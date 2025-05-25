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Прощай, Хорватия. Чехи отказываются от традиционного направления — оно стало слишком дорогим
25 мая 2025
11:00
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Хорватия опустилась в рейтинге самых популярных мест отдыха для чехов. Теперь они предпочитают Италию, Словакию и Испанию. Об этом свидетельствуют данные исследования Holiday Barometer 2025, проведенного компанией Ipsos по заказу Europ Assistance в 23 странах.
По словам Михаэля Касла из Europ Assistance, небольшое снижение интереса к популярному направлению было вызвано в основном ростом цен в Хорватии и переполненностью курортов в летние месяцы, поэтому чехи предпочитают выбирать другие места, даже те, где они раньше не бывали.
«Люди обнаружили, что могут добраться до пляжей Болгарии, Албании, греческих островов, а также Туниса и Египта за меньшее время, чем требуется для того, чтобы добраться до Хорватии по воздуху. За более низкую цену их ждут отели с питанием по системе «все включено», — говорит представитель Blue Style Симона Фишер.
Тем не менее, Хорватия по-прежнему входит в десятку самых любимых направлений. В прошлом году более 800 000 туристов отправились в Хорватию из Чехии, согласно официальной статистике Хорватского туристического управления.
«Правда, в этом году интерес к этому направлению упал примерно на пять процентных пунктов (и продолжает падать). Основная причина этого заключается в том, что Хорватия дорожает на десятки процентов каждый год в течение последних трех лет, и по этой причине для некоторых чехов не представляется возможным отправиться в летний отпуск на это популярное направление», — сказала SZ Byznys Иржина Экрт Йирушкова, пресс-секретарь туристического агентства Invia.
На протяжении многих лет Хорватия имела репутацию не самой дешевой страны, но все же выгодной в соотношении «цена-качество». Теперь это уже не так.
Если в Европейском союзе за последние четыре года цена на хлеб выросла на 35 %, то в Хорватии — на 61 %.
Туризм имеет ключевое значение для страны, и эту тему затронул глава местного центрального банка Борис Вуйчич. По его словам, за последние три-четыре года цены в хорватском туризме выросли примерно на 50 процентов. В Италии или Греции, например, этот показатель составлял всего 20 процентов.
«Мы уже заметили, что в последние два года мы начали терять долю рынка. Мы должны быть осторожны, если хотим быть конкурентоспособными по цене и предлагать услуги по цене, которую гости готовы принять», — цитирует Bloomberg главу хорватского национального банка.
Согласно исследованию, хотя чехи предпочитают отдых за границей больше, чем немцы или австрийцы, их бюджеты значительно ниже среднеевропейских. В то время как остальные европейцы готовы потратить в среднем 2 080 евро, или почти 52 000 крон, для чешской семьи этот показатель составляет 1 400 евро, или почти 35 000 крон. Столь же обеспеченными являются и поляки, которые тратят на свой отдых в среднем 1457 евро.
«В рамках Европы в исследовании рассматриваются в основном страны с более высоким уровнем жизни, и курсовые разницы также играют свою роль, однако очевидно, что стоимость отдыха в этой стране одна из самых низких», — говорит директор по продажам и маркетингу Europ Assistance Лукаш Соурал (Lukáš Soural).
«Для стандартного летнего отдыха мы имеем около 20 тысяч на человека, для семьи с детьми — от 60 до 100 тысяч на семью», — говорит Катержина Чалоупкова, исполнительный директор Ассоциации чешских туристических агентств, описывая среднюю стоимость отдыха, купленного в туристических агентствах.
«Для Хорватии средняя цена одного турконтракта, то есть на семью, в турагентствах составляет примерно 35 тысяч крон. Если мы говорим о Хорватии, может быть, об Италии, Венгрии, где семья едет в апартаменты с собственной кухней и машиной, мы говорим о такой сумме», — говорит Чалоупкова.
