться к стоимости однокомнатной квартиры.
Помимо арендаторов, совместное проживание открыли для себя и инвесторы. Квартира, разделенная на комнаты, может принести более высокий доход, чем классическая аренда. «Доход от инвестиций может быть на 20–30 % выше. С другой стороны, это означает больше работы — больше договоров, общение с отдельными арендаторами и часто сложности с объединением собственников квартир», — предупреждает Гюрич. Но в целом это окупается.
Совместное проживание как услуга
Наряду с договореным совместным проживанием друзей или коллег, растет и новая форма проживания, так называемый коливинг. Это профессионально организованное совместное проживание с заранее установленными правилами, услугами и часто даже с общим сообществом. Частные комнаты, общие кухни, гостиные, иногда даже коворкинг и культурные мероприятия.
«Коливинг — это привлекательная возможность для потенциальных инвесторов. Его ожидаемый рост можно сравнить с недавним бумом совместных офисов. В Чехии они начали развиваться постепенно, но сегодня некоторые центры имеют клиентов в списке ожидания», — ранее прогнозировал Jakub Stanislav, руководитель инвестиционного отдела CBRE.
В Чехии сегодня работают, например, проекты Zeitraum или Domeq в Брно, предназначенные в основном для студентов и молодежи. Девелоперские группы, такие как Trigema или Karlín Group, работают над другими проектами коммунального жилья — Trigema, например, планирует коливинг в доме Radost на Жижкове у площади Уинстона Черчилля.
Совместное проживание подразумевает, что в одну квартиру, например, с тремя комнатами, заселяются два или даже три человека или семьи и делят квартиру на свои маленькие «квартирки». У каждого есть своя комната и, например, общая кухня и санузел.
«Я хотела жить одна, в идеале в однокомнатной квартире в центре, но очень быстро посчитала, что у меня на это просто нет средств», — описывает свои перипетии тридцатилетняя административная работница Мартина С., которая в конце концов решила объединить усилия с подругой и искать более просторную квартиру для двоих. В итоге они делят целый этаж в вилле времен Первой республики. «Каждая из нас платит примерно половину того, что мы бы заплатили за однокомнатную квартиру. И у нас есть сад, удобства и достаточно места».
По ее словам, подобный опыт есть у большинства ее сверстников — и не только у тех, кто только начинает карьеру. «Соседи по квартире и коллеги — все около тридцати лет. В основном снимают из-за расходов, иногда из-за местоположения. Это уже совершенно нормально», — добавляет она.
Кризис аренды жилья сближает людей
Риэлторы и порталы подтверждают, что спрос на комнаты растет. «С постоянным ростом цен на аренду, особенно в крупных городах, растет и интерес к альтернативным формам проживания. Традиционно это были студенты, но сегодня спектр заинтересованных лиц расширяется», — говорит Штепан Гюрич из риэлторского агентства RE/MAX Horizont.
По данным аналитика Sreality.cz Штепана Матейки, в начале этого года наблюдалось оживление спроса. «В марте и апреле мы наблюдаем небольшой рост интереса к аренде комнат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Агенты отмечают повышенный интерес к более дешевым отдельным комнатам, а также к совместному проживанию с людьми, не являющимися членами семьи, что раньше не было обычным явлением».
Причина, по мнению Ханы Контриш из Seznam.cz, очевидна: высокие цены на аренду. «Изменился образ жизни молодого поколения, которое предпочитает гибкость и свободу, но главная причина — это однозначно экономическое давление», — говорит она. «Люди ищут более доступные варианты, и совместная аренда квартиры часто является единственным решением». При этом такой вариант выбирают не только люди, оказавшиеся на дне социальной лестницы, но и те, кто нормально работает. Цены на жилье выросли настолько, что им просто не остается другого выхода.
Экономия для арендаторов, доход для инвесторов
Совместное проживание представляет собой компромисс между доступностью и качеством жизни — как для арендаторов, так и для инвесторов. В то время как первые ищут способ уложиться в бюджет, вторые открывают для себя путь к более высоким доходам.
По данным портала Bezrealitky, отдельные арендаторы в рамках совместного проживания, как правило, платят только часть того, что стоила бы вся квартира.
Например, в случае 70-метровой квартиры в Праге, месячная аренда которой превышает 30 тысяч крон плюс коммунальные платежи, при заселении четырьмя арендаторами индивидуальные расходы составляют примерно 9 тысяч крон в месяц. В обмен на совместное использование кухни, гостиной или ванной комнаты они получают жилье в привлекательном районе за небольшую часть той суммы, которую они платили бы, живя одни.
Данные также показывают, что разница между небольшими и более просторными квартирами продолжает увеличиваться. «Однокомнатные квартиры традиционно являются самыми дорогими в расчете на квадратный метр. Их аренда может быть на 15 процентов выше, чем у квартир с планировкой 2+1 или более», — подтверждает Мартин Понзер, генеральный директор Bezrealitky.
Именно поэтому все больше людей выбирают путь совместного проживания — будь то более крупные квартиры или даже дома для двух поколений. «Молодые пары или одинокие люди предпочитают делить более крупную недвижимость с друзьями, чем платить за небольшую квартиру в центре города по сопоставимой цене. В целом затраты оказываются более выгодными», — добавляет Понзер.
Изменился и ритм переездов. «Раньше домохозяйства переезжали в среднем каждые два года и четыре месяца. Сегодня этот срок с каждым месяцем значительно увеличивается. Те, кто имеет выгодную аренду, не хотят ее терять», — добавляет Понзер.
Однако растущий спрос на комнаты начинает давить на цены даже на совместное жилье. В некоторых крупных городах, где интерес к совместному проживанию наиболее высок в связи с большой концентрацией студентов, цена комнаты уже начинает приближаться к стоимости однокомнатной квартиры.
Помимо арендаторов, совместное проживание открыли для себя и инвесторы. Квартира, разделенная на комнаты, может принести более высокий доход, чем классическая аренда. «Доход от инвестиций может быть на 20–30 % выше. С другой стороны, это означает больше работы — больше договоров, общение с отдельными арендаторами и часто сложности с объединением собственников квартир», — предупреждает Гюрич. Но в целом это окупается.
Совместное проживание как услуга
Наряду с договореным совместным проживанием друзей или коллег, растет и новая форма проживания, так называемый коливинг. Это профессионально организованное совместное проживание с заранее установленными правилами, услугами и часто даже с общим сообществом. Частные комнаты, общие кухни, гостиные, иногда даже коворкинг и культурные мероприятия.
«Коливинг — это привлекательная возможность для потенциальных инвесторов. Его ожидаемый рост можно сравнить с недавним бумом совместных офисов. В Чехии они начали развиваться постепенно, но сегодня некоторые центры имеют клиентов в списке ожидания», — ранее прогнозировал Jakub Stanislav, руководитель инвестиционного отдела CBRE.
В Чехии сегодня работают, например, проекты Zeitraum или Domeq в Брно, предназначенные в основном для студентов и молодежи. Девелоперские группы, такие как Trigema или Karlín Group, работают над другими проектами коммунального жилья — Trigema, например, планирует коливинг в доме Radost на Жижкове у площади Уинстона Черчилля.