ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Большинство компаний в Чехии в этом году будут повышать зарплаты
22 мая 2025
11:00
180
Значительная часть сотрудников надеется, что в этом году их зарплаты вырастут. Более трех четвертей компаний будут повышать зарплаты. Больше всего их в Краловоградецком и Южноморавском краях, где это касается примерно девяти из десяти работодателей.
Например, в строительстве в прошлом году средняя заработная плата выросла на 8,6 процента. Но даже в этом случае речь не идет о щедро оплачиваемых местах.
«Своей зарплатой довольны только 43 процента людей. Целых 46 процентов живут от зарплаты до зарплаты, а одиннадцать процентов не могут прожить на свою зарплату», — предупредила Йитка Коуба из кадрового агентства Grafton Recruitment. Именно на данных ее исследования основаны эти цифры.
По ее словам, нехватка финансов, с которой сталкиваются работники, является частой причиной запланированного повышения заработной платы. Нередко это происходит не по инициативе компаний, а именно по инициативе сотрудников. Согласно опросу, в этом году о повышении планирует попросить треть из них.
В сравнении между регионами ожидается, что меньше всего заработают жители Праги. В столице зарплату планируют повысить 72 процента работодателей.
«Наиболее частой причиной повышения заработной платы является политика компании, о чем говорят 71% работодателей. Две пятых компаний в качестве причины называют инфляцию, а треть пытается повышением заработной платы предотвратить текучесть кадров», — уточнила Коуба.
По данным агентства, уже в прошлом году 80% работодателей повысили заработную плату. Но это коснулось не всех работников, и фактически повышение получила только половина из них. Чаще всего это были офисные работники и те, кто работает в крупных компаниях.
«В прошлом году повышение заработной платы часто составляло всего несколько процентов, что для низших должностей было лишь косметической поправкой», — уточнил Графтон.
По данным Чешского статистического управления, в прошлом году средняя заработная плата выросла на 7,1 процента до 46 165 крон. Например, в промышленности она выросла на 7,4 процента, в строительстве — на 8,6 процента, но, например, в государственной и общественной сфере — только на 2,7 процента.
Опрос Grafton Recruitment не единственный, в котором компании обещают рост. Согласно исследованию компании Trexima, в котором участвовали в основном работодатели из потребительской отрасли, в этом году зарплаты повысили или еще повысят 92 процента из них. Больше всего люди получат на 13 процентов больше.
Подавляющее большинство сотрудников могут рассчитывать на одноразовое повышение заработной платы. Двойное или даже многократное повышение обещает только около десятой части предприятий.
Однако, даже по данным Trexima, это не всегда будет добровольным. Большинство компаний ощущают давление со стороны сотрудников, требующих повышения заработной платы. Люди требуют повышения в среднем около семи процентов.
Напротив, небольшая часть работодателей — примерно полпроцента — намерена в этом году сократить доходы своих сотрудников. Однако это сокращение не должно превысить двух процентов и коснется в основном вознаграждений и премий.
«По нашему опыту, фактически выплачиваемые зарплаты обычно выше, чем компании прогнозируют в первой половине года. Мы ожидаем, что рост медианной заработной платы достигнет шести процентов», — заявил консультант Trexima Радек Седлачек.
«Своей зарплатой довольны только 43 процента людей. Целых 46 процентов живут от зарплаты до зарплаты, а одиннадцать процентов не могут прожить на свою зарплату», — предупредила Йитка Коуба из кадрового агентства Grafton Recruitment. Именно на данных ее исследования основаны эти цифры.
По ее словам, нехватка финансов, с которой сталкиваются работники, является частой причиной запланированного повышения заработной платы. Нередко это происходит не по инициативе компаний, а именно по инициативе сотрудников. Согласно опросу, в этом году о повышении планирует попросить треть из них.
В сравнении между регионами ожидается, что меньше всего заработают жители Праги. В столице зарплату планируют повысить 72 процента работодателей.
«Наиболее частой причиной повышения заработной платы является политика компании, о чем говорят 71% работодателей. Две пятых компаний в качестве причины называют инфляцию, а треть пытается повышением заработной платы предотвратить текучесть кадров», — уточнила Коуба.
По данным агентства, уже в прошлом году 80% работодателей повысили заработную плату. Но это коснулось не всех работников, и фактически повышение получила только половина из них. Чаще всего это были офисные работники и те, кто работает в крупных компаниях.
«В прошлом году повышение заработной платы часто составляло всего несколько процентов, что для низших должностей было лишь косметической поправкой», — уточнил Графтон.
По данным Чешского статистического управления, в прошлом году средняя заработная плата выросла на 7,1 процента до 46 165 крон. Например, в промышленности она выросла на 7,4 процента, в строительстве — на 8,6 процента, но, например, в государственной и общественной сфере — только на 2,7 процента.
Опрос Grafton Recruitment не единственный, в котором компании обещают рост. Согласно исследованию компании Trexima, в котором участвовали в основном работодатели из потребительской отрасли, в этом году зарплаты повысили или еще повысят 92 процента из них. Больше всего люди получат на 13 процентов больше.
Подавляющее большинство сотрудников могут рассчитывать на одноразовое повышение заработной платы. Двойное или даже многократное повышение обещает только около десятой части предприятий.
Однако, даже по данным Trexima, это не всегда будет добровольным. Большинство компаний ощущают давление со стороны сотрудников, требующих повышения заработной платы. Люди требуют повышения в среднем около семи процентов.
Напротив, небольшая часть работодателей — примерно полпроцента — намерена в этом году сократить доходы своих сотрудников. Однако это сокращение не должно превысить двух процентов и коснется в основном вознаграждений и премий.
«По нашему опыту, фактически выплачиваемые зарплаты обычно выше, чем компании прогнозируют в первой половине года. Мы ожидаем, что рост медианной заработной платы достигнет шести процентов», — заявил консультант Trexima Радек Седлачек.