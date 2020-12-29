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Чехия-2021: история славян, русской миграции и хардбаса

Чехия-2021: история славян, русской миграции и хардбаса

Info Portal 682 0
Представляем вашему вниманию документальный фильм о Чехии, снятый некоммерческим проектом KGB Travels. Его авторы попытались ответить на вопросы, что общего у Чехии с Россией, почему чехи живут богаче, любят ли они русских и украинцев, справедливо ли называть Прагу новым Амстердамом и многие другие. Осторожно, присутствует ненормативная лексика! Пишите в комментариях, согласны ли вы с увиденным или нет.
Чехия-2021: история славян, русской миграции и хардбаса

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Темы
Чехия история
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