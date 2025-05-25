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Комментарий: Такси в пражском аэропорту в 2025-м. Назад в 90-е?
25 мая 2025
09:00
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Аэропорт Праги обслуживает в среднем 44 804 пассажира в день. Они не просят многого: приемлемую цену и достойные условия путешествия, а не бесконечную войну таксистов, пишет обозреватель Seznam Zprávy Ян Липолд.
Мэр Коукал дает иностранцам полезный совет: избегать такси, пишет в своей статье из Праги агентство Reuters.
«Мы стараемся предложить некоторые другие услуги... совместно с аэропортовыми властями мы запустили три новых автобусных маршрута из аэропорта в город с фиксированной стоимостью проезда. Таким образом, у людей есть еще одна возможность не пользоваться такси», — говорит он.
Из какого года, по-вашему, цитируемый отрывок? Старшему поколению может подсказать имя мэра в начале статьи. 1996 год. Да, это были дикие девяностые, о которых мы вспоминаем в ретрорепортажах и криминальных сериалах.
14 лет спустя в Рузине побывала редактор газеты Hospodářské noviny и написала репортаж о том, как на туристов «охотятся» около 20 автомобилей, которые не имеют договора с аэропортом и берут за поездку сколько хотят, иногда в три раза больше официального тарифа. На дворе 2010 год, и эксперт по туризму Томио Окамура заявляет, что Прага — худший из всех европейских аэропортов с точки зрения такси: «Когда вы выходите в Лондоне или Париже, вы видите только официальные такси, и их невозможно спутать».
Конец путешествия во времени. Его цель заключалась в том, чтобы напомнить, что, когда в 2025 году мы будем читать о ситуации с такси в аэропорту, это будет не чем-то удивительным, а лишь плохим фильмом для ветеранов. Опыт, разделенный поколениями путешественников.
В настоящее время горячей темой (как и 15 лет назад) являются так называемые «нагонщики», которые (даже в куртках с надписью Official Taxi) заманивают пассажиров в автомобили неофициальной службы такси, хотя единственной официальной службой, согласно договору с аэропортом от 2023 года, является Uber. Последний, однако, работает не как классическая, а как альтернативная служба такси, поэтому поездку необходимо заказывать заранее через приложение. За время с 90-х годов в игру вступили передовые технологии.
Журналист и ютубер Янек Рубеш, который вновь поднял проблему, возникающую раз в 15 лет, описывает: «Вы выходите из самолета и попадаете в хаос, в место, где разные компании борются за вас как за пассажира. Вы пытаетесь добраться до места назначения безопасно, дешево, быстро, нормально. И вдруг появляется какая-то компания Uber, которая выиграла тендер. Раньше там были такси, обычные таксомоторные компании с вывесками».
«В подавляющем большинстве случаев пассажиры пытаются добраться до общественного транспорта. И если их переманивает кто-то из традиционных такси, то, по нашим наблюдениям, в большинстве случаев происходит завышение цен», — добавляет Рубеш.
По словам члена правления аэропорта Праги Мартина Кучеры, завышенные цены устанавливала и компания, над которой в тендере одержал победу Uber. «Мы выбрали совершенно другую модель, пассажир всегда знает цену заранее». Пресс-секретарь аэропорта говорит: «Мы сожалеем, что, несмотря на ранее принятые меры, по-прежнему появляются отдельные лица, которые злоупотребляют аэропортом для обманных практик».
Кто участвовал в тендерах и выиграл их и какие меры принимаются, пассажиров и их чемоданы в реальности не очень интересует. Важно, как каждый из 16 353 522 пассажиров, которых в прошлом году обслужило аэропорт Прага, доберется до Рузине или из Рузине. В среднем это 44 804 человека в день. В пик сезона — значительно больше. Они требуют приемлемой цены и достойных условий для путешествия.
«В понедельник вечером в пражском аэропорту произошла ссора между двумя поставщиками такси. На место выехал патруль полиции по делам иностранцев. Инцидент был квалифицирован как нарушение правил гражданского поведения», — сказал Zdopravy.cz представитель полиции по делам иностранцев. Ссора произошла у стоянки Uber между его водителем и водителем неофициальной службы такси. Случайное рестлинг-шоу как часть путешествия — бесплатно. Невидимая рука рынка в действии.
Такси в аэропортах — это хорошая традиция практически во всем мире. В Праге — тем более, потому что до Рузине, несмотря на то что аэропорт имени Вацлава Гавела постоянно расширяется (в Европе он входит в 40 крупнейших), не ходит метро. Общественный транспорт здесь обеспечивают только автобусы до метро. Этого недостаточно и не очень удобно. Неудивительно, что пассажиры, которые ищут перед терминалом знаменитый пражский общественный транспорт, в итоге пользуются такси и не задаются вопросом, является ли оно официальным или просто так называется.
Не то чтобы железнодорожное сообщение с аэропортом (это тоже долгая история для тех, кто помнит) решило бы все бесконечные проблемы одним махом. Но оно стопроцентно способствовало бы тому, что такси перестали бы быть таким привилегированным и для многих людей фактически единственным возможным способом передвижения. Если такси в аэропорту не будут такими прибыльными, не будет и столько поводов для борьбы, в переносном и буквальном смысле.