Страна хочет «перевоспитать» туристов, повысив цены. «В будущем Хорватия хочет ориентироваться на качественных туристов, которые проводят там больше времени и тратят больше, а не на количественных, которые едут в апартаменты, привозят свою еду и тратят очень мало на месте. С другой стороны, туристы в таком количестве не вносят вклад в туристическую индустрию и в то же время много потребляют от инфраструктуры и услуг, создавая тем самым переполненные туристами направления», — объясняет директор.
По словам Фишера, цена на отдых также зависит от сезона. «Летом отдых, как правило, дешевле, а в экзотический сезон — дороже», — напоминает она.
Однако, по мнению Яна Папежа, заместителя председателя Ассоциации туристических агентств, средний показатель не отражает реальных возможностей домохозяйств. «Есть часть общества, для которой 1 400 евро за отпуск — недоступная сумма, и другая часть общества, которая готова заплатить в 10 раз больше», — комментирует он.
Чехи готовы доплачивать за качество
Это подтверждают данные туристического агентства Fischer, которое отмечает рост требований к качеству на некоторых направлениях. «На летние воздушные каникулы средняя цена на человека превышает 24 000 чешских крон. Чаще всего клиенты выбирают авиатур в отель 4* или 5* с питанием „все включено“, в идеале — на самом берегу моря. Также значительно вырос интерес к сопутствующим услугам, которые могут сделать отдых более приятным. Клиенты пользуются преимуществами перелетов бизнес-классом даже на коротких рейсах, таких как Майорка, Крит, Родос, Турция или Египет. Чаще всего они также заказывают питание на борту, залы ожидания в аэропорту или приоритетную регистрацию», — говорит Ян Бездек, представитель туристического агентства Fischer.
Йирушкова также подтверждает, что чехи, путешествующие через туристическое агентство, предпочитают доплачивать за качество. «Средняя сумма, которую чехи планируют вложить в свой летний отпуск, составляет 60 325 чешских крон, что лишь немного больше, чем в прошлом году», — сообщает она.
«Чаще всего они выбирают четырехзвездочные отели (46 процентов), в то время как более четверти туристов бронируют пятизвездочное жилье (26 процентов). Большинство всех бронирований приходится на проживание по системе „все включено“. Чехи не хотят идти на компромисс с качеством проживания и услуг, предпочитая более короткий срок пребывания в отеле с более высокими стандартами, а не длительный отдых в трехзвездочных отелях или апартаментах с мини-кухней и необходимостью готовить еду каждый день», — добавляет он.
По словам Папежа, более четырех миллионов чехов ежегодно отправляются в отпуск. Примерно половина из них пользуется услугами туристических агентств, а другая половина едет «самостоятельно».
Более половины чехов едут на море, менее трети — в сельскую местность или в горы. Около 22 процентов чехов хотят отправиться в город. Однако интерес к осмотру городских достопримечательностей снижается: за последние два года он упал примерно на 10 процентов.
По словам Соурала, более половины чешских респондентов, принявших участие в опросе, в качестве предпочитаемого средства передвижения назвали легковой автомобиль, около 19 процентов — автобус и 22 процента — поезд. «Это связано с близостью к наиболее популярным направлениям, а также с удобством, которое мы требуем при путешествии, и типом поездок, к которому мы привыкли», — сказал он.
По данным исследования, около половины чехов выбирают авиаперелеты. По словам Оливера Длоухи, главы Kiwi.com, цена играет важную роль. «Не важно, куда летит самолет, важно, что клиенты, которые хотят куда-то полететь, не могут позволить себе билет в пределах определенного уровня цен. Как только цена падает, они покупают», — рассказал он в недавнем интервью SZ Byznys. По его словам, цена составляет 90 процентов решения.
Однако цена не является ориентиром для всех. «Для определенной части общества цена является решающим критерием. Но для другой части решающим является качество. Эти две группы постоянно отдаляются друг от друга», — рассказал Папес в интервью SZ Byznys.
«По сравнению с прошлым годом количество билетов, проданных на Letuška.cz, увеличилось на 10 процентов. Количество проданных билетов на европейские направления уже сравнялось с показателями до наступления холодов. В основном это связано с хорошим обслуживанием авиакомпаний», — говорит Ян Марек, менеджер по маркетингу Letuška.cz.
