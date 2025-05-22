Большинство компаний в Чехии в этом году будут повышать зарплаты

Новости 420on 22 мая 2025 11:00 180

Значительная часть сотрудников надеется, что в этом году их зарплаты вырастут. Более трех четвертей компаний будут повышать зарплаты. Больше всего их в Краловоградецком и Южноморавском краях, где это касается примерно девяти из десяти работодателей.