Статус-кво создает впечатление, что самым влиятельным лобби в стране являются не виноделы, не охотники и не грузоперевозчики, а таксисты. Потому что им не нужно ничего делать: достаточно смотреть, как политики годами не мешают их бизнесу, не прокладывая скоростную дорогу до аэропорта.
«Мы стараемся предложить некоторые другие услуги... совместно с аэропортовыми властями мы запустили три новых автобусных маршрута из аэропорта в город с фиксированной стоимостью проезда. Таким образом, у людей есть еще одна возможность не пользоваться такси», — говорит он.
Из какого года, по-вашему, цитируемый отрывок? Старшему поколению может подсказать имя мэра в начале статьи. 1996 год. Да, это были дикие девяностые, о которых мы вспоминаем в ретрорепортажах и криминальных сериалах.
14 лет спустя в Рузине побывала редактор газеты Hospodářské noviny и написала репортаж о том, как на туристов «охотятся» около 20 автомобилей, которые не имеют договора с аэропортом и берут за поездку сколько хотят, иногда в три раза больше официального тарифа. На дворе 2010 год, и эксперт по туризму Томио Окамура заявляет, что Прага — худший из всех европейских аэропортов с точки зрения такси: «Когда вы выходите в Лондоне или Париже, вы видите только официальные такси, и их невозможно спутать».
Конец путешествия во времени. Его цель заключалась в том, чтобы напомнить, что, когда в 2025 году мы будем читать о ситуации с такси в аэропорту, это будет не чем-то удивительным, а лишь плохим фильмом для ветеранов. Опыт, разделенный поколениями путешественников.
В настоящее время горячей темой (как и 15 лет назад) являются так называемые «нагонщики», которые (даже в куртках с надписью Official Taxi) заманивают пассажиров в автомобили неофициальной службы такси, хотя единственной официальной службой, согласно договору с аэропортом от 2023 года, является Uber. Последний, однако, работает не как классическая, а как альтернативная служба такси, поэтому поездку необходимо заказывать заранее через приложение. За время с 90-х годов в игру вступили передовые технологии.
Журналист и ютубер Янек Рубеш, который вновь поднял проблему, возникающую раз в 15 лет, описывает: «Вы выходите из самолета и попадаете в хаос, в место, где разные компании борются за вас как за пассажира. Вы пытаетесь добраться до места назначения безопасно, дешево, быстро, нормально. И вдруг появляется какая-то компания Uber, которая выиграла тендер. Раньше там были такси, обычные таксомоторные компании с вывесками».
«В подавляющем большинстве случаев пассажиры пытаются добраться до общественного транспорта. И если их переманивает кто-то из традиционных такси, то, по нашим наблюдениям, в большинстве случаев происходит завышение цен», — добавляет Рубеш.
По словам члена правления аэропорта Праги Мартина Кучеры, завышенные цены устанавливала и компания, над которой в тендере одержал победу Uber. «Мы выбрали совершенно другую модель, пассажир всегда знает цену заранее». Пресс-секретарь аэропорта говорит: «Мы сожалеем, что, несмотря на ранее принятые меры, по-прежнему появляются отдельные лица, которые злоупотребляют аэропортом для обманных практик».
Кто участвовал в тендерах и выиграл их и какие меры принимаются, пассажиров и их чемоданы в реальности не очень интересует. Важно, как каждый из 16 353 522 пассажиров, которых в прошлом году обслужило аэропорт Прага, доберется до Рузине или из Рузине. В среднем это 44 804 человека в день. В пик сезона — значительно больше. Они требуют приемлемой цены и достойных условий для путешествия.
«В понедельник вечером в пражском аэропорту произошла ссора между двумя поставщиками такси. На место выехал патруль полиции по делам иностранцев. Инцидент был квалифицирован как нарушение правил гражданского поведения», — сказал Zdopravy.cz представитель полиции по делам иностранцев. Ссора произошла у стоянки Uber между его водителем и водителем неофициальной службы такси. Случайное рестлинг-шоу как часть путешествия — бесплатно. Невидимая рука рынка в действии.
Такси в аэропортах — это хорошая традиция практически во всем мире. В Праге — тем более, потому что до Рузине, несмотря на то что аэропорт имени Вацлава Гавела постоянно расширяется (в Европе он входит в 40 крупнейших), не ходит метро. Общественный транспорт здесь обеспечивают только автобусы до метро. Этого недостаточно и не очень удобно. Неудивительно, что пассажиры, которые ищут перед терминалом знаменитый пражский общественный транспорт, в итоге пользуются такси и не задаются вопросом, является ли оно официальным или просто так называется.
Не то чтобы железнодорожное сообщение с аэропортом (это тоже долгая история для тех, кто помнит) решило бы все бесконечные проблемы одним махом. Но оно стопроцентно способствовало бы тому, что такси перестали бы быть таким привилегированным и для многих людей фактически единственным возможным способом передвижения. Если такси в аэропорту не будут такими прибыльными, не будет и столько поводов для борьбы, в переносном и буквальном смысле.
Статус-кво создает впечатление, что самым влиятельным лобби в стране являются не виноделы, не охотники и не грузоперевозчики, а таксисты. Потому что им не нужно ничего делать: достаточно смотреть, как политики годами не мешают их бизнесу, не прокладывая скоростную дорогу до аэропорта.