«Рейсы в крупные европейские города из Праги осуществляются почти так же часто, как и городской транспорт. Этому способствуют выгодные цены на билеты. Там, где есть конкуренция, можно ожидать хороших цен. Самыми популярными европейскими направлениями являются Лондон, Париж и Брюссель. В мае к этим направлениям присоединяются такие курорты, как Мадейра, Малага и Хургада», — добавляет он.
«Люди обнаружили, что могут добраться до пляжей Болгарии, Албании, греческих островов, а также Туниса и Египта за меньшее время, чем требуется для того, чтобы добраться до Хорватии по воздуху. За более низкую цену их ждут отели с питанием по системе «все включено», — говорит представитель Blue Style Симона Фишер.
Тем не менее, Хорватия по-прежнему входит в десятку самых любимых направлений. В прошлом году более 800 000 туристов отправились в Хорватию из Чехии, согласно официальной статистике Хорватского туристического управления.
«Правда, в этом году интерес к этому направлению упал примерно на пять процентных пунктов (и продолжает падать). Основная причина этого заключается в том, что Хорватия дорожает на десятки процентов каждый год в течение последних трех лет, и по этой причине для некоторых чехов не представляется возможным отправиться в летний отпуск на это популярное направление», — сказала SZ Byznys Иржина Экрт Йирушкова, пресс-секретарь туристического агентства Invia.
На протяжении многих лет Хорватия имела репутацию не самой дешевой страны, но все же выгодной в соотношении «цена-качество». Теперь это уже не так.
Если в Европейском союзе за последние четыре года цена на хлеб выросла на 35 %, то в Хорватии — на 61 %.
Туризм имеет ключевое значение для страны, и эту тему затронул глава местного центрального банка Борис Вуйчич. По его словам, за последние три-четыре года цены в хорватском туризме выросли примерно на 50 процентов. В Италии или Греции, например, этот показатель составлял всего 20 процентов.
«Мы уже заметили, что в последние два года мы начали терять долю рынка. Мы должны быть осторожны, если хотим быть конкурентоспособными по цене и предлагать услуги по цене, которую гости готовы принять», — цитирует Bloomberg главу хорватского национального банка.
Согласно исследованию, хотя чехи предпочитают отдых за границей больше, чем немцы или австрийцы, их бюджеты значительно ниже среднеевропейских. В то время как остальные европейцы готовы потратить в среднем 2 080 евро, или почти 52 000 крон, для чешской семьи этот показатель составляет 1 400 евро, или почти 35 000 крон. Столь же обеспеченными являются и поляки, которые тратят на свой отдых в среднем 1457 евро.
«В рамках Европы в исследовании рассматриваются в основном страны с более высоким уровнем жизни, и курсовые разницы также играют свою роль, однако очевидно, что стоимость отдыха в этой стране одна из самых низких», — говорит директор по продажам и маркетингу Europ Assistance Лукаш Соурал (Lukáš Soural).
«Для стандартного летнего отдыха мы имеем около 20 тысяч на человека, для семьи с детьми — от 60 до 100 тысяч на семью», — говорит Катержина Чалоупкова, исполнительный директор Ассоциации чешских туристических агентств, описывая среднюю стоимость отдыха, купленного в туристических агентствах.
«Для Хорватии средняя цена одного турконтракта, то есть на семью, в турагентствах составляет примерно 35 тысяч крон. Если мы говорим о Хорватии, может быть, об Италии, Венгрии, где семья едет в апартаменты с собственной кухней и машиной, мы говорим о такой сумме», — говорит Чалоупкова.
Страна хочет «перевоспитать» туристов, повысив цены. «В будущем Хорватия хочет ориентироваться на качественных туристов, которые проводят там больше времени и тратят больше, а не на количественных, которые едут в апартаменты, привозят свою еду и тратят очень мало на месте. С другой стороны, туристы в таком количестве не вносят вклад в туристическую индустрию и в то же время много потребляют от инфраструктуры и услуг, создавая тем самым переполненные туристами направления», — объясняет директор.
По словам Фишера, цена на отдых также зависит от сезона. «Летом отдых, как правило, дешевле, а в экзотический сезон — дороже», — напоминает она.
