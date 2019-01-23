Курорты Чехии могут включить в список ЮНЕСКО

Одиннадцать европейских курортных городов стремятся войти в престижный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них в том числе три чешских – Карловы Вары, Марианские и Франтишковы Лазни.

Необходимые документы о выдвижении были вручены их представителями во вторник в посольстве Чешской Республики в Париже. Процесс подготовки к этому событию занял восемь лет.

Знаменитые курорты Европы, по мнению авторов, являются доказательством феномена европейского спа, который процветал с XVIII века до 30-х годов XIX столетия. В список ЮНЕСКО также хотят попасть немецкие Баден-Баден, Бад-Эмс и Бад-Киссинген, бельгийский Спа, французский Виши, итальянский Монтекатини-Терме, австрийский Баден и английский Бат.

«Это, несомненно, международное признание уникальности города, мы получим огромное конкурентное преимущество для всего сегмента спа и туризма. Это станет огромным стимулом для местной экономики», – сказал бывший мэр Карловых Вар Петр Кулганек. Михал Урбан, председатель международной рабочей группы по подготовке документов, считает, что заявка имеет большие шансы на успех. «Мы сделали важный шаг, но впереди еще много работы», – подчеркнул он.

Города-кандидаты теперь должны представить более конкретные планы управления к концу апреля, а осенью их посетит экспертно-оценочная делегация ICOMOS от ЮНЕСКО.

Источник ct24.ceskatelevize.cz