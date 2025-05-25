Комментарий: Такси в пражском аэропорту в 2025-м. Назад в 90-е?

Новости 420on 25 мая 2025 09:00 707

Аэропорт Праги обслуживает в среднем 44 804 пассажира в день. Они не просят многого: приемлемую цену и достойные условия путешествия, а не бесконечную войну таксистов, пишет обозреватель Seznam Zprávy Ян Липолд.