Однако, по мнению Яна Папежа, заместителя председателя Ассоциации туристических агентств, средний показатель не отражает реальных возможностей домохозяйств. «Есть часть общества, для которой 1 400 евро за отпуск — недоступная сумма, и другая часть общества, которая готова заплатить в 10 раз больше», — комментирует он.
Чехи готовы доплачивать за качество
Это подтверждают данные туристического агентства Fischer, которое отмечает рост требований к качеству на некоторых направлениях. «На летние воздушные каникулы средняя цена на человека превышает 24 000 чешских крон. Чаще всего клиенты выбирают авиатур в отель 4* или 5* с питанием „все включено“, в идеале — на самом берегу моря. Также значительно вырос интерес к сопутствующим услугам, которые могут сделать отдых более приятным. Клиенты пользуются преимуществами перелетов бизнес-классом даже на коротких рейсах, таких как Майорка, Крит, Родос, Турция или Египет. Чаще всего они также заказывают питание на борту, залы ожидания в аэропорту или приоритетную регистрацию», — говорит Ян Бездек, представитель туристического агентства Fischer.
Йирушкова также подтверждает, что чехи, путешествующие через туристическое агентство, предпочитают доплачивать за качество. «Средняя сумма, которую чехи планируют вложить в свой летний отпуск, составляет 60 325 чешских крон, что лишь немного больше, чем в прошлом году», — сообщает она.
«Чаще всего они выбирают четырехзвездочные отели (46 процентов), в то время как более четверти туристов бронируют пятизвездочное жилье (26 процентов). Большинство всех бронирований приходится на проживание по системе „все включено“. Чехи не хотят идти на компромисс с качеством проживания и услуг, предпочитая более короткий срок пребывания в отеле с более высокими стандартами, а не длительный отдых в трехзвездочных отелях или апартаментах с мини-кухней и необходимостью готовить еду каждый день», — добавляет он.
По словам Папежа, более четырех миллионов чехов ежегодно отправляются в отпуск. Примерно половина из них пользуется услугами туристических агентств, а другая половина едет «самостоятельно».
Более половины чехов едут на море, менее трети — в сельскую местность или в горы. Около 22 процентов чехов хотят отправиться в город. Однако интерес к осмотру городских достопримечательностей снижается: за последние два года он упал примерно на 10 процентов.
По словам Соурала, более половины чешских респондентов, принявших участие в опросе, в качестве предпочитаемого средства передвижения назвали легковой автомобиль, около 19 процентов — автобус и 22 процента — поезд. «Это связано с близостью к наиболее популярным направлениям, а также с удобством, которое мы требуем при путешествии, и типом поездок, к которому мы привыкли», — сказал он.
По данным исследования, около половины чехов выбирают авиаперелеты. По словам Оливера Длоухи, главы Kiwi.com, цена играет важную роль. «Не важно, куда летит самолет, важно, что клиенты, которые хотят куда-то полететь, не могут позволить себе билет в пределах определенного уровня цен. Как только цена падает, они покупают», — рассказал он в недавнем интервью SZ Byznys. По его словам, цена составляет 90 процентов решения.
Однако цена не является ориентиром для всех. «Для определенной части общества цена является решающим критерием. Но для другой части решающим является качество. Эти две группы постоянно отдаляются друг от друга», — рассказал Папес в интервью SZ Byznys.
«По сравнению с прошлым годом количество билетов, проданных на Letuška.cz, увеличилось на 10 процентов. Количество проданных билетов на европейские направления уже сравнялось с показателями до наступления холодов. В основном это связано с хорошим обслуживанием авиакомпаний», — говорит Ян Марек, менеджер по маркетингу Letuška.cz.
«Рейсы в крупные европейские города из Праги осуществляются почти так же часто, как и городской транспорт. Этому способствуют выгодные цены на билеты. Там, где есть конкуренция, можно ожидать хороших цен. Самыми популярными европейскими направлениями являются Лондон, Париж и Брюссель. В мае к этим направлениям присоединяются такие курорты, как Мадейра, Малага и Хургада», — добавляет он.