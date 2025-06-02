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Чехия вкладывает десятки миллиардов в защиту окружающей среды. Но этого не видно
2 июня 2025
18:00
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Несмотря на высокий уровень инвестиций, Чешская Республика не справляется с поставленными задачами по охране окружающей среды. Основными недостатками остаются высокий уровень выбросов, недостаточная переработка отходов и загрязнение воздуха. Однако качество поверхностных вод улучшилось, а выбросы диоксида серы значительно сократились, говорится в сводном отчете Государственного контроля (NKÚ) по результатам 11 аудиторских проверок с 2018 по 2024 год.
Ведомство отмечает, что на охрану окружающей среды тратятся значительные средства: в период с 2014 по 2020 год из оперативной программы «Окружающая среда» было выделено почти 72 миллиарда крон. Из них 66 миллиардов было направлено непосредственно на те области, которые были проверены NKÚ, такие как энергосбережение, управление водными ресурсами и отходами, охрана природы и ландшафта, а также улучшение качества воздуха.
По данным Чешского статистического управления, общая сумма расходов еще более значительна: только в 2023 году на охрану окружающей среды будет направлено более 130 миллиардов крон.
Однако экологическая ситуация в Чехии в 2024 году, согласно исследованию Prosperity Index, была шестой худшей среди 27 стран ЕС. В качестве примера NKÚ приводит переработку отходов: в Чехии перерабатывается 38,3% отходов, хотя цель — достичь 60% к 2030 году.
Аудиты неоднократно показывали, что ответственные учреждения не достигают стратегических целей в ряде областей, а также не получают ожидаемого эффекта. И это несмотря на то, что в большинстве случаев средства расходовались эффективно на уровне отдельных проектов.
По мнению аудиторов, действенность поддержки природоохранных инструментов на практике снижается из-за плохого управления и медленного администрирования. Влияние оказывают также законодательные препятствия и неспособность государства обеспечить соблюдение правил. Кроме того, мешают межведомственные споры.
Почти половина отходов по-прежнему оказывается на свалках, а мощности линий по переработке отходов остаются недостаточными. В международном сравнении Чешская Республика занимает 12-е место в ЕС по переработке.
Выбросы парниковых газов также остаются высокими — 10,16 тонны углекислого газа на душу населения, что ставит Чехию на шестое место в ЕС. При этом бытовое отопление в энергонеэффективных зданиях остается значительным источником загрязнения воздуха.
В некоторых областях, напротив, достигнут прогресс. Например, выбросы диоксида серы сократились почти на 95% с 1990-х годов.
Качество поверхностных вод также улучшилось с 2000 года. На это повлияло строительство новых очистных сооружений и расширение канализационной сети. Если в 1995 году к канализации было подключено 56% населения, то к 2023 году этот показатель вырос почти до 87%.