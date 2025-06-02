Чехия вкладывает десятки миллиардов в защиту окружающей среды. Но этого не видно

Ведомство отмечает, что на охрану окружающей среды тратятся значительные средства: в период с 2014 по 2020 год из оперативной программы «Окружающая среда» было выделено почти 72 миллиарда крон. Из них 66 миллиардов было направлено непосредственно на те области, которые были проверены NKÚ, такие как энергосбережение, управление водными ресурсами и отходами, охрана природы и ландшафта, а также улучшение качества воздуха.





По данным Чешского статистического управления, общая сумма расходов еще более значительна: только в 2023 году на охрану окружающей среды будет направлено более 130 миллиардов крон.