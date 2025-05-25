Прощай, Хорватия. Чехи отказываются от традиционного направления — оно стало слишком дорогим

Новости 420on 25 мая 2025 11:00 210

Хорватия опустилась в рейтинге самых популярных мест отдыха для чехов. Теперь они предпочитают Италию, Словакию и Испанию. Об этом свидетельствуют данные исследования Holiday Barometer 2025, проведенного компанией Ipsos по заказу Europ Assistance в 23 странах.