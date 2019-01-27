Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи

Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну, достал его из рамы и удалился.

Из Третьяковской галереи в Москве украли картину Архипа Куинджи «Ай-Петри», проинформировал Telegram-канал «Музейный сноб». Позже о пропаже картины РБК сообщил директор департамента музеев Министерства культуры России Владислав Кононов.

«Мы проверяем информацию о пропаже одной из работ Куинджи из коллекции Русского музея, выставленной в Государственной Третьяковской галерее. Подтверждается факт отсутствия работы "Ай-Петри"», — сказал Кононов.

Информацию о краже подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах, добавив, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По словам источника «Интерфакса», кражу картины заметили многие посетители экспозиции. «Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился. Ни сотрудники музея, ни зрители не поняли, что произошло, поэтому поиски пропавшей картины начались лишь через несколько минут», — рассказал собеседник.

Посетители галереи в соцсетях сообщают о досмотре охранниками на выходе.

Выставка Архипа Куинджи открылась в Инженерном корпусе в октябре и должна продлиться до 17 февраля. В последний раз экспозиция была представлена в галерее в 1992 году.

Источник: Дождь