Недоступная аренда меняет рынок. Даже люди, работающие полный рабочий день, живут вместе, как студенты

Новости 420on 21 мая 2025 13:40 893

Совместное проживание больше не является решением только для бедных студентов. В период высоких арендных ставок и небольшого предложения этот вариант становится обычным выбором и для работающих взрослых людей. Для владельцев квартир это часто более выгодная инвестиция, чем классическая аренда одной семье.