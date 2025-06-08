Как пройти переквалификацию: государство выделяет соискателям 50 тысяч крон, но курс необходимо завершить

Новости 420on 8 июня 2025 13:00 301

В рамках Национального плана восстановления Министерство труда и социальных дел совместно с Европейским союзом выделило сотни миллионов крон на оплату курсов переквалификации и цифрового образования. Цель состоит в том, чтобы мотивировать чехов к расширению навыков и помочь им ориентироваться в цифровой среде в то время, когда в рамках работы предъявляются все более высокие требования к работе с технологиями.