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Как пройти переквалификацию: государство выделяет соискателям 50 тысяч крон, но курс необходимо завершить
8 июня 2025
13:00
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В рамках Национального плана восстановления Министерство труда и социальных дел совместно с Европейским союзом выделило сотни миллионов крон на оплату курсов переквалификации и цифрового образования. Цель состоит в том, чтобы мотивировать чехов к расширению навыков и помочь им ориентироваться в цифровой среде в то время, когда в рамках работы предъявляются все более высокие требования к работе с технологиями.
Пособия на курсы в рамках Национального плана восстановки можно будет использовать только для программ, завершенных не позднее 31 октября 2025 года. Однако заявки на пособия на курсы переквалификации в рамках Операционной программы «Занятость плюс», целью которой является укрепление положения уязвимых групп на рынке труда, по-прежнему доступны. Заявки на получение субсидий на цифровое образование можно подавать до 31 декабря 2025 года.
Можно выбрать из двух типов курсов, оба из которых можно пройти как онлайн, так и очно, либо в комбинированной форме. Курсы переподготовки касаются всех областей, преподаются на чешском языке, а количество часов и форма обучения определяются соответствующей аккредитацией. Образовательные курсы, ориентированные исключительно на цифровое образование, не могут быть короче 16 часов и могут проводиться на английском языке.
Как заполнить заявку на получение субсидии
Для подачи заявки на получение субсидии на курсы переквалификации или обучения необходимо заполнить формуляр. Вы можете заполнить его самостоятельно или договориться о встрече в соответствующем органе по вопросам занятости, где вам помогут с заполнением. После подачи заявки в орган по вопросам занятости следует собеседование. Ваша заявка будет рассмотрена в течение 30 дней с момента подачи. Если вам одобрят пособие, вы должны начать курс в течение 60 дней.
Если вы состоите в списке соискателей или лиц, ищущих работу, в органе по трудоустройству, заявление необходимо отправить в контактное отделение, в котором вы состоите на учете. Если вы не состоите на учете, вы сами выбираете контактное отделение органа по трудоустройству. По данным МПТ, лучше всего выбрать контактное отделение бюро по трудоустройству рядом с местом, откуда вы будете посещать курсы или добираться до них, то есть это не обязательно должно быть место вашего постоянного проживания.
Заявку можно подать и онлайн, например, через банковскую идентификацию, eObčanka, мобильный ключ eGovernment или NIA ID. Вы также можете подать заявку через почтовый ящик или по электронной почте с электронной подписью.
Какой размер пособия можно получить
Максимальный размер пособия составляет 50 тысяч крон, причем этот лимит действует в течение трех лет подряд. Однако в течение трех лет сумму можно распределить на оплату нескольких курсов. Однако курсы необходимо проходить по отдельности и на следующий курс записываться только после завершения предыдущего.
В случае курса переквалификации, служба занятости может оплатить за клиента всю стоимость курса, если она не превышает лимит в 50 тысяч крон. В случае образовательного курса установлено минимальное обязательное соучастие в размере 18 процентов от общей стоимости курса, которое участник должен оплатить самостоятельно.
Что делать, если я не закончу курс
Если вы не сможете закончить курс без уважительных причин, вам придется оплатить стоимость курса или сумму, пропорциональную размеру пособия, самостоятельно. Это также относится к случаям, когда вы без уважительных причин решите не устраиваться на работу, соответствующую вновь полученной квалификации. Вы оплачиваете курс самостоятельно, даже если вам не удастся сдать выпускной экзамен даже после повторной попытки.
Можно выбрать из двух типов курсов, оба из которых можно пройти как онлайн, так и очно, либо в комбинированной форме. Курсы переподготовки касаются всех областей, преподаются на чешском языке, а количество часов и форма обучения определяются соответствующей аккредитацией. Образовательные курсы, ориентированные исключительно на цифровое образование, не могут быть короче 16 часов и могут проводиться на английском языке.
Как заполнить заявку на получение субсидии
Для подачи заявки на получение субсидии на курсы переквалификации или обучения необходимо заполнить формуляр. Вы можете заполнить его самостоятельно или договориться о встрече в соответствующем органе по вопросам занятости, где вам помогут с заполнением. После подачи заявки в орган по вопросам занятости следует собеседование. Ваша заявка будет рассмотрена в течение 30 дней с момента подачи. Если вам одобрят пособие, вы должны начать курс в течение 60 дней.
Если вы состоите в списке соискателей или лиц, ищущих работу, в органе по трудоустройству, заявление необходимо отправить в контактное отделение, в котором вы состоите на учете. Если вы не состоите на учете, вы сами выбираете контактное отделение органа по трудоустройству. По данным МПТ, лучше всего выбрать контактное отделение бюро по трудоустройству рядом с местом, откуда вы будете посещать курсы или добираться до них, то есть это не обязательно должно быть место вашего постоянного проживания.
Заявку можно подать и онлайн, например, через банковскую идентификацию, eObčanka, мобильный ключ eGovernment или NIA ID. Вы также можете подать заявку через почтовый ящик или по электронной почте с электронной подписью.
Какой размер пособия можно получить
Максимальный размер пособия составляет 50 тысяч крон, причем этот лимит действует в течение трех лет подряд. Однако в течение трех лет сумму можно распределить на оплату нескольких курсов. Однако курсы необходимо проходить по отдельности и на следующий курс записываться только после завершения предыдущего.
В случае курса переквалификации, служба занятости может оплатить за клиента всю стоимость курса, если она не превышает лимит в 50 тысяч крон. В случае образовательного курса установлено минимальное обязательное соучастие в размере 18 процентов от общей стоимости курса, которое участник должен оплатить самостоятельно.
Что делать, если я не закончу курс
Если вы не сможете закончить курс без уважительных причин, вам придется оплатить стоимость курса или сумму, пропорциональную размеру пособия, самостоятельно. Это также относится к случаям, когда вы без уважительных причин решите не устраиваться на работу, соответствующую вновь полученной квалификации. Вы оплачиваете курс самостоятельно, даже если вам не удастся сдать выпускной экзамен даже после повторной попытки.