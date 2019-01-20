Роман чешской писательницы Анны Болавой «Во тьму» теперь можно прочесть по-русски

Книга в переводе Анны Агаповой вышла в петербургском издательстве «Симпозиум».

«Во тьму» («Do tmy»), дебютный роман чешской писательницы и поэтессы Анны Болавой (Anna Bolavá), написанный в 2015 году, сразу был замечен как читателями, так и критиками: он получил престижную чешскую литературную премию Magnesia Litera. Жюри отметило, что Болава предстает здесь как «замечательный стилист, способный удержать темп повествования и читательское внимание».

Главная героиня произведения Анна Бартакова — собирательница лекарственных трав и переводчица живет в небольшом городе на юге Чехии. На фоне реалий этого городка разворачивается ее история. «Сейчас июнь, все цветет, и Анна отправляется на своем старом велосипеде в поле. Чердак ее дома наполняется целебными травами. Все должно отойти в сторону: воспоминания о неудачном замужестве, странная смерть тестя, потеря работы, неотступные болезни, — указано в аннотации к роману на сайте премии Magnesia Litera. — Бешеный темп сбора трав мотивирован не приземленным желанием заработать, корни одержимости Анны лежат намного глубже. Книга имеет особое напряжение, повествование похоже на загадку, ключ к которой должен найти сам читатель. Причины катастрофы, к которой идет главная героиня, таятся в намеках, в отдельных фразах. Тем не менее читатель охотно погружается в историю, вероятно благодаря исключительной способности автора передать словом сенсорные ощущения».

Анна Агапова — переводчик, преподаватель чешского языка, автор канала «Слишком шумное одиночество» в Телеграме, Инстаграме и Яндекс-Дзене, посвященного чешской литературе в России. По ее словам, в русской версии романа сохранен авторский стиль — сочетание метафор и поэтических образов с разговорными и грубо-просторечными выражениями. «В чешском тексте встречаются загадочные, непривычные обороты, в переводе они тоже были воспроизведены. Речи героини Анны Бартаковой свойственно преувеличение и гротеск, и эти черты по возможности были сохранены в русском тексте романа», — сказала Агапова. «Многие неясности в книге связаны с тем, что это аутичное повествование, которое не подразумевает собеседника. Анна Бартакова как бы говорит сама с собой, и читателю приходится самостоятельно выстраивать хронологию событий, искать взаимосвязи, которые не всегда заметны при первом чтении», — отметила переводчица.

До своего дебюта в прозе Болава выпустила только поэтический сборник «Черный год» («Černý rok») – в 2013 году. В 2017-м у нее вышел второй роман – «Ke dnu» (На